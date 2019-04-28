Любовный гороскоп на сегодня 28 апреля 2019 года для всех знаков зодиака



Любовный гороскоп на 28 апреля 2019 Овен

В этот день звезды не рекомендуют выходить из дома или хотя бы отходить от него далеко. Если уж такое случится, постарайтесь не нарушать привычного маршрута, не разведывать новых земель. Подобные исследования могут неблагоприятно отразиться на вашей личной жизни.



В этот день вы будете вспыльчивы и раздражительны, что довольно заметно отразится на ваших отношениях с любимым человеком. Скорее всего, он будет стараться избегать вашего общества, дабы не навлечь на себя ваш праведный гнев. И его, пожалуй, можно понять, так что обижаться на него не стоит.Проведите вечер за просмотром фильмов. Таких, какие вам обоим нравятся. Спокойный семейный вечер поможет улечься буре страстей, которая кипит в последнее время в ваших душах. Возможно, благодаря этому тихому вечеру вам удастся избежать назревающей крупной ссоры.Используете свое обаяние по назначению, доставьте кому-нибудь удовольствие общения с вами. Это совершенно не обязательно должно стать началом нового романа - иногда бывает нелишне и просто поговорить.В этот день вам будет мешать принять правильное решение авторитет старшего поколения. Они и их жизненный опыт будут сбивать вас с толку, не давая вставить слово интуиции и голосу разума, которые наперебой будут подсказывать вам искомый ответ. Прислушайтесь к ним все-таки.Настроение в вашей семье сегодня не будет отличаться постоянством, что, понятное дело, большой радости вам не доставит. Держать себя в руках, однако, придется - урегулировать чреватые конфликтом ситуации лучше самому. От других членов семейства вы первого шага навстречу можете и не дождаться.Назовите вашу половинку как-то по-особенному. Если она всегда была солнышком - то сегодня вполне может быть котёнком или зайчиком. Во-первых, это позволит ей ещё раз понять, что вы к ней неравнодушны, что ваши чувства динамичны. А во-вторых, вдруг новое имя позволит открыть в ней новые, необычные черты характера?Не старайтесь сегодня поступать по правилам, руководствуясь мудрыми советами мудрых психологических книг. Во-первых, это скучно. Во-вторых, это лишит вас естественности поведения, будет заковывать и связывать по рукам и ногам. А в-третьих, такие ли они мудрые, эти книжки?..Ваша половинка оказалась сильнее, чем вы думали. Оказывается, не так уж она хрупка и беззащитна, как это казалось на первый взгляд. А значит, если вдруг с вами случится беда, рядом с вами будет плечо, на которое можно будет опереться. Вам очень повезло!Уверены ли вы в том, что все те решения, которые вы приняли с вашим любимым человеком, правильные и являются истиной в последней инстанции? Сегодня вам стоит тщательным образом их пересмотреть и даже, возможно, что-нибудь в них изменить. В соответствии с требованиями сегодняшнего дня.Даже если вы вместе уже много-много лет, это вовсе не значит, что вашу половинку не надо очаровывать снова и снова. Если вы позабыли эту истину, срочно вспоминайте и начинайте воплощать в жизнь прямо сегодня! Нет, вашему тандему пока ничего не угрожает, но вы же не хотите, чтобы угрожать начало?..В вас и всём вашем семействе сегодня проснётся жажда деятельности. Если дело ограничится физической активностью — вам повезло, однако вы можете взяться и за разбор полетов. Этого имело бы смысл избежать.