Любовный гороскоп на сегодня 5 мая 2019 года для всех знаков зодиака



Любовный гороскоп на 5 мая 2019 Овен

Сегодня вы будете в тонусе. Вероятно, как дома, так и на работе у вас всё ладится на зависть другим. Дабы не испортилось настроение, и жизненные силы не иссякли, звёзды советуют вам немного расслабиться вечером вместе с супругом. Он, вероятно, будет только "за"!



В этот день вам будет довольно трудно определиться со своими чувствами относительно дорогого вам человека или того, кто претендует на это почетное звание. Если вы не знаете твердо, какое имя дать процессу, творящемуся у вас в душе, лучше и не давайте. Пусть почетче выкристаллизуется.В ваши окна стучится ветер перемен! Впустить его или оставить снаружи - ваше дело. И вашего любимого человека, разумеется, тоже. Перемены обещают быть непредсказуемыми, и неизвестно, обрадуетесь вы им или нет. Так что действуйте на свой страх и риск. Доверьтесь интуиции, больше вам в этой ситуации ничего не поможет!Будьте сегодня амбициозны и настойчивы. Только эти качества помогут вам наладить вашу личную жизнь и отношения с вашим любимым человеком. Или не испортить их окончательно. Поставьте перед собой цель – и начинайте её добиваться прямо в этот день. У вас должно получиться!Каждое произнесённое вами слово будет сегодня весомым и значимым, каждый намёк будет восприниматься как руководство к действию. Поэтому не бросайте их на ветер, десять раз подумайте, прежде чем сказать. Иначе ваша личная жизнь может принять весьма неожиданный оборот.В этот день ощущение полёта не покинет вас ни на секунду. Этому будут способствовать совместные прыжки с парашютом, катания на самолёте или вертолёте – или хотя бы качание на качелях. Только обязательно вдвоём, взявшись за руки! Чтоб лететь высоко, любить друг друга в небе меж звёзд и облаков...Даже если этот мир будет напоминать хлипкую лодку, попавшую в шторм, один только голос вашего любимого человека сможет утихомирить волны и ветер и превратить хлипкое суденышко в надежный лайнер. А уж если ваша половинка рядом окажется... Эффект почти не поддается описанию.Перед тем, как принять услышанное за чистую монету, включите логику, а ещё лучше сверьтесь с логикой вашего любимого человека. И только если всё говорит за то, что вам сказана правда – принимайте.Вы, наверное, слишком много надежд возлагали на этот день. И если они не сбудутся (а звезды не исключают такой возможности), разочарования вам не избежать. К счастью, рядом с вами есть близкий и родной человек, который вас поймет и утешит. Впрочем, и на это надеяться не стоит: Так, на всякий случай.Замечательный шанс на секунду забыть о том, что вы не одиноки, и повеселиться вволю. Это не значит, что вы должны срочно заводить пару-тройку романов, пользуясь тем, что ваша половинка обращает сейчас на вас чуть меньше внимания. Просто наконец-то можно будет поговорить на раздражающие ее темы с неприятными ей людьми. Если, конечно, вы этого хотите.Подарите вашему любимому человеку хотя бы час незабываемой романтики и неисчерпаемой любви. Как это сделать, вы знаете гораздо лучше, чем звёзды, поэтому советов подобного рода дать они не в силе. Ваша основная задача - сделать вашу половинку максимально счастливой.Вы довольно чётко видели перспективы, вы точно знали, что с вами будет завтра, послезавтра, через неделю, через год. Вы однозначно могли указать место вашего любимого человека в ваших планах. И вдруг вас настигли сомнения! Постарайтесь их разрешить.