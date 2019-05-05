Гороскоп на 5 мая 2019 года для всех знаков зодиака



Ближайшее новолуние: 5 мая 2019 года в 1:47. По лунному календарю ближайшее полнолуние 19 мая в 00:13.

Фаза Луны 5 мая 2019 года - новая Луна.

Лунный день сегодня 5.05.2019 - 29, 30 и 1 лунный день.

Луна в знаке зодиака 5.05.2019 - Луна в Тельце.



Вы готовы сделать все, что угодно, чтобы помочь кому-то из близких, и это Ваше качество уже стало легендарным. Однако, возможно, Вы столкнулись и с тем, что этого качества недостает окружающим. Хотите — верьте, хотите — нет, но вскоре на Вашем пути встретится человек, который тоже им обладает. Не бойтесь рискнуть и позволить себе познакомиться с ним поближе.Вероятно, Вы испытываете искушение все отбросить, даже (или особенно) то, к чему Вы уже давно испытываете эмоциональную привязанность. Не останавливайте себя — окружая себя вещами, принадлежавшими человеку, который когда-то был близок, и храня напоминая о прошлом, Вы тормозите себя эмоционально.Вокруг Вас наметилась некая определенная тенденция. Люди используют свое очарование, чтобы получить то, что они хотят, а Вы делаете вещи по старинке - работаете на них. Пришло время исправить эту несправедливость и обернуть ситуацию в свою пользу. Почему бы Вам не присоединиться к этой игре прямо сейчас, но уже не в роли исполнителя желаний?Общественное мнение сегодня на Вашей стороне, а это значит, что даже самая дикая Ваша идея будет на "ура" воспринята окружающими. Это создает идеальные для Вас условия, чтобы заставить Ваших друзей, коллег или членов семьи думать так же, как и Вы, и всячески помогать Вам в Ваших начинаниях.Иногда говорят, что смех - это лучшее лекарство, но порой лучше применять настоящие медикаменты. Убедитесь. что с Вашим здоровьем все в порядке, и организм не подает Вам никаких тревожных сигналов. Помните о том, что только в здоровом теле бывает здоровый дух и какие-то проблемы с Вашим организмом могут запросто испортить Вам настроение и, соответственно, эмоциональное здоровье.Вы уже хотите, чтобы Вашу жизнь наполнило ощущение обновления - как в окружающей среде, так и в Ваших эмоциях. Если Вы чувствуете, что застряли на месте, то Вам нужно больше свежего воздуха и солнечного света в виде позитивной энергии и веселого общения с друзьями.После сложного, но, к счастью, короткого периода эмоционального напряжения и потрясений жизнь возвращается в нормальное русло. Вы снова возвращаетесь к более приятному и предсказуемому ритму. Возвращение привычного распорядка очень приятно, к тому же, оно заставит Вас больше ценить тихие радости жизни - даже то, что у Вас бывает время на скуку.Основным мотиватором для Вас сегодня могут быть деньги, однако действительно ли это то, в чем Вы больше всего нуждаетесь? Этот день отлично подходит для того, чтобы пересмотреть свои цели. Спросите себя, что действительно делает Вас счастливее. Велика вероятность, что ответ будет иметь очень мало общего с состоянием банковского счета.В чем бы Вы сегодня ни нуждались, у Вас есть друзья, которые помогут получить все необходимое. Нужна рекомендация хорошего парикмахера? Ищете идеальное место для проведения вечеринки? Или наиболее оптимальный маршрут поездки на работу? Задавайте эти вопросы всем, кто находится рядом с Вами, и Вы получите удивительные, неожиданные и очень полезные ответы.Скорее всего, Вам удастся приостановить износ неких межличностных отношений. Просто бессмысленно волноваться, поскольку, как только расслабитесь, то сможете увидеть ситуацию в более реалистичным свете — и, к Вашему огромному удивлению, все гораздо лучше, чем Вы думали. Если что откладывалось, то, возможно, настало время все вместе наверстать, или вы сможете выйти на новый, более надежный уровень взаимопонимания.Ваш энтузиазм неисчерпаем и заразителен — чем бы Вы сегодня ни занимались, любая работа станет для Вас источником вдохновения, не говоря уже об удовольствии. И любой человек, которому посчастливится оказаться рядом с Вами, станет участником удивительных приключений. Повседневные занятия могут подождать и до завтра; сейчас Вам гораздо больше подойдут новые.Сейчас Ваша энергичность, творческий подход к жизни и способность спонтанно открыть объятия практически всем и всему делают Вас невероятно привлекательным человеком. Все хотят знать, как брать от жизни столько же, сколько берете Вы, и все определенно считают, что секрет кроется в Вашем удивительно положительном настрое.