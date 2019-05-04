Любовный гороскоп на сегодня 4 мая 2019 года для всех знаков зодиака



Любовный гороскоп на 4 мая 2019 Овен

Что бы ни произошло сегодня между вами, оно лишь ещё больше сблизит вас. Именно о такой паре, как вы в этот день, дамы в Загсах говорят «И в горе, и в радости берегите друг друга». Вот вы сегодня и бережёте. Причем искренне, от всей души и с превеликим удовольствием.



Подходящий день, чтобы пополнить коллекцию. Если воспитание не позволяет вам коллекционироваться воздыхателей, заведите блокнотик с признаниями в любви на всех языках, которые известны вам, вашим знакомым, преподавателям филфака ближайшего университета и т.п. Со временем станете настоящим полиглотом.Самой разумной стратегией по завоеванию сердец на сегодня будет проявление глубокой заинтересованности в том, чтобы вникнуть в то, что занимает умы окружающих вас людей. Если вы готовы поговорить об астрономии с любителем глядеть на звезды, и об особенностях применения приправ при приготовлении плова — с кулинаром-любителем, вас все сочтут неотразимым.Вы будете готовы пожертвовать всем чем угодно — лишь бы урвать часок-другой общения с человеком, приятным во всех отношениях. Похвальная целеустремленность, однако слишком легко отказываясь от обязательств, вы ставите себя в невыгодное положения в глазах своего избранника.Посвятите этот день просмотру ваших совместных фотографий. Это позволит вам не только вспомнить атмосферу вашего счастливого прошлого, но и понять, чего вам не хватает в настоящем. Кстати, самую удачную можете сделать заставкой для рабочего стола: вашему любимому человеку это будет приятно.Включите негромкую музыку, выключите свет и пригласите вашу половинку на романтический танец вашей любви. Даже если она будет в тапочках и халате, да и на вас парадных вещей наблюдаться не будет, всё равно в эти минуты вы будете самыми счастливыми и красивыми из миллионов других пар.Самое очевидное решение, к сожалению, не всегда оказывается правильным. Поэтому если вы сегодня захотите дать вашему любимому человеку какой-либо совет или предпринять что-либо в области ваших отношений, не торопитесь следовать первому порыву. Второй наверняка будет разумнее.Вы настолько самозабвенно преданы вашей половинке, что перестали быть самостоятельным человеком. Это, конечно, неплохо: конфликтов меньше, взаимопонимания больше. Но сегодня все же стоит подумать о себе, своем удовольствии и своем благополучии. Будьте немного эгоистичны!Ваш супруг, вероятно, будет недоволен недостатком внимания с вашей стороны, и у него, скорее всего, будут на то веские причины. Звёзды советуют проявить заботу - поинтересуйтесь его делами, только не очень назойливо, а иначе вы рискуете усугубить ситуацию.Ощущение полета и волшебной сказки, главным героем которой вы неожиданно стали. Ничто не сможет испортить вам сегодня настроение. Глядя на вас, люди будут думать: «Бывают же счастливые люди!» – и потихоньку вам завидовать. Белой завистью. Побольше бы таких дней.Не упустите уникальный шанс! В этот день среди ваших друзей и людей, которых вы знаете чуть больше тысячи лет, вы можете разглядеть человека, предназначенного вам – вашу вторую половинку! Главное – не ошибиться, не принять желаемое за действительное и не пройти мимо счастья!Постарайтесь вести себя адекватно. Ваши понимание и, если хотите, мудрость очень нужны сейчас вашему любимому человеку. Без них ему будет действительно трудно в эти дни. Кажется, вы стали одной из немногих его опор. Так пусть эта опора будет надёжной! Ваши старания окупятся сторицей.