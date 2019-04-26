Любовный гороскоп на сегодня 26 апреля 2019 года для всех знаков зодиака



Любовный гороскоп на 26 апреля 2019 Овен

Сегодня для вас главное – не сравнивать то, что вы ожидали от этого дня с тем, что из него получилось. В противном случае, вас неизбежно настигнет разочарование и вечер, даже неплохой и относительно радостный, будет безвозвратно испорчен. Радуйтесь тому, что у вас есть, а не тому, что могло бы быть.



Никто не запретит вам считать себя умнее окружающих в целом и вашего любимого в частности. Однако было бы нелишне, если у вас хватило ума не слишком активно демонстрировать свое превосходство.Если вы давно мечтали о чем-то в области личной жизни, сегодня это что-то обязательно сбудется, причем в лучшем виде. Вам останется только удивляться. Почему все то же самое не произошло раньше. Раз оно было так легко и доступно. Что ж, всему свое время.Кажется, у вас назревает ссора из-за денег. То ли вы мало их зарабатываете, то ли вы неправильно их тратите... Не стоит доводить накал страстей до предела. Лучше сесть вместе и набросать ни листке бумаги общий бюджет: столько-то на кафе, столько-то на кино. Проблема решится сама собой!Не стоит сегодня сильно рассчитывать на помощь вашего любимого человека: она будет больше напоминать медвежью услугу, нежели реальную подмогу. Так что если он вам вдруг задаст сакраментальный вопрос: «Тебе помочь или не мешать?» - ответьте лучше: «Не мешать».Сегодня все лучшие мысли и идеи касательно наилучшего времяпрепровождения в компании вашего любимого человека придут вам в голову ближе к ночи, когда он будет уже усталым и практически недееспособным. Постарайтесь их не забыть, чтобы наилучшим образом реализовать завтра.Наметьте на сегодня чёткую линию поведения и следуйте ей, несмотря ни на что. Обстоятельства могут вас заставить поменять точку зрения, однако спонтанно принимать решения не стоит. В противном случае, ваши отношения с вашим любимым человеком могут осложниться и даже вылиться в довольно неприятный конфликт.Подарите любимому человеку что-нибудь живое. Звезды не призывают сегодня задуматься о потомстве, хотя и это возможно. Если вы ограничитесь щенком, котенком или хотя бы кактусом в горшочке – этого будет вполне достаточно для воцарения гармонии в вашей паре.Звёзды предостерегают вас от открытого выражения своего мнения. Безропотно соглашаться с чуждой для вас позицией тоже, конечно, не нужно. Проявите гибкость, и увидите, что челночная дипломатия принесёт ощутимые плоды!Постарайтесь принять и полюбить вашу половинку такой, какая она есть, хотя сегодня это будет сделать не так-то просто. Вас наверняка что-то в ней будет бесить и раздражать до зубовного скрежета. Но ведь если бы не это что-то, это был бы уже совсем другой человек, который вряд ли бы стал вам настолько дорогим: Задумайтесь об этом.Увы, сегодня разлука неизбежна. Нет, не навсегда, не бойтесь! Просто этот день вы с вашим любимым человеком в силу тех или иных обстоятельств проведёте порознь. Наверное, слишком пафосным будет утверждение "расстояние - лучшая проверка для чувств", потому что расстояние будет незначительным, да и разлука скоро закончится.В этот день вам будет довольно трудно выполнить обещание, которое вы не так давно дали вашему любимому человеку. Звёзды советуют подробно объяснить ему причины столь досадной задержки. Это будет гораздо честнее и эффективнее, нежели придумывать что-то на ходу.