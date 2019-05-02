Любовный гороскоп на сегодня 2 мая 2019 года для всех знаков зодиака



Любовный гороскоп на 2 мая 2019 Овен

Оказывается, время, которое вы с вашим любимым человеком провели порознь, не прошло даром ни для вас, ни для него. Сегодня вы с удивлением для себя обнаружите, что вы оба довольно сильно изменились, а значит, и ваши отношения сейчас не такие, какими были раньше. Лучше или хуже?



Уделите внимание своему любимому, иначе у него может сложиться ощущение, что он вам вовсе не нужен. Бог с ними, с делами, работа (в чем бы она ни заключалась), как известно, не волк. Этот день хорошо бы посвятить прогулкам вдвоём по тенистым аллеям, изредка останавливаясь для очередного долгого поцелуя.Ваш любимый человек тоже живое существо и переживает происходящее так же остро, как и вы. Только вы об этом иногда забываете, упиваясь своим внутренним миром. Сегодня звезды рекомендуют вам обратить максимум внимания на тревоги и волнения вашей половинки.Поторопитесь! У вас гораздо меньше времени, чем вам могло бы это показаться. Ваше счастье вот-вот отойдет с перрона в неизвестном вам направлении, и вам надо любыми силами задержать его здесь, не дать ему ускользнуть. У вас еще может все получиться... Надо только очень захотеть.Красивым людям – красивые отношения! Сегодня вы будете самой красивой парой – и не только визуально. Подруги и друзья будут показывать на вас пальцами и шептать своим пассиям: «Вот видишь, как бывает… А у нас…» Продолжайте быть образцом для подражания! Так держать!Безумству храбрых поём мы песню! Речь идёт о вашей половинке, которая несмотря ни на что всё ещё остается с вами рядом, продолжает идти с вами по одному пути в одном направлении. Это действительно подвигу подобно: вы и сами чувствуете, что сегодня с вами особенно непросто.Приближается к концу какой-то важный этап в вашей жизни. Это совсем не обязательно отношения с вашим любимым человеком, хотя может быть и так. Постарайтесь, чтобы рядом с вами все время был кто-то близкий, любящий и понимающий. Так вам будет проще.Если вы опять в ссоре – ехидный подарок позволит свести ее на нет. Купите истерически хохочущего плюшевого крокодила или большого розового слона. Подойдут и небольшие сувениры из магазина приколов. Главное, чтобы шутка была незлой, необидной и от души!Сегодня вас многое будет раздражать, и ваш любимый человек может стать одним из списка этих самых многих. Поэтому лучше в этот день ограничить время общения с ним, сократив его до минимума. Лучше не провоцировать себя и не испытывать судьбу - ничем хорошим это не закончится.Если вы давно мечтали о том, чтобы завязать роман с человеком из другого города или государства, сегодня самый подходящий для этого день. Впрочем, даже если не мечтали, в этот день вашего согласия вполне возможно спрашивать не будут. Вам остается пожелать только удачи...Пытаясь дозвониться до кого-то из членов своей семьи, не впадайте в панику сразу после второго оставшегося без ответа звонка. Просто люди иногда бывают заняты. Звёзды советуют переключиться, скажем, заняться собой.Колесо Фортуны повернётся сегодня на правильный угол - вам наконец-то удастся выиграть в лотерею или снять джек-пот в казино. На выигрыш звёзды рекомендуют приобрести миллион алых роз для супруги, а если вы - женщина, то купите себе что-нибудь гламурненькое, и пусть он вечером выпадет в осадок!