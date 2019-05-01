Любовный гороскоп на сегодня 1 мая 2019 года для всех знаков зодиака
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Любовный гороскоп на сегодня 1 мая 2019 года для всех знаков зодиака
Любовный гороскоп на 1 мая 2019 Овен
Отбросьте все сомнения и действуйте чётко по намеченному плану. Если вы твёрдо решили добиться благосклонности некоей прекрасной особы, то зачем отказываться от этой идеи? Особенно сегодня, в день, когда все способствует вашей безоговорочной победе над обстоятельствами!
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В этот день вам будет нелегко смириться с тем, что ваш любимый человек увлечен еще чем-то или кем-то кроме вас. Поэтому ревность станет чувством совершенно естественным и закономерным, с ним нужно будет как-то смириться и ужиться, хотя бы на 24 часа.
Любовный гороскоп на 1 мая 2019 Близнецы
Заставьте любимого ревновать, но не доводите до крайности. Пусть объектом ревности будет что-то не слишком основательное — к примеру, широко разрекламированный в контексте с ревнивцами фонарный столб. Чувства требуют встряски, а не землетрясения.
Любовный гороскоп на 1 мая 2019 Рак
Путь к сердцу любимого человека лежит через желудок, в независимости от того, мужчина он или женщина. Вкусная еда из любимых рук всегда вкуснее, чем просто вкусная еда. Более того, она служит лишним доказательством вашей любви.
Любовный гороскоп на 1 мая 2019 Лев
Сегодня или никогда! В этот день вам необходимо сжать волю в кулак и высказать, наконец, вашему любимому человеку всё, что вы о нем думаете. Или сделать по отношению к нему то, что, честно говоря, сделать нужно было уже давно, но вы всё никак не решались. Решитесь же наконец! Звёзды желают вам удачи!
Любовный гороскоп на 1 мая 2019 Дева
В этот день у вашего любимого человека будет довольно ехидное и игривое настроение. Поэтому даже на ваше желание поговорить серьезно и откровенно он будет отшучиваться, безмерно вас этим раздражая. В принципе, если относиться к этому проще, от этого можно даже удовольствие получить.
Любовный гороскоп на 1 мая 2019 Весы
Даже если на сегодня вы не планируете романтического свидания, выглядеть стоит на все сто. Во-первых, неизвестно, какое сокровище вы встретите в этот день на улице, а во-вторых, вашей половинке будет приятно осознавать, что её избранник или избранница радует взгляд не только ей, а вот принадлежит ей безраздельно.
Любовный гороскоп на 1 мая 2019 Скорпион
Вам грустно. Вы ностальгируете. Вы хотите вернуться туда, где было светло, хорошо и радостно, а в будущем вы подобных красок не видите. Не беспокойтесь: они обязательно будут. Улыбнитесь своему сегодня, пусть даже сквозь слёзы, и верьте в счастливое завтра, которое обязательно придёт.
Любовный гороскоп на 1 мая 2019 Стрелец
В этот день ваш любимый человек будет делать все возможное и невозможное для того, чтобы стать вам еще ближе. Однако велика вероятность того, что вы от него закроетесь и категорически не будете пускать его за черту в силу тех или иных убеждений. Непростое это будет занятие...
Любовный гороскоп на 1 мая 2019 Козерог
День чреват потерей чего-то мелкого, но весьма дорогого вашему сердцу, равно как и сердцу вашего супруга. Постарайтесь не посеять обручальное кольцо - считается, что это не самая лучшая примета. И проследите за здоровьем домашних питомцев - хомячков, попугайчиков, рыбок - может, кто-то из них неважно себя чувствует?
Любовный гороскоп на 1 мая 2019 Водолей
Подходящий день для того, чтобы сделать что-то в первый раз. Например, первый раз поцеловать вашего любимого человека или первый раз признаться ему в любви. Если вы не сделаете это на сей раз, неизвестно, когда вам ещё представится такая уникальная возможность.
Любовный гороскоп на 1 мая 2019 Рыбы
Совсем не обязательно высказывать вашей половинке все в глаза. Сегодня она, скорее всего, не воспримет ваши замечания – только обидится почем зря. Поэтому покричать можете на ее фотографию или просто в пустоту. Эффект тот же, а душа болеть будет гораздо меньше.
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