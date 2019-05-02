Гороскоп на 2 мая 2019 года для всех знаков зодиака



Ближайшее новолуние: 5 мая 2019 года в 1:47. По лунному календарю ближайшее полнолуние 19 мая в 00:13.

Фаза Луны 2 мая 2019 года - убывающая Луна.

Лунный день сегодня 2.05.2019 - 26-27 лунный день.

Луна в знаке зодиака 2.05.2019 - Луна в Овне.



Балласт прошлого нужно сбросить, но не спешите с выводами, не ставьте ультиматумов. Вторая половина дня располагает к доверительному диалогу. Если нет шанса увидеться лично, вступите с человеком в переписку или хотя бы мысленно обдумайте возможный разговор. Опасайтесь недопонимания и иллюзий.Судьба милостиво даст вам все необходимое, но, возможно, все равно захочется добавки. Не исключен сильный интерес к духовному аспекту бытия, в том числе в его внешнем выражении (например, к церковным службам и обрядам). День хорош для переписки, есть шанс получить письмо от далекого друга.Не исключено, что весь ваш день будет наполнен воспоминаниями о былом. Возможно, вы будете ощущать себя на распутье. Не играйте в таинственность: больше нет причин скрывать свои мотивы и чувства, контакты и перемещения. Это идеальное время для исповеди, душевной беседы, приватной встречи.Пересмотрите свою финансовую и деловую политику. Энергия, с которой вы в последнее время добывали средства на жизнь, может оказаться ненужной. Это верно прежде всего для тех Водолеев, которые уже приобрели необходимый опыт и теперь выполняют свою работу играючи. Приветствуются небольшие траты.Сегодня можно дать волю эмоциям, но в то же время необходимо провести черту между чувствами и делом. Возможно, вам пора сменить профессиональную тактику: например, отказаться от активного сотрудничества или острой конкуренции. Но не разбрасывайтесь ценными связями, не изменяйте своим обещаниям, храните верность любимым людям.Легкие сомнения будут придавать вашему увлечению особую привлекательность. Даже не до конца осуществившиеся надежды в это время играют для вас положительную роль. Именно они заставляют вас хранить верность своим идеалам и побуждают развивать интуитивно выбранное удачное направление.Если хотите шагать в ногу со временем, учитесь действовать оперативно и принимать происходящие вокруг изменения безоговорочно. Отказавшись сделать это добровольно, вы можете столкнуться с принуждением либо оказаться на обочине жизни. Возможно, вам пора основательно изменить свою деловую и финансовую политику.Звезды дарят вам креативное вдохновение и долгожданную свободу действий. Несмотря на груз нерешенных проблем, все сегодня полны оптимизма и готовы начать жить заново. Особенно верно это для мужчин. Настал отличный момент для первого шага в новом направлении.Пора обновлять планы и выходить на новую дорогу. Как знать: может быть, у вас появится другой начальник или вам придётся полностью сменить программу действий. Для вас требования дня могут оказаться сложными. Не исключены травмы, стрессы, эмоциональное перевозбуждение, разрыв связей, крах карьеры, смена статуса.Не исключено, что отныне вы направитесь совершенно новым путем. Возможно, у вас появится повод приступить к проекту, о котором вы давно мечтали (или вы просто наберетесь решимости, чтобы сделать это). Если ваша основная цель - независимость, не доводите ситуацию до абсурда, иначе потеряете многие из своих достижений и придётся все начать с нуля.В это непростое время каждый рискует стать заложником собственных переживаний. Ваша реакция на происходящее может оказаться чересчур бурной. Вы способны по инерции метать громы и молнии (если власть в ваших руках) или так же по инерции предаваться глубокому отчаянию (если вам кажется, что над вами довлеет злой рок).Решительность вашего партнёра может смениться глухим упрямством, при этом экстравагантность и нетерпение останутся прежними. В зависимости от характера ваших отношений пассия может попытаться склонить вас на свою сторону либо вынудить уйти с дороги.