Любовный гороскоп на сегодня 29 апреля 2019 года для всех знаков зодиака
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Любовный гороскоп на сегодня 29 апреля 2019 года для всех знаков зодиака
Любовный гороскоп на 29 апреля 2019 Овен
Сегодня ваш любимый человек поведет себя непривычно, нетривиально и неожиданно. Вам только и останется, что удивляться, откуда что взялось и как теперь с такой его ипостасью смириться. Или, моет быть, она вам понравится настолько, что вы влюбитесь в неё окончательно и бесповоротно.
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Завоевание человека вашей мечты подходит к концу. Скоро он сдастся на милость победителя, и будете вы жить, как в сказке, долго и счастливо. Только задумайтесь: когда эта мечта сбудется, не станет ли вам скучно жить? И, может быть, не стоит так уж торопить события, а лучше позавоёвывать неприступное сердце подольше?
Любовный гороскоп на 29 апреля 2019 Близнецы
Неужели в вашей жизни нет ничего, кроме любви, мечт о любви и планов, связанных с любовью? Не слишком ли вы зациклились именно на этом аспекте вашей жизни? Звезды советуют в этот день обратить внимание на что-либо другое: на друзей, хобби, профессию - что вам больше нравится. Любви это никак не повредит.
Любовный гороскоп на 29 апреля 2019 Рак
В этот день вашему любимому человеку будет несколько неуютно рядом с вами, поэтому он постарается каким-то образом увеличить дистанцию между вами, хотя бы на небольшой промежуток времени. Отнеситесь к этому с пониманием: уже завтра всё вернется на круги своя.
Любовный гороскоп на 29 апреля 2019 Лев
Если вам сегодня очень не хочется чего-то делать – не делайте, слушайте свое сердце. Впрочем, голос сердца не будет для вашего любимого человека достаточно убедительным доводом, поэтому для него придется придумать миллион других. Благо проблем с фантазией у вас быть не должно.
Любовный гороскоп на 29 апреля 2019 Дева
Признайтесь себе: вы давно хотели что-то изменить в ваших отношениях. Возможно, даже человека, с которым вы эти отношения строите. Сегодня очень подходящий день для того, чтобы осознать, что именно вас не устраивает и почему. Возможно, радикальные изменения и не нужны.
Любовный гороскоп на 29 апреля 2019 Весы
Почему у вас в квартире стало так мрачно и нет уж былых ярких красок и светлых бликов? Это легко понять - ваши окна перестали пропускать солнечный свет. Звёзды также советуют вам привлечь к работе детей, желательно высоких, если таковые у вас имеются.
Любовный гороскоп на 29 апреля 2019 Скорпион
Единственное, что вам сегодня может помешать добиться благосклонности понравившейся вам особы или наладить отношения с вашим любимым человеком – это ваши личные комплексы. Уделите несколько часов на то, чтобы убедить себя в их несостоятельности и неуместности, а потом добро пожаловать в битву за счастье!
Любовный гороскоп на 29 апреля 2019 Стрелец
Пожалуй, сегодня ваши шансы на встречу с прекрасным принцем (принцессой) незначительны. Звезды в этом уверены почти на сто процентов, но это не значит, однако, что не надо особенно заботиться о своей внешности. А вдруг именно касательно вас звезды ошибаются?
Любовный гороскоп на 29 апреля 2019 Козерог
Вам казалось, что самые неприятные моменты в отношениях с вашим любимым человеком уже позади? Увы, звёзды спешат вас разочаровать: кризис вы ещё не преодолели, и новая его волна нахлынет именно сегодня. Единственное, чем вас можно порадовать - это тем, что в этот день всё будет не так сложно и серьёзно, как в предыдущие дни.
Любовный гороскоп на 29 апреля 2019 Водолей
Человек не может любить кого-то, если он не любит себя. Этот факт давно доказан. Сегодняшний день как нельзя лучше поможет вам оценить по достоинству ваши возможности и если не полюбить себя, то хотя бы зауважать. Обязательно воспользуйтесь этим шансом, и вы увидите, как ваша личная жизнь изменится в лучшую сторону!
Любовный гороскоп на 29 апреля 2019 Рыбы
Нынче вы можете оказаться перед дилеммой, широко известной по поговорке «и хочется, и колется». В силу некоторых причин вы окажетесь не в состоянии получить нечто весьма желанное. Впрочем, причины можно и устранить…
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