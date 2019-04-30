Гороскоп на 30 апреля 2019 года для всех знаков зодиака
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Гороскоп на 30 апреля 2019 года для всех знаков зодиака
Ближайшее новолуние: 5 мая 2019 года в 1:47. По лунному календарю ближайшее полнолуние 19 мая в 00:13.
Фаза Луны 30 апреля 2019 года - убывающая Луна.
Лунный день сегодня 30.04.2019 - 24-25 лунный день.
Луна в знаке зодиака 30.04.2019 - Луна в Рыбах.
Что бы вы ни делали, будьте энергичны и последовательны: например, доведите до конца составленные накануне планы. Для этого звезды снабжают вас подходящим настроем и обостренной интуицией. Будьте внимательны к поступающим предложениям, особенно исходящим от старых знакомых.
Гороскоп на 30 апреля 2019 Телец
Вы вряд ли получите полную свободу, но вам стоит активнее действовать в доступных направлениях. Для вашего самочувствия могут оказаться хорошим подспорьем физические нагрузки (спорт, прогулки, секс). Однако вам будет трудно взяться за что-либо по-настоящему, если вы не увлечены эмоционально.
Гороскоп на 30 апреля 2019 Близнецы
Даже незначительные расхождения во мнениях могут внезапно превратить ваших союзников в оппонентов. Возможно, в вашей компании получат продолжение старые споры или будут вновь обсуждаться забытые планы. Поездки и визиты принесут вам свежие впечатления, но одновременно могут стать источником неприятностей (например, возможна потеря мелких вещей или небольших денежных сумм).
Гороскоп на 30 апреля 2019 Рак
Монолитность убеждений может сослужить вам плохую службу. Сегодня важно умение достигать компромисса, а также вовремя менять тон, стиль, ритм, угол зрения на ситуацию. Уделите внимание финансовой стороне своей жизни. Проверяйте информацию о банках, валютных курсах, посредниках, продавцах, покупателях.
Гороскоп на 30 апреля 2019 Лев
Для новых инициатив день не подходит. Сохраняйте оптимизм, будьте благороднее и дружелюбнее. Не спорьте с родителями. Супружеские отношения будут крайне запутанными. Возможно недоверие к спутнику жизни, его тактике, причём критика будет взаимной. Не пререкайтесь по мелочам и не напоминайте друг другу без необходимости о старых грехах.
Гороскоп на 30 апреля 2019 Дева
Не все повороты судьбы получится предвидеть заранее. Невозможность подготовиться к очередному виражу событий может нервировать вас вплоть до вечера. Вам не стоит доверять малознакомым людям, иностранцам, работникам международных и транспортных сервисов, представителям медицины и налоговой службы, страховым агентам.
Гороскоп на 30 апреля 2019 Весы
Вы тяготеете к полной личной свободе, мечтаете о прогрессе в делах, надеетесь расширить границы своего прежнего мира. Возможно получение вестей от далекого друга либо оригинальных сообщений по электронной почте. Неплохой день для программистов.
Гороскоп на 30 апреля 2019 Скорпион
День требует сосредоточенности и дальновидности. Пора нести ответственность или решать серьёзные вопросы. Даже в мелочах не стоит ребячиться. Возможно посещение закрытого учреждения, визит в печальное место, контакт с прошлым. В ходе общения не исключено чувство внутреннего одиночества.
Гороскоп на 30 апреля 2019 Стрелец
Возможен тесный контакт с коллегами по работе, старшими родственниками, шефом. Не исключен интерес к смерти, к миру криминала или политики. Несмотря на то, что вы не стремитесь на передний план, окружающие склонны равняться именно на вас.
Гороскоп на 30 апреля 2019 Козерог
Могут приобрести особую важность вопросы, касающиеся карьеры и деловой репутации. Приложите все силы к восстановлению понимания с людьми, к обретению или удержанию личного статуса. Могут частично измениться планы, связанные с профессией, финансовыми обязательствами, страхованием, обеспечением безопасности, а также с интимными контактами.
Гороскоп на 30 апреля 2019 Водолей
Полное безделье и чересчур напряжённый труд сегодня оказывают одинаково угнетающее влияние. Однако в целом день позитивен. Отдайте предпочтение несложным делам, которые задействуют вашу нерастраченную энергию и позволяют украсить нудную рутину элементами креатива.
Гороскоп на 30 апреля 2019 Рыбы
Если вас беспокоят неполадки со здоровьем, есть шанс выявить их истинную причину и подобрать нужное лекарство (схему лечения). Для тщательного выполнения текущей работы у вас могут иметься не только явные, но и тайные мотивы. Не исключено, что вам предстоит выполнить конфиденциальное поручение, отправиться в загадочное малопосещаемоё место, использовать запасной путь решения задачи.
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