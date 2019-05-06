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Любовный гороскоп на неделю с 6 мая по 12 мая 2019 года

Добавлено: 06.05.19
Просмотров: 56
Рубрика: Гороскоп
Теги: Любовный гороскоп на неделю
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Любовный гороскоп на неделю с 6 мая по 12 мая 2019 года

Любовный гороскоп на неделю с 6 мая по 12 мая 2019 года

Любовный гороскоп на неделю с 6 мая по 12 мая 2019 года Овен

Венера дает шанс парам, которые прекратили отношения, воссоединиться. Имейте это в виду, если все еще испытываете чувства к бывшему партнеру. Напомните о себе звонком или сообщением, подстройте «случайную» встречу. Не исключено, что сейчас вы посмотрите друг на друга по-новому и поймете, что ваша история еще не закончилась.


Любовный гороскоп на неделю с 6 мая по 12 мая 2019 года Телец

Не подводите партнера: это чревато затяжным конфликтом. Давние романтические отношения, которые пока не увенчались обменом кольцами, станут стремительно развиваться. И вам, и второй половинке захочется как можно больше времени проводить вместе. Не исключено, что на этой неделе вы отправитесь в путешествие!


Любовный гороскоп на неделю с 6 мая по 12 мая 2019 года Близнецы

Парам, в которых царит гармония, не стоит ждать от Венеры неприятных сюрпризов. Да, ссоры возможны, но мелкие, такие, о которых очень быстро забывают.


Любовный гороскоп на неделю с 6 мая по 12 мая 2019 года Рак

Отложите дела и пригласите вторую половинку на свидание! Это могут быть поход в ресторан, романтическая прогулка по городу, вечеринка в караоке-баре... Вот увидите: вы отлично проведете время и, весьма вероятно, откроете в партнере качества, которые ранее не замечали, что только подогреет ваши чувства к нему.


Любовный гороскоп на неделю с 6 мая по 12 мая 2019 года Лев

В первой половине недели бытовые вопросы, если таковые занимали голову, отойдут на второй план, и вы позволите себе пожить в удовольствие! Это отличное время для непродолжительных поездок - например, в гости к родственникам, которых вы давно не навещали.


Любовный гороскоп на неделю с 6 мая по 12 мая 2019 года Дева

Потянет к людям, выделяющимся из толпы, смелым, дерзким и ни на кого не похожим. Заводите знакомства, не боясь встретить отторжение, - вы наверняка вызовете у новых приятелей неподдельный интерес. Некоторых ждет любовь с первого взгляда.


Любовный гороскоп на неделю с 6 мая по 12 мая 2019 года Весы

Посейте привычку радовать себя - это именно то, что изменит вашу жизнь к лучшему. Ваше стремление сделать так, чтобы всем вокруг было хорошо, конечно, похвально. Но не слишком ли много энергии вы отдаете другим? Что оставляете для себя?


Любовный гороскоп на неделю с 6 мая по 12 мая 2019 года Скорпион

Если ваше сердце пока свободно, весьма вероятно, что кто-то из родственников или друзей захочет поучаствовать в устроении вашей личной жизни. Вдохновленный идеей познакомить вас с потенциальной половинкой, этот человек организует встречу - обязательно придите!


Любовный гороскоп на неделю с 6 мая по 12 мая 2019 года Стрелец

Удастся достичь успеха в решении некоего бытового вопроса. Например, если вы планируете переезд, то наверняка найдете подходящий вариант жилья. Люди, живущие отдельно от своих половинок, могут перебраться к партнеру.


Любовный гороскоп на неделю с 6 мая по 12 мая 2019 года Козерог

Энергичность и страстность, которые вам передаст Венера, наверняка придутся по душе партнеру. Еще бы: отношения станут более динамичными, в них появится романтика (или ее станет больше). По возможности съездите куда-нибудь вдвоем. Даже от мини-путешествия в соседний город вы получите колоссальное удовольствие!


Любовный гороскоп на неделю с 6 мая по 12 мая 2019 года Водолей

Придется очень постараться, чтобы достучаться до близких и получить от них помощь или поддержку. Не исключено, что в какой- то момент вы и вовсе останетесь один на один с кажущейся неразрешимой задачей.


Любовный гороскоп на неделю с 6 мая по 12 мая 2019 года Рыбы

Тем, что происходит в личной жизни, не спешите делиться даже с самыми близкими, советуют звезды. Пусть это останется тайной за семью печатями: так любовная сфера будет в большей безопасности.

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