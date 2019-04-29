Любовный гороскоп на неделю с 29 апреля по 5 мая 2019 года



Любовный гороскоп на неделю с 29 апреля по 5 мая 2019 года Овен



Неделя благоволит решительным и упорным. Фактически, жизнь испытает вас на прочность. Но также позволит увидеть истинную суть вашего окружения и понять на кого действительно можно положиться в трудной ситуации. Отношения, построенные на такой основе, не треснут под влиянием испытаний.

Любовный гороскоп на неделю с 29 апреля по 5 мая 2019 года Телец

По сути, переходный период, который предопределит многие события в дальнейшей жизни. На протяжении недели необходимо как минимум продумать план и заложить прочный фундамент, который поспособствует его реализации.

Любовный гороскоп на неделю с 29 апреля по 5 мая 2019 года Близнецы

Окружающие непременно найдут повод, чтобы разочароваться в вас. Более того, они активно будут выражать свое негативное отношение. Но если вы сможете пережить этот приступ, то в дальнейшем наверстаете упущенное и совершите настоящий прорыв.

Любовный гороскоп на неделю с 29 апреля по 5 мая 2019 года Рак

Саму вашу сущность наполнит жажда действий. Не стоит ей противодействовать. Напротив, целесообразнее направить свои усилия в правильное русло и попытаться реализовать перспективный план. Во всех делах можно будет рассчитывать не только на разум, но и на интуицию.

Любовный гороскоп на неделю с 29 апреля по 5 мая 2019 года Лев

Неделя хороша для официальной регистрации брака, для совместных важных дел, для серьёзных разговоров, для поездки за границу. Одиноким тоже нужно посмотреть подальше: их пара, возможно, находится вдалеке.

Любовный гороскоп на неделю с 29 апреля по 5 мая 2019 года Дева

Будьте осторожны, следите за своей речью, не скажите чего-нибудь лишнего, чтобы не обидеть своего избранника. Если вы оказались в одиночестве, и вам внезапно взгрустнулось, не сидите дома, выбирайтесь в гости или просто туда, где много народу. Может быть, там вас ждет встреча с судьбой.

Любовный гороскоп на неделю с 29 апреля по 5 мая 2019 года Весы

На этой неделе вы имеете все шансы стать баловнем судьбы, самое время устроить свою личную жизнь. Пора переходить на следующий этап развития отношений. Вам признаются в любви.

Любовный гороскоп на неделю с 29 апреля по 5 мая 2019 года Скорпион

В понедельник не принимайте никаких скоропалительных решений по отношению к противоположному полу. В этот день вы, скорее всего, будете находиться не в самом лучшем настроении. В среду ваши угасающие чувства может возродить одна единственная искра взаимной страсти, так что не спешите жечь мосты.

Любовный гороскоп на неделю с 29 апреля по 5 мая 2019 года Стрелец

На этой неделе хорошо бы оставить свои амбиции при себе. Попытки сохранить свои тайны в четверг могут привести вас к довольно плачевному результату. Наступило время проверки истинных чувств. Лучше поговорить с избранником по душам.

Любовный гороскоп на неделю с 29 апреля по 5 мая 2019 года Козерог

Почти всё свое свободное время вы стараетесь посвятить любимому человеку, только не слишком увлекайтесь. Он хочет и на футбол сходить, и в паб с друзьями. Не чините препятствий. В выходные будут удачными встречи и свидания, позволяющие вам лучше узнать друг друга.

Любовный гороскоп на неделю с 29 апреля по 5 мая 2019 года Водолей

В начале недели вас попытаются вывести из равновесия, а в середине недели конфликты на работе станут настолько сильными, что будут угрожать и вашей личной жизни. Однако спокойно идите через все трудности, не впутывая любимого человека. Как бы там ни было, а потерять его сейчас никак нельзя.

Любовный гороскоп на неделю с 29 апреля по 5 мая 2019 года Рыбы

Любовь снова поселится в вашем доме, а может и подарить так давно ожидаемое пополнение. Одинокие представители в самом начале недели встретят нового друга, который очень скоро станет ближе всех на свете.