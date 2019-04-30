Гороскоп на 30 апреля 2019 года для всех знаков зодиака



Ближайшее новолуние: 5 мая 2019 года в 1:47. По лунному календарю ближайшее полнолуние 19 мая в 00:13.

Фаза Луны 30 апреля 2019 года - убывающая Луна.

Лунный день сегодня 30.04.2019 - 24-25 лунный день.

Луна в знаке зодиака 30.04.2019 - Луна в Рыбах.



Что бы вы ни делали, будьте энергичны и последовательны: например, доведите до конца составленные накануне планы. Для этого звезды снабжают вас подходящим настроем и обостренной интуицией. Будьте внимательны к поступающим предложениям, особенно исходящим от старых знакомых.Вы вряд ли получите полную свободу, но вам стоит активнее действовать в доступных направлениях. Для вашего самочувствия могут оказаться хорошим подспорьем физические нагрузки (спорт, прогулки, секс). Однако вам будет трудно взяться за что-либо по-настоящему, если вы не увлечены эмоционально.Даже незначительные расхождения во мнениях могут внезапно превратить ваших союзников в оппонентов. Возможно, в вашей компании получат продолжение старые споры или будут вновь обсуждаться забытые планы. Поездки и визиты принесут вам свежие впечатления, но одновременно могут стать источником неприятностей (например, возможна потеря мелких вещей или небольших денежных сумм).Монолитность убеждений может сослужить вам плохую службу. Сегодня важно умение достигать компромисса, а также вовремя менять тон, стиль, ритм, угол зрения на ситуацию. Уделите внимание финансовой стороне своей жизни. Проверяйте информацию о банках, валютных курсах, посредниках, продавцах, покупателях.Для новых инициатив день не подходит. Сохраняйте оптимизм, будьте благороднее и дружелюбнее. Не спорьте с родителями. Супружеские отношения будут крайне запутанными. Возможно недоверие к спутнику жизни, его тактике, причём критика будет взаимной. Не пререкайтесь по мелочам и не напоминайте друг другу без необходимости о старых грехах.Не все повороты судьбы получится предвидеть заранее. Невозможность подготовиться к очередному виражу событий может нервировать вас вплоть до вечера. Вам не стоит доверять малознакомым людям, иностранцам, работникам международных и транспортных сервисов, представителям медицины и налоговой службы, страховым агентам.Вы тяготеете к полной личной свободе, мечтаете о прогрессе в делах, надеетесь расширить границы своего прежнего мира. Возможно получение вестей от далекого друга либо оригинальных сообщений по электронной почте. Неплохой день для программистов.День требует сосредоточенности и дальновидности. Пора нести ответственность или решать серьёзные вопросы. Даже в мелочах не стоит ребячиться. Возможно посещение закрытого учреждения, визит в печальное место, контакт с прошлым. В ходе общения не исключено чувство внутреннего одиночества.Возможен тесный контакт с коллегами по работе, старшими родственниками, шефом. Не исключен интерес к смерти, к миру криминала или политики. Несмотря на то, что вы не стремитесь на передний план, окружающие склонны равняться именно на вас.Могут приобрести особую важность вопросы, касающиеся карьеры и деловой репутации. Приложите все силы к восстановлению понимания с людьми, к обретению или удержанию личного статуса. Могут частично измениться планы, связанные с профессией, финансовыми обязательствами, страхованием, обеспечением безопасности, а также с интимными контактами.Полное безделье и чересчур напряжённый труд сегодня оказывают одинаково угнетающее влияние. Однако в целом день позитивен. Отдайте предпочтение несложным делам, которые задействуют вашу нерастраченную энергию и позволяют украсить нудную рутину элементами креатива.Если вас беспокоят неполадки со здоровьем, есть шанс выявить их истинную причину и подобрать нужное лекарство (схему лечения). Для тщательного выполнения текущей работы у вас могут иметься не только явные, но и тайные мотивы. Не исключено, что вам предстоит выполнить конфиденциальное поручение, отправиться в загадочное малопосещаемоё место, использовать запасной путь решения задачи.