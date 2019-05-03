Гороскоп на 3 мая 2019 года для всех знаков зодиака



Ближайшее новолуние: 5 мая 2019 года в 1:47. По лунному календарю ближайшее полнолуние 19 мая в 00:13.

Фаза Луны 3 мая 2019 года - убывающая Луна.

Лунный день сегодня 3.05.2019 - 27-28 лунный день.

Луна в знаке зодиака 3.05.2019 - Луна в Овне.



Если вы хотите расслабиться, выбирайте другой день. Также это не слишком удачный момент для хирургических операций и опасных инициатив. Обстановка вокруг вас весьма динамична и при этом не до конца предсказуема. Вас могут в любой момент призвать к исполнению долга.В этот день далеко не всех Тельцов ждут внешние преграды и препятствия. Многие представители знака будут испытывать внутреннее напряжение, которое окажется напрасным. Возможны скрытые переживания и беспокойства, связанные с зарубежными делами, судебными процедурами, сексуальными отношениями, борьбой за административную власть или моральное влияние на кого-либоЖелания сегодня приходят и уходят, не оставаясь с вами надолго. Огненное вдохновение может уже через пару минут (или пару часов) смениться полным равнодушием и неизвестно откуда взявшейся усталостью. Деловой проект, скорее всего, потерпит неудачу в самом начале.Текущие события будут поддерживать вашу уверенность в себе и намекать, что курс выбран в целом правильно. Если вы полны энергии, продолжайте начатое. Развивайте и применяйте свои задатки учителя, воспитателя, тренера или экспериментатора.Будьте деловиты и собранны. Если нужно, быстро перестраивайтесь на новый лад. Не теряйте оптимизма: к вечеру вы успешно преодолеете оставшиеся барьеры. Не впрягайтесь в долгую нудную деятельность. Это не тот день, когда можно сконцентрироваться на цели и работать над ней часами.Потребность в миролюбии, постоянстве, спокойствии борется в вашей душе с острыми внутренними желаниями. Возможны спонтанные неожиданные прихоти. Если нужда в чем-то оказалась сильной и настоятельной, ее стоит удовлетворить немедленно. Не рекомендуется выбирать эти сутки для значимых инициатив.Сегодня актуальны такие понятия, как тщательность, серьёзность, дальновидность, ответственность. Однако никто не заставит вас перенапрягаться и перевыполнять план, если вы сами этого не захотите. Чтобы уложиться в нужные сроки, составьте программу действий исходя из собственного понимания ситуации.Самоё время навести порядок в важных делах и значимых отношениях. Отдых может превратиться в работу, но и работа также способна захватить вас возможностью полезного практического творчества.Кто не работает, тот не ест - никто не отменял эту истину. Делайте лишь необходимое, причём тщательно, основательно и аккуратно. От этого напрямую зависит ваш заработок, а возможно, и общий уровень жизни. Вы можете обнаружить, что привычная работа идёт со скрипом, а иногда вовсе останавливается.Дополнительная выгода может быть получена за счет вашего умения поддерживать связи с разными людьми, общаться с противоборствующими лагерями и инстанциями. Вам также не повредит готовность развивать отношения с состоятельными персонами и с представителями удаленных территорий.Не время суетиться и уделять внимание малозначащим мелочам. Сосредоточьтесь на главном (например, на своих партнёрских обязательствах или на сотрудничестве с крупной организацией). Возможно, вас будут ограничивать, направлять и контролировать.Это отличное время для шопинга с перспективой совершения стильных, практичных и ценных покупок. Оно также подходит для неспешных прогулок, визитов к родне, любовных встреч. В течение дня не исключено приятное и полезное знакомство. Возможна лень или полное погружение в мир красоты и творчества.