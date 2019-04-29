Гороскоп на неделю с 29 апреля по 5 мая 2019 года для всех знаков зодиака







Гороскоп на неделю с 29 апреля по 5 мая 2019 года для Овна

Наступает, в высшей мере, благоприятное время для этого знака Зодиака. Сейчас вы можете ничего не бояться. Личная жизнь налаживается, вы непременно найдете общий язык со своей второй половинкой. Всю неделю вы будете наслаждаться полной гармонией в отношениях, которую ничто не омрачит.

Гороскоп на неделю с 29 апреля по 5 мая 2019 года для Тельца

Тельцы, астропрогноз советует вам меняться! Даже сильные женщины, которые способны со всеми своими проблемами справиться самостоятельно, иногда должны выглядеть в глазах мужчин слабыми и женственными. Поэтому дайте возможность своим мужчинам продемонстрировать свои таланты, и со временем вы заметите, как изменится их отношение к вам.

Гороскоп на неделю с 29 апреля по 5 мая 2019 года для Близнецов

Вам не рекомендуется принимать участие в коллективной деятельности, так как ваши личные интересы могут разойтись с интересами ваших деловых партнёров. Лучше делайте всё сами - так будет и спокойнее, и надёжнее. Если вам трудно будет понять поведение любимого человека, поставьте себя на его место — и вам всё сразу станет ясно.

Гороскоп на неделю с 29 апреля по 5 мая 2019 года для Рака

В этот период вам нужно работать так, чтобы результаты вашей работы отличались высоким качеством. В противном случае, если начальству покажется, что вы работаете спустя рукава, на повышение в должности и зарплате даже не надейтесь. В личной жизни можете рассчитывать на взаимность — партнёр вас примет и полюбит такими, какие вы есть.

Гороскоп на неделю с 29 апреля по 5 мая 2019 года для Льва

Если будете чувствовать, что дело, в котором вам предложат поучаствовать, для вас слишком сложное, лучше вообще не беритесь за него, а займитесь более лёгкой работой. Любовный партнёр обязательно интуитивно почувствует, если вы в чём-то его обманете, так что лучше говорите ему только правду и не лгите даже в мелочах.

Гороскоп на неделю с 29 апреля по 5 мая 2019 года для Девы

У вас может появиться желание изменить свою жизнь к лучшему. Чтобы потом ни о чём не пожалеть, сначала разберитесь в том, зачем вам нужны перемены, а уже потом что-либо предпринимайте. Хороший период для того, чтобы найти работу по душе, исходя из собственных талантов и возможностей. Заводя любые новые знакомства, будьте бдительны и осторожны.

Гороскоп на неделю с 29 апреля по 5 мая 2019 года для Весов

Посвятите эту неделю урегулированию своих самых важных жизненных проблем. Вы будете ловки и удачливы и сможете самостоятельно устранить препятствия, которые мешают вам продвигаться к целям. При решении финансовых вопросов, полагайтесь на свой опыт и на своё деловое чутьё. Лучше не боритесь со своими чувствами, чтобы не потерять любовь.

Гороскоп на неделю с 29 апреля по 5 мая 2019 года для Скорпиона

Если не хотите проблем на работе, держите своё мнение при себе и не вступайте в пререкания с начальством. На этой неделе ваше финансовое положение будет непредсказуемым, поэтому воздержитесь от ненужных денежных трат. Ваши отношения с любимым человеком войдут в фазу стабильности и будут день ото дня становиться крепче и лучше.

Гороскоп на неделю с 29 апреля по 5 мая 2019 года для Стрелеца

На этой неделе вы должны больше ориентироваться на желания близких людей и прислушиваться к своему чувству долга — оно подскажет вам, как следует поступить в возникшей ситуации. На работе всё будет отлично. Не исключено, что вы окажетесь в любимчиках у начальства. Зато в личной жизни возможны сложности, если вдруг вздумаете проявить эгоизм.

Гороскоп на неделю с 29 апреля по 5 мая 2019 года для Козерога

Посвятите эту неделю хозяйству и домашним делам, а решение профессиональных проблем отложите на потом — до тех пор, пока ситуация в этой сфере станет более ясной. Не начинайте в этот период дел, связанных с финансовых риском, если не хотите понести денежные потери. В любви вас ожидают приятные моменты — любимый человек постарается угодить вам.

Гороскоп на неделю с 29 апреля по 5 мая 2019 года для Водолея

Вам пора заняться самоутверждением и защитить свои интересы. На этой неделе вы сможете поднять свой авторитет на работе, если не побоитесь проявить характер и силу воли. А вот в семье, наоборот, старайтесь вести себя мягче и не обижать близких людей резкой критикой и нравоучениями. Вторая половина недели удачна для поездок и путешествий.

Гороскоп на неделю с 29 апреля по 5 мая 2019 года для Рыб

Не исключено, что на этой неделе вы будете находиться в поиске своего места под солнцем. Вы станете задумываться прежде всего о том, где найти полезное применение своим способностям и талантам. Доверьтесь судьбе — она поможет вам найти то, что вам нужно. В любви вы будете стремиться к новизне и новым впечатлениям. Вероятна новая влюблённость.