Гороскоп на 29 апреля 2019 года для всех знаков зодиака
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Гороскоп на 29 апреля 2019 года для всех знаков зодиака
Ближайшее новолуние: 5 мая 2019 года в 1:47. По лунному календарю ближайшее полнолуние 19 мая в 00:13.
Фаза Луны 29 апреля 2019 года - убывающая Луна.
Лунный день сегодня 29.04.2019 - 23-24 лунный день.
Луна в знаке зодиака 29.04.2019 - Луна в Рыбах.
На первый план сегодня могут выйти вопросы, связанные с коллективными финансами, обязательными платежами, долгами, налогами, наследством. Возможно, у вас появятся обязательства материального плана, связанные с любимым человеком или с воспитанием детей.
Гороскоп на 29 апреля 2019 Телец
Конечно, звезды не призывают вас радоваться неприятностям и получать удовольствие от чужой беды. Наоборот, боль партнёра или близкого человека вы можете ощущать как свою. Но вы бессильны против естественного хода вещей. Скорее всего, отношения переживают очередной кризис, и ваша задача - всего лишь не усугублять его.
Гороскоп на 29 апреля 2019 Близнецы
Не относитесь небрежно к своему здоровью, но и не страдайте излишней инохондрией. В этот день причиной неважного самочувствия может быть не только физическое недомогание, но и неподходящее окружение, общая неблагоприятная обстановка в коллективе.
Гороскоп на 29 апреля 2019 Рак
Это не самый лучший момент для внезапных новых инициатив. Зато ранее начатые проекты будут развиваться без всяких проблем. Возможен повышенный интерес к удаленным связям, зарубежным контактам. Полезно все, способствующее расширению вашего кругозора.
Гороскоп на 29 апреля 2019 Лев
Связи с людьми сегодня важнее, чем какие бы то ни было практические результаты. Вам необходимы единомышленники, умеющие быть равноправными партнёрами и не лезущие вам в душу слишком глубоко. Возможно, в компании вам будет уютнее, чем дома.
Гороскоп на 29 апреля 2019 Дева
Разлука с тем, кто вам по душе, прекратится вечером. Это удачный момент для свидания, визита в кино или в театр, посещения шоу или приватного клуба, а также для творчества. Не исключены мысли и образы из прошлого (старая любовь, давнее хобби).
Гороскоп на 29 апреля 2019 Весы
Враги не склонны чинить вам препятствия, друзья не будут беспокоить по пустякам. Можно спокойно заниматься делами, вести диалоги. Возможно, вам будет скучно работать в уединении. Станет удачной любая совместная деятельность, начатая ранее.
Гороскоп на 29 апреля 2019 Скорпион
Не помешает предусмотрительность и соблюдение традиций в общении со старшими людьми, уважаемыми персонами, иностранцами. Если вы человек верующий, для вас может стать необходимостью посещение храма: например, для исповеди или осуществления благотворительной деятельности.
Гороскоп на 29 апреля 2019 Стрелец
Кто-то из близких может напомнить вам о ваших винах и грехах. Сохраняйте хорошее расположение духа, даже если вас одолевают грустные мысли. Возможно, вам понравится уединение или сетевой серфинг, однако звезды не советуют вам пребывать в одиночестве или в виртуальном мире слишком долго.
Гороскоп на 29 апреля 2019 Козерог
Действуйте по плану: например, реализуйте давние задумки. Возможно, вы будете экономить на многом, чтобы купить что-то одно. Обращайте особое внимание на качество приобретаемого. В это время можно удачно использовать вещь, бывшую в употреблении.
Гороскоп на 29 апреля 2019 Водолей
Суровость вашего партнёра, скорее, показная. Не обращайте внимания на его молчаливость и отстраненность. Если он вас любит и ценит, то никогда не предаст. Однако в общении с ним вам лучше держать дистанцию, им же установленную. Возможно, сегодня он не расположен к диалогу.
Гороскоп на 29 апреля 2019 Рыбы
Зависимость от собственных эмоций может основательно испортить вам жизнь. В это время вы склонны преувеличивать плохие стороны ситуации. Уходите от всего, что нагнетает вокруг вас напряжение. Старайтесь не погружаться слишком глубоко в неприятные воспоминания, не изводите себя понапрасну домыслами.
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