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Любовный гороскоп на неделю с 29 апреля по 5 мая 2019 года

Добавлено: 29.04.19
Просмотров: 105
Рубрика: Гороскоп
Теги: Любовный гороскоп на неделю
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Любовный гороскоп на неделю с 29 апреля по 5 мая 2019 года

Любовный гороскоп на неделю с 29 апреля по 5 мая 2019 года

Любовный гороскоп на неделю с 29 апреля по 5 мая 2019 года Овен

Неделя благоволит решительным и упорным. Фактически, жизнь испытает вас на прочность. Но также позволит увидеть истинную суть вашего окружения и понять на кого действительно можно положиться в трудной ситуации. Отношения, построенные на такой основе, не треснут под влиянием испытаний.


Любовный гороскоп на неделю с 29 апреля по 5 мая 2019 года Телец

По сути, переходный период, который предопределит многие события в дальнейшей жизни. На протяжении недели необходимо как минимум продумать план и заложить прочный фундамент, который поспособствует его реализации.


Любовный гороскоп на неделю с 29 апреля по 5 мая 2019 года Близнецы

Окружающие непременно найдут повод, чтобы разочароваться в вас. Более того, они активно будут выражать свое негативное отношение. Но если вы сможете пережить этот приступ, то в дальнейшем наверстаете упущенное и совершите настоящий прорыв.


Любовный гороскоп на неделю с 29 апреля по 5 мая 2019 года Рак

Саму вашу сущность наполнит жажда действий. Не стоит ей противодействовать. Напротив, целесообразнее направить свои усилия в правильное русло и попытаться реализовать перспективный план. Во всех делах можно будет рассчитывать не только на разум, но и на интуицию.


Любовный гороскоп на неделю с 29 апреля по 5 мая 2019 года Лев

Неделя хороша для официальной регистрации брака, для совместных важных дел, для серьёзных разговоров, для поездки за границу. Одиноким тоже нужно посмотреть подальше: их пара, возможно, находится вдалеке.


Любовный гороскоп на неделю с 29 апреля по 5 мая 2019 года Дева

Будьте осторожны, следите за своей речью, не скажите чего-нибудь лишнего, чтобы не обидеть своего избранника. Если вы оказались в одиночестве, и вам внезапно взгрустнулось, не сидите дома, выбирайтесь в гости или просто туда, где много народу. Может быть, там вас ждет встреча с судьбой.


Любовный гороскоп на неделю с 29 апреля по 5 мая 2019 года Весы

На этой неделе вы имеете все шансы стать баловнем судьбы, самое время устроить свою личную жизнь. Пора переходить на следующий этап развития отношений. Вам признаются в любви.


Любовный гороскоп на неделю с 29 апреля по 5 мая 2019 года Скорпион

В понедельник не принимайте никаких скоропалительных решений по отношению к противоположному полу. В этот день вы, скорее всего, будете находиться не в самом лучшем настроении. В среду ваши угасающие чувства может возродить одна единственная искра взаимной страсти, так что не спешите жечь мосты.


Любовный гороскоп на неделю с 29 апреля по 5 мая 2019 года Стрелец

На этой неделе хорошо бы оставить свои амбиции при себе. Попытки сохранить свои тайны в четверг могут привести вас к довольно плачевному результату. Наступило время проверки истинных чувств. Лучше поговорить с избранником по душам.


Любовный гороскоп на неделю с 29 апреля по 5 мая 2019 года Козерог

Почти всё свое свободное время вы стараетесь посвятить любимому человеку, только не слишком увлекайтесь. Он хочет и на футбол сходить, и в паб с друзьями. Не чините препятствий. В выходные будут удачными встречи и свидания, позволяющие вам лучше узнать друг друга.


Любовный гороскоп на неделю с 29 апреля по 5 мая 2019 года Водолей

В начале недели вас попытаются вывести из равновесия, а в середине недели конфликты на работе станут настолько сильными, что будут угрожать и вашей личной жизни. Однако спокойно идите через все трудности, не впутывая любимого человека. Как бы там ни было, а потерять его сейчас никак нельзя.


Любовный гороскоп на неделю с 29 апреля по 5 мая 2019 года Рыбы

Любовь снова поселится в вашем доме, а может и подарить так давно ожидаемое пополнение. Одинокие представители в самом начале недели встретят нового друга, который очень скоро станет ближе всех на свете.

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