Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » Любовный гороскоп на сегодня 29 апреля 2019 года для всех знаков зодиака

Любовный гороскоп на сегодня 29 апреля 2019 года для всех знаков зодиака

Добавлено: 29.04.19
Просмотров: 117
Рубрика: Гороскоп
Теги: Любовный гороскоп на сегодня
Комментарии (0)
Загрузка...
Любовный гороскоп на сегодня 29 апреля 2019 года для всех знаков зодиака

Любовный гороскоп на сегодня 29 апреля 2019 года для всех знаков зодиака

Любовный гороскоп на 29 апреля 2019 Овен
Сегодня ваш любимый человек поведет себя непривычно, нетривиально и неожиданно. Вам только и останется, что удивляться, откуда что взялось и как теперь с такой его ипостасью смириться. Или, моет быть, она вам понравится настолько, что вы влюбитесь в неё окончательно и бесповоротно.

Любовный гороскоп на неделю с 29 апреля по 5 мая 2019 года

Читайте также:

Любовный гороскоп на неделю с 29 апреля по 5 мая 2019 года
Любовный гороскоп на 29 апреля 2019 Телец
Завоевание человека вашей мечты подходит к концу. Скоро он сдастся на милость победителя, и будете вы жить, как в сказке, долго и счастливо. Только задумайтесь: когда эта мечта сбудется, не станет ли вам скучно жить? И, может быть, не стоит так уж торопить события, а лучше позавоёвывать неприступное сердце подольше?

Любовный гороскоп на 29 апреля 2019 Близнецы
Неужели в вашей жизни нет ничего, кроме любви, мечт о любви и планов, связанных с любовью? Не слишком ли вы зациклились именно на этом аспекте вашей жизни? Звезды советуют в этот день обратить внимание на что-либо другое: на друзей, хобби, профессию - что вам больше нравится. Любви это никак не повредит.

Любовный гороскоп на 29 апреля 2019 Рак
В этот день вашему любимому человеку будет несколько неуютно рядом с вами, поэтому он постарается каким-то образом увеличить дистанцию между вами, хотя бы на небольшой промежуток времени. Отнеситесь к этому с пониманием: уже завтра всё вернется на круги своя.

Любовный гороскоп на 29 апреля 2019 Лев
Если вам сегодня очень не хочется чего-то делать – не делайте, слушайте свое сердце. Впрочем, голос сердца не будет для вашего любимого человека достаточно убедительным доводом, поэтому для него придется придумать миллион других. Благо проблем с фантазией у вас быть не должно.

Любовный гороскоп на 29 апреля 2019 Дева
Признайтесь себе: вы давно хотели что-то изменить в ваших отношениях. Возможно, даже человека, с которым вы эти отношения строите. Сегодня очень подходящий день для того, чтобы осознать, что именно вас не устраивает и почему. Возможно, радикальные изменения и не нужны.

Любовный гороскоп на 29 апреля 2019 Весы
Почему у вас в квартире стало так мрачно и нет уж былых ярких красок и светлых бликов? Это легко понять - ваши окна перестали пропускать солнечный свет. Звёзды также советуют вам привлечь к работе детей, желательно высоких, если таковые у вас имеются.

Любовный гороскоп на 29 апреля 2019 Скорпион
Единственное, что вам сегодня может помешать добиться благосклонности понравившейся вам особы или наладить отношения с вашим любимым человеком – это ваши личные комплексы. Уделите несколько часов на то, чтобы убедить себя в их несостоятельности и неуместности, а потом добро пожаловать в битву за счастье!

Любовный гороскоп на 29 апреля 2019 Стрелец
Пожалуй, сегодня ваши шансы на встречу с прекрасным принцем (принцессой) незначительны. Звезды в этом уверены почти на сто процентов, но это не значит, однако, что не надо особенно заботиться о своей внешности. А вдруг именно касательно вас звезды ошибаются?

Любовный гороскоп на 29 апреля 2019 Козерог
Вам казалось, что самые неприятные моменты в отношениях с вашим любимым человеком уже позади? Увы, звёзды спешат вас разочаровать: кризис вы ещё не преодолели, и новая его волна нахлынет именно сегодня. Единственное, чем вас можно порадовать - это тем, что в этот день всё будет не так сложно и серьёзно, как в предыдущие дни.

Любовный гороскоп на 29 апреля 2019 Водолей
Человек не может любить кого-то, если он не любит себя. Этот факт давно доказан. Сегодняшний день как нельзя лучше поможет вам оценить по достоинству ваши возможности и если не полюбить себя, то хотя бы зауважать. Обязательно воспользуйтесь этим шансом, и вы увидите, как ваша личная жизнь изменится в лучшую сторону!

Любовный гороскоп на 29 апреля 2019 Рыбы
Нынче вы можете оказаться перед дилеммой, широко известной по поговорке «и хочется, и колется». В силу некоторых причин вы окажетесь не в состоянии получить нечто весьма желанное. Впрочем, причины можно и устранить…

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Новости партнера
Загрузка...
Читайте также
Любовный гороскоп на неделю с 22 апреля по 28 апреля 2019 года
Гороскоп
Любовный гороскоп на неделю с 22 апреля по 28 апреля 2019 года
Любовный гороскоп на сегодня 19 апреля 2019 года для всех знаков зодиака
Гороскоп
Любовный гороскоп на сегодня 19 апреля 2019 года для всех знаков зодиака
Любовный гороскоп на сегодня 17 апреля 2019 года для всех знаков зодиака
Гороскоп
Любовный гороскоп на сегодня 17 апреля 2019 года для всех знаков зодиака
Любовный гороскоп на сегодня 14 апреля 2019 года для всех знаков зодиака
Гороскоп
Любовный гороскоп на сегодня 14 апреля 2019 года для всех знаков зодиака
Любовный гороскоп на сегодня 13 апреля 2019 года для всех знаков зодиака
Гороскоп
Любовный гороскоп на сегодня 13 апреля 2019 года для всех знаков зодиака
Любовный гороскоп на сегодня 5 апреля 2019 года для всех знаков зодиака
Гороскоп
Любовный гороскоп на сегодня 5 апреля 2019 года для всех знаков зодиака
Любовный гороскоп на сегодня 3 апреля 2019 года для всех знаков зодиака
Гороскоп
Любовный гороскоп на сегодня 3 апреля 2019 года для всех знаков зодиака
Любовный гороскоп на сегодня 18 марта 2019 года для всех знаков зодиака
Гороскоп
Любовный гороскоп на сегодня 18 марта 2019 года для всех знаков зодиака
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: