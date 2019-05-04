Гороскоп на 4 мая 2019 года для всех знаков зодиака



Ближайшее новолуние: 5 мая 2019 года в 1:47. По лунному календарю ближайшее полнолуние 19 мая в 00:13.

Фаза Луны 4 мая 2019 года - убывающая Луна.

Лунный день сегодня 4.05.2019 - 28-29 лунный день.

Луна в знаке зодиака 4.05.2019 - Луна в Тельце.



Цените материальные блага наряду с духовными. Чтобы привлечь к себе внимание, сегодня не обязательно совершать невозможное. Не демонстрируйте ненужную браваду, лучше проявите практицизм, основательность, надёжность и немного утонченности в манерах.Воинственность и агрессивность сегодня исключаются. Демонстрируя их, вы усложните ситуацию либо вообще останетесь не у дел. Чтобы смягчить разногласия (в том числе материальные), займите более взвешенную позицию. В личных контактах сделайте акцент на разумном спокойствии, постоянстве, эмоциональности, чувственности.День подходит для проявлений чувственности. Откажитесь от всего, что нарушает мирное течение событий: перевозбуждения, агрессии, яврко выраженной наступательной позиции. Для гармонизации пошатнувшихся отношений или устранения неопределённости можно использовать специальные блюда, включающие в себя продукты, усиливающие физическое влечение.Множество мелочей сегодня сливается в нескончаемую круговерть раздумий, встреч, поездок, переговоров или иных действий. Возможно, в центре вашего внимания окажется здоровье, учеба, партнёрство, оказание услуг. Вас может беспокоить недостаток ясной информации по какому-либо вопросу или состояние домашнего животного.Возможно, вам в руки попадет интригующая, соблазнительная или запретная информация либо вы станете жертвой лжи. Лучшие проявления этих суток - интересное общение, духовный рост, возможность расширить кругозор непривычным способом.Материальные проблемы улаживайте ранним утром. В течение дня активнее контактируйте с внешним миром: важные сведения не должны проходить мимо вас. Может стать особенно актуальным общение с интересными и влиятельными людьми (учителями, путешественниками, иностранцами, духовными искателями).Суета этого дня может оказаться благом, если помогает забыться в работе. Но она же станет врагом, если вы воспринимаете все чересчур серьёзно. Отнеситесь с юмором к ошибкам, дезинформации, непониманию. Не страдайте ипохондрией. Не начинайте работу из ложного чувства вины.Сегодня велик риск раздуть значение отдельных нюансов дела либо преувеличить истинный авторитет некоторых людей. Не исключается повышенный энтузиазм, вызванный долгожданным снятием былых запретов и ограничений.Ситуации, связанные с двойной игрой или непониманием, ещё не изжиты окончательно. Но если вы усвоили уроки, преподанные вам судьбой и людьми в последние несколько недель, вам теперь ничего не стоит разобраться в самом запутанном вопросе.Не исключено, что вы вопреки подсказкам интуиции поддадитесь на уговоры, на рекламные посулы подозрительного происхождения. Стоит позаботиться о безопасности личной или деловой информации. Не давайте никому свои логины и пароли, не заходите на подозрительные сайты. Проверьте антивирусом программы, которыми пользуетесь.Жажда удовольствия и комфорта сегодня соседствует с ленью, непостоянством вкусов и нежеланием совершать усилия. В результате вы можете оказаться погружены не в упорную активную деятельность, а в поиски удовольствий. Это не лучшее время для умелого распоряжения ресурсами.Не оставляйте на завтра то, что можно закончить сегодня. Доводите до конца диалоги, выступления, встречи, авантюры. Желательно дипломатично разрешить противоречия в общении с партнёрами. Если вы публичная персона, то сегодня рискуете разочаровать часть своих поклонников.