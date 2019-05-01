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Гороскоп на 1 мая 2019 года для всех знаков зодиака

Добавлено: 01.05.19
Просмотров: 119
Рубрика: Гороскоп
Теги: Гороскоп на сегодня
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Гороскоп на 1 мая 2019 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на 1 мая 2019 года для всех знаков зодиака

Ближайшее новолуние: 5 мая 2019 года в 1:47. По лунному календарю ближайшее полнолуние 19 мая в 00:13.
Фаза Луны 1 мая 2019 года - убывающая Луна.
Лунный день сегодня 1.05.2019 - 25-26 лунный день.
Луна в знаке зодиака 1.05.2019 - Луна в Рыбах.

Гороскоп на неделю с 29 апреля по 5 мая 2019 года для всех знаков зодиака

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Гороскоп на 1 мая 2019 Овен
Подходящее время для уборки, очистки помещений, а также для отказа от ненужных старых вещей. Наведение порядка можно сделать творческим процессом, подключив воображение. Однако главными сегодня все же остаются самодисциплина, верность долгу, соблюдение правил и экономия ресурсов.

Гороскоп на 1 мая 2019 Телец
Действовать в одиночку не стоит. Если вам есть с кем разделить свои заботы, обязательно сделайте это. Как ни странно, активная работа на совместные цели с полной отдачей сегодня усиливает энергию, а одиночество может ослабить ее.

Гороскоп на 1 мая 2019 Близнецы
У вас достаточно энергии для того, чтобы реализовать намеченное. Не выходите за рамки ранее созданного плана (особенно если его предложил вам кто-то другой). Это прекрасное время для объективности в суждениях и чёткости в выполнении любого задания.

Гороскоп на 1 мая 2019 Рак
Если в глубине души вы страдаете от разлада со старым другом или покровителем, попробуйте связаться с ним и дружески побеседовать. Настраивайте скайп, держите в порядке электронный почтовый ящик, проверяйте сообщения на своём телефоне. Не забывайте, что эти виды взаимодействия с людьми чреваты некоторыми проблемами.

Гороскоп на 1 мая 2019 Лев
Вы будете чувствовать себя отлично практически в любой компании. Но не исключены и отдельные проблемы. Возможно, вы столкнетесь с ними в поездке, в процессе виртуального общения, в ходе взаимодействия с друзьями и родней. Это может быть дорожная пробка, отмена встречи, зависание компьютера, плохое известие.

Гороскоп на 1 мая 2019 Дева
Возможны неприятные сюрпризы, отмена планов. Поберегите своё физическое здоровье и нервную систему. Ваш партнёрский союз сейчас нуждается в особенно бережном отношении. Нервозность, упрямство, неожиданное стремление к оригинальности и независимости, непредвиденные внешние события, семейные проблемы - все это может нарушить взаимопонимание.

Гороскоп на 1 мая 2019 Весы
Не впускайте в свой внутренний мир посторонних и случайных людей. Для вас эти сутки - своеобразный момент перезагрузки. Из-за спада активности нежелательна интенсивная физическая деятельность.

Гороскоп на 1 мая 2019 Скорпион
Ваши возможности сегодня ограничены. Но если вы мудры, то сможете грамотно воспользоваться обстоятельствами и даже поблагодарите судьбу за право взять паузу. Исключите повышенные нагрузки любого рода, в том числе связанные с общением.

Гороскоп на 1 мая 2019 Стрелец
Самолюбие в эти сутки легко ущемляется, мелкий промах может восприниматься как крушение. Избегайте крутого поворота событий по собственной инициативе. Это не лучший момент для новых знакомств или для того, чтобы кому-то понравиться. В общении думайте не только о себе, но и о других.

Гороскоп на 1 мая 2019 Козерог
Кипучая энергия сегодня будет направлена на коммуникации (разговоры, переписку, обмен новостями) или размышления. Это прекрасное время для отдыха, особенно в обществе оригиналов или новых для вас людей. Оно очень подходит для дружеских разговоров.

Гороскоп на 1 мая 2019 Водолей
Судьба щедра, но вам хочется большего. Сочетайте наполеоновские планы с разумным видением действительности, это вам вполне по силам. Способности и возможности Рыб сегодня почти безграничны. По желанию и настроению вы можете блестяще сыграть любую роль и при этом остаться собой.

Гороскоп на 1 мая 2019 Рыбы
Сегодня вам трудно воспринимать информацию отстраненно. Природное самообладание спорит с потребностью дать волю чувствам (поплакать, выговориться). Душевный разговор поможет сбросить с души камень и попрощаться с тем, что уже не имеет значения. Если беседа невозможна, посмотрите любимый фильм, перечитайте давно забытую книгу, сделайте запись в своём блоге, излейте душу в стихах.

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