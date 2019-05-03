Любовный гороскоп на сегодня 3 мая 2019 года для всех знаков зодиака
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Любовный гороскоп на сегодня 3 мая 2019 года для всех знаков зодиака
Любовный гороскоп на 3 мая 2019 Овен
Сегодня вашему любимому человеку захочется дать вам какой-то очень ценный, по его мнению, совет. Поэтому даже если этот совет вам совершенно не будет нужен, постарайтесь его выслушать с умным лицом и хотя бы сделать вид, чтоб собираетесь ему последовать.
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Единственное, чему сегодня стоит верить – это ваша интуиция. И если она говорит о том, что с вашим любимым человеком сегодня не надо встречаться, хоть разум и кричит об обратном – не встречайтесь. Обратная ситуация тоже возможна.
Любовный гороскоп на 3 мая 2019 Близнецы
Наверняка ваш любимый человек когда-то писал стихи, рассказы или песни. Уговорите его сегодня на то, чтобы он показал вам свои творения былых лет. Может быть, они и не будут шедеврами по форме, зато по содержанию дадут вам пищу для размышлений на тему того, каков тот человек, которого вы любите.
Любовный гороскоп на 3 мая 2019 Рак
Разрешите себе быть слабым рядом с вашим любимым человеком. Можно даже слезу пустить, если есть такое желание. Ваша половинка вас поймёт, приласкает и сделает всё возможное для того, чтобы вам стало хорошо, тепло и уютно.
Любовный гороскоп на 3 мая 2019 Лев
Напряженное время: в вашей жизни произошло уже что-то значимое, и что-то не менее значимое должно произойти. А сейчас вы наслаждаетесь каждой минутой затишья. Попросите вашу половинку не мешать вам, не тормошить вас и если и быть рядом, то тихо-тихо…
Любовный гороскоп на 3 мая 2019 Дева
Поторопитесь! У вас осталось не так много времени. как вам могло бы это показаться с первого взгляда. Если вы действительно хотите достичь того счастья, которое вы себе наметили, и с тем человеком, которого любите, то действовать следует максимально быстро и оперативно!
Любовный гороскоп на 3 мая 2019 Весы
У вас есть цель, и вы к ней идёте с завидным упорством, не замечая преград. Только не сочтите желанный результат за очередную преграду и не снесите и его заодно, а то сегодня вероятность такого исхода более чем велика. Если поостережётесь - счастье в любви вам гарантировано. На этот день и на многие последующие.
Любовный гороскоп на 3 мая 2019 Скорпион
Не стоит думать о завтрашнем дне – ни с надеждой, ни с ужасом. Все равно ничего путного не придумаете: логической связи между вашим сегодня и вашим завтра просто не найти, даже если постараться. И вашу половинку отговорите от этого бесполезного занятия. Упретесь – разберетесь вместе.
Любовный гороскоп на 3 мая 2019 Стрелец
Какая бы погода ни была на улице, в душе у вас сегодня будет тепло и уютно. И все это благодаря вашему любимому человеку! Причем для создания этого тепла он не будет прикладывать ровным счетом никаких усилий: вам вполне достаточно будет его присутствия в вашей жизни.
Любовный гороскоп на 3 мая 2019 Козерог
Не отвлекайте сегодня вашего любимого человека от важных дел! Они ему действительно важнее вас на данный конкретный момент, поэтому на вас могут сорваться, накричать или даже опуститься до грубости. В общем, своего не добьетесь – только расстроитесь зря. Да и ему потом прощения просить придется…
Любовный гороскоп на 3 мая 2019 Водолей
Не будьте слишком требовательны к вашему любимому человеку. Возможно, он уделяет вам недостаточно времени не потому, что ему этого внимания для вас жалко, а потому, что у него элементарно ни на что не хватает времени. Дайте ему немного прийти в себя. Уже завтра все возможно будет лучше.
Любовный гороскоп на 3 мая 2019 Рыбы
Сегодня вы с вашим любимым человеком будете чувствовать себя особенно легко и непринужденно. У вас не будет заминок в разговоре, взаимонедопониманий, поиска тем и разногласий. Вы почувствуете себя умным, эрудированным и интересным человеком. Ваша половинка будет о вас того же мнения. Впрочем, как и о себе.
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