Любовный гороскоп на сегодня 3 мая 2019 года для всех знаков зодиака



Любовный гороскоп на 3 мая 2019 Овен

Сегодня вашему любимому человеку захочется дать вам какой-то очень ценный, по его мнению, совет. Поэтому даже если этот совет вам совершенно не будет нужен, постарайтесь его выслушать с умным лицом и хотя бы сделать вид, чтоб собираетесь ему последовать.



Единственное, чему сегодня стоит верить – это ваша интуиция. И если она говорит о том, что с вашим любимым человеком сегодня не надо встречаться, хоть разум и кричит об обратном – не встречайтесь. Обратная ситуация тоже возможна.Наверняка ваш любимый человек когда-то писал стихи, рассказы или песни. Уговорите его сегодня на то, чтобы он показал вам свои творения былых лет. Может быть, они и не будут шедеврами по форме, зато по содержанию дадут вам пищу для размышлений на тему того, каков тот человек, которого вы любите.Разрешите себе быть слабым рядом с вашим любимым человеком. Можно даже слезу пустить, если есть такое желание. Ваша половинка вас поймёт, приласкает и сделает всё возможное для того, чтобы вам стало хорошо, тепло и уютно.Напряженное время: в вашей жизни произошло уже что-то значимое, и что-то не менее значимое должно произойти. А сейчас вы наслаждаетесь каждой минутой затишья. Попросите вашу половинку не мешать вам, не тормошить вас и если и быть рядом, то тихо-тихо…Поторопитесь! У вас осталось не так много времени. как вам могло бы это показаться с первого взгляда. Если вы действительно хотите достичь того счастья, которое вы себе наметили, и с тем человеком, которого любите, то действовать следует максимально быстро и оперативно!У вас есть цель, и вы к ней идёте с завидным упорством, не замечая преград. Только не сочтите желанный результат за очередную преграду и не снесите и его заодно, а то сегодня вероятность такого исхода более чем велика. Если поостережётесь - счастье в любви вам гарантировано. На этот день и на многие последующие.Не стоит думать о завтрашнем дне – ни с надеждой, ни с ужасом. Все равно ничего путного не придумаете: логической связи между вашим сегодня и вашим завтра просто не найти, даже если постараться. И вашу половинку отговорите от этого бесполезного занятия. Упретесь – разберетесь вместе.Какая бы погода ни была на улице, в душе у вас сегодня будет тепло и уютно. И все это благодаря вашему любимому человеку! Причем для создания этого тепла он не будет прикладывать ровным счетом никаких усилий: вам вполне достаточно будет его присутствия в вашей жизни.Не отвлекайте сегодня вашего любимого человека от важных дел! Они ему действительно важнее вас на данный конкретный момент, поэтому на вас могут сорваться, накричать или даже опуститься до грубости. В общем, своего не добьетесь – только расстроитесь зря. Да и ему потом прощения просить придется…Не будьте слишком требовательны к вашему любимому человеку. Возможно, он уделяет вам недостаточно времени не потому, что ему этого внимания для вас жалко, а потому, что у него элементарно ни на что не хватает времени. Дайте ему немного прийти в себя. Уже завтра все возможно будет лучше.Сегодня вы с вашим любимым человеком будете чувствовать себя особенно легко и непринужденно. У вас не будет заминок в разговоре, взаимонедопониманий, поиска тем и разногласий. Вы почувствуете себя умным, эрудированным и интересным человеком. Ваша половинка будет о вас того же мнения. Впрочем, как и о себе.