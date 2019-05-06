Любовный гороскоп на сегодня 6 мая 2019 года для всех знаков зодиака



Любовный гороскоп на 6 мая 2019 Овен

Не бойтесь того, что ваши отношения не похожи на другие. В конце концов, самобытность - это замечательно, и ваша половинка никогда не скажет, что с вами скучно или банально. Главное, чтобы эта самобытность не перешла в откровенную странность, граничащую с сумасшествием. А то и такое бывает.



Вам не хватает смелости о чем-то сказать вашему любимому человеку. Да что ему, вы и себе-то в этом признаться не можете. Будьте честны перед собой и перед ним, расставьте все точки над i. Вам сразу станет легче и свободнее – вот увидите! Будьте решительней!Пожалуй, ваш любимый человек не будет сегодня в восторге от вашего поведения. Остается надеяться на то, что свое неудовольствие он будет выражать молча, а не примется укорять вас и наставлять на путь истинный. Впрочем, он же не первый день вас знает, поэтому вероятность выбора правильной модели поведения весьма высока.Вы будете склонны сильно колебаться, каким бы ни был повод для раздумья. Вам вряд ли можно чем-то помочь - старайтесь только, чтобы у окружающих при виде ваших размышлений не закружилась голова от сочувствия. Если кто-то даст совет - принимайте. Может, он и не лучший, зато поможет вам выйти из транса.Вспомните ваши первые свидания. Все было так романтично, так воздушно, так хрупко и невесомо… Попробуйте сегодня воскресить те ваши чувства. Сходите вместе в то кафе, где вы сидели в первый раз, пройдитесь по той самой улице, закажите мороженого… Это поможет вам стать еще ближе друг другу!Никто не собирается вас бросать — и нечего думать глупости. Ваша подозрительность, может, и имеет под собой определенные основания, но лишь в той части, где вы анализируете собственное несовершенство.Вам казалось, что вы знаете вашу половинку наизусть, она предсказуема на десять шагов вперед. Сегодня вам придется пересмотреть свою точку зрения, причем кардинально. В этот день ваш любимый человек выкинет такое, что останется только диву даваться, откуда что взялось.Забудьте, наконец, все обиды! Сколько можно переливать из пустого в порожнее? Вы уже десять раз все обсудили, у вас попросили прощения или загладили свою вину каким-то другим способом. Больше никакой выгоды вы с данной обиды не получите. Если уж вам так понравилось обижаться, придумайте какой-нибудь другой повод.Если сегодня вам трудно будет объяснить что-либо вашему любимому человеку словами, попробуйте сделать то же самое с помощью песни. Пусть мелодия создаст нужное настроение, а слова дополнят мысль, сделают ее более совершенной и завершенной. Может быть, так ему станет понятнее?..Ваш любимый человек невзначай узнает о том, как вы относитесь к нему на самом деле, и даже если вы очень захотите его разубедить в правильности его выводов в силу тех или иных причин, у вас это вряд ли получится. Что ж, придется смириться с тем, что теперь он знает все, и как-то жить с этим дальше.Даже если все сговорятся сегодня вас обижать, оскорблять и травить – ничего у них не получится. Вашей непробиваемости могли бы позавидовать лучшие танки современности. Впрочем, игнорируя нападки ваших близких и в первую очередь вашей половинки, вы рискуете их обидеть своим невниманием.Доведите до логического конца все начинания, которые вы предпринимали в вашей личной жизни за последние несколько месяцев. Сегодня самый подходящий день для того, чтобы поставить красивую точку в конце нескольких путей и насладиться творением рук своих. Оно будет стоить того, чтобы им наслаждаться.