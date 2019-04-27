Любовный гороскоп на сегодня 27 апреля 2019 года для всех знаков зодиака



Любовный гороскоп на 27 апреля 2019 Овен

Как вы обращаетесь к вашему любимому человеку? 2-3 нежных прозвища – и это все, наверняка. А ведь от имени вашей половинки можно придумать так много ласковых производных! Сегодня самый подходящий день для экспериментов подобного рода. Попробуйте!



Пожалуй, вам вредно смотреть по сторонам. Глядя на другие счастливые пары, вы замечаете изъяны в отношениях с вашим любимым человеком. Но вместо того, чтобы аккуратно что-то менять, вы либо ломаете, либо попусту расстраиваетесь. Может быть, сравнивать вас и тех, других все же не стоит?С вашим партнёром происходит что-то странное? Не приставайте к человеку, захочет - сам расскажет, а не захочет - нечего и выпытывать, счастливее он от этого не станет. Просто подождите, само рассосется.Не стоит сегодня поддаваться на соблазны и уговоры. В конце концов, ваши чувства по отношению к дорогому вам человеку куда важнее того, что предлагает вам судьба-искусительница. И хотя вам временами будет очень любопытно, интересно и занятно, зажмурьте глаза и пройдите мимо. Так будет лучше.Как же вам хочется наконец-то высказать всё, что у вас наболело! Но вы смотрите в младенчески невинные глаза вашей половинки и понимаете, что у вас язык не повернётся сказать и десятой доли тех совершенно справедливых гадостей, которые вы приготовили. Не смотрите на неё – и все же скажите.В этот день ваш любимый человек будет вести себя довольно странно и необычно. Настолько, что иногда вам не будет вериться, что это действительно он, а не его двойник. Неизвестно, что с ним могло произойти, однако факт остаётся фактом: придётся вам сегодня мириться с такой его ипостасью и верить, что однажды всё вернется на круги своя.Сегодня вашему любимому человеку будет непросто создать для вас тот мир, который вам нужен. Наверное, основной причиной этого станет ваше непонимание того, что ему нужно, неправильное целеполагание. А значит, ваша основная задача – не изобретать велосипед, а построить его по существующим чертежам.Если вы возьметесь сегодня добиваться чего-либо от вашего любимого человека, не стоит апеллировать к его совести. Даже если ее у него нет вовсе, она обязательно проснется, и дабы скрыть от вас этот прискорбный факт, он начнет срывать свое раздражение на вас. Вы же не этого хотите добиться, правда?Если вы давно хотели высказать вашей половинке всё, что вы о ней думаете, сделайте это сегодня. Когда же ещё, если не нынче? Однако от резких словоформ лучше воздержаться: этим маслом кашу можно испортить запросто.Самая большая неприятность, которую, вероятно, вам придётся пережить в этот день - это поломка ногтя. Люди, которые этого не боятся, по-видимому, забудут дома зажигалку или столкнуться с какой-нибудь другой проблемой в этом роде. Поскольку ваша семья в этом происшествии совершенно не виновата, хочется верить, что вы к ней претензий иметь не будете.Будьте аккуратны в разговоре с вашим любимым человеком. Вы можете расслабиться и выдать ему тайну, которую ему пока что по статусу знать не положено: то ли время не пришло, то ли он не обладает пока необходимым кредитом доверия.Сегодня ваш лучший друг может очень сильно изменить ваше отношение к вашему любимому человеку. Возможно, это произойдет благодаря его фразе с содержанием «не нравится он мне», а может, и по каким-то другим причинам. В общем, сегодня свою личную жизнь с друзьями лучше не обсуждать.