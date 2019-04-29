Гороскоп на 29 апреля 2019 года для всех знаков зодиака



Ближайшее новолуние: 5 мая 2019 года в 1:47. По лунному календарю ближайшее полнолуние 19 мая в 00:13.

Фаза Луны 29 апреля 2019 года - убывающая Луна.

Лунный день сегодня 29.04.2019 - 23-24 лунный день.

Луна в знаке зодиака 29.04.2019 - Луна в Рыбах.



На первый план сегодня могут выйти вопросы, связанные с коллективными финансами, обязательными платежами, долгами, налогами, наследством. Возможно, у вас появятся обязательства материального плана, связанные с любимым человеком или с воспитанием детей.Конечно, звезды не призывают вас радоваться неприятностям и получать удовольствие от чужой беды. Наоборот, боль партнёра или близкого человека вы можете ощущать как свою. Но вы бессильны против естественного хода вещей. Скорее всего, отношения переживают очередной кризис, и ваша задача - всего лишь не усугублять его.Не относитесь небрежно к своему здоровью, но и не страдайте излишней инохондрией. В этот день причиной неважного самочувствия может быть не только физическое недомогание, но и неподходящее окружение, общая неблагоприятная обстановка в коллективе.Это не самый лучший момент для внезапных новых инициатив. Зато ранее начатые проекты будут развиваться без всяких проблем. Возможен повышенный интерес к удаленным связям, зарубежным контактам. Полезно все, способствующее расширению вашего кругозора.Связи с людьми сегодня важнее, чем какие бы то ни было практические результаты. Вам необходимы единомышленники, умеющие быть равноправными партнёрами и не лезущие вам в душу слишком глубоко. Возможно, в компании вам будет уютнее, чем дома.Разлука с тем, кто вам по душе, прекратится вечером. Это удачный момент для свидания, визита в кино или в театр, посещения шоу или приватного клуба, а также для творчества. Не исключены мысли и образы из прошлого (старая любовь, давнее хобби).Враги не склонны чинить вам препятствия, друзья не будут беспокоить по пустякам. Можно спокойно заниматься делами, вести диалоги. Возможно, вам будет скучно работать в уединении. Станет удачной любая совместная деятельность, начатая ранее.Не помешает предусмотрительность и соблюдение традиций в общении со старшими людьми, уважаемыми персонами, иностранцами. Если вы человек верующий, для вас может стать необходимостью посещение храма: например, для исповеди или осуществления благотворительной деятельности.Кто-то из близких может напомнить вам о ваших винах и грехах. Сохраняйте хорошее расположение духа, даже если вас одолевают грустные мысли. Возможно, вам понравится уединение или сетевой серфинг, однако звезды не советуют вам пребывать в одиночестве или в виртуальном мире слишком долго.Действуйте по плану: например, реализуйте давние задумки. Возможно, вы будете экономить на многом, чтобы купить что-то одно. Обращайте особое внимание на качество приобретаемого. В это время можно удачно использовать вещь, бывшую в употреблении.Суровость вашего партнёра, скорее, показная. Не обращайте внимания на его молчаливость и отстраненность. Если он вас любит и ценит, то никогда не предаст. Однако в общении с ним вам лучше держать дистанцию, им же установленную. Возможно, сегодня он не расположен к диалогу.Зависимость от собственных эмоций может основательно испортить вам жизнь. В это время вы склонны преувеличивать плохие стороны ситуации. Уходите от всего, что нагнетает вокруг вас напряжение. Старайтесь не погружаться слишком глубоко в неприятные воспоминания, не изводите себя понапрасну домыслами.