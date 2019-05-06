Гороскоп на 6 мая 2019 года для всех знаков зодиака



Ближайшее новолуние: 3 июня 2019 года в 13:03. По лунному календарю ближайшее полнолуние 19 мая в 00:13.

Фаза Луны 6 мая 2019 года - растущая Луна.

Лунный день сегодня 6.05.2019 - 2-3 лунный день.

Луна в знаке зодиака 6.05.2019 - Луна в Близнецах.



Вас ожидает масса веселья. Кроме того, Вам выпадет шанс установить для себя высокую цель. Групповой проект, приключение или игра идеально Вам подходят и оставляют возможность для расширения Вашего кругозора. А пока Вы можете получше узнать своих товарищей и сблизиться с ними, а заодно и похохотать, как сумасшедший. Дайте волю своей творческой энергии!Сегодня очень важен выбор правильного партнера, если Вы собираетесь преуспеть в каком-то деле. Выбираете ли Вы напарника для проведения лабораторного эксперимента, соседнее с кем-то место в автобусе или поезде или человека, который помог бы Вам донести что-то тяжелое - убедитесь, что выбрали нужного человека, а не просто того, кто Вам нравится. Сейчас Вы гораздо лучше, чем когда-либо, понимаете характеры окружающих людей.Всплеск здоровых амбиций - это хорошо. Но всем известно, что порой хорошего бывает слишком много. Сейчас Вы рискуете откусить больше, чем можете прожевать. Чтобы не достичь точки кипения, поскорее решите, какие проекты можно отодвинуть на второй план. Ваш график трещит по швам, и Вам необходима передышка.Ваши планы определенно работают! В течение всего дня Вы будете наблюдать неопровержимые признаки успеха, поэтому стоит заранее запланировать празднование! Конечно, как говорится, цыплят по осени считают, однако нет ничего плохого в том, чтобы похвалить себя за успешную работу.Рядом с Вами сейчас есть несколько претенциозных людей. Они стремятся жить не по средствам, и Вам необходимо их остерегаться. Если провести с ними слишком много времени, особенно в общении, то Вы начнете думать, будто что-то упускаете в жизни, раз не тратите слишком много денег. Роскошь может быть очень заманчивой, однако сейчас Вы не можете себе этого позволить.Куда бы Вы ни отправились и с кем бы ни заговорили, Вы обязательно произведете хорошее впечатление на нужных людей. Это прекрасное время для того, чтобы сдвинуть свою социальную жизнь на более экзотический и стимулирующий путь. Вы готовы к знакомству с новыми невероятными людьми?Неожиданное приглашение может быть слишком заманчивым, чтобы от него отказаться, поэтому не позволяйте потенциальной плате за удовольствие удержать Вас от согласия. То, что Вам придется потратить внушительную сумму, еще не значит, что Вы не можете себе позволить немного пустить пыль в глаза, особенно в данной ситуации. Соглашайтесь на все!Ваш знак осуществляет личный контроль над департаментом ведения разговоров, общения и коротких поездок, по весьма очевидным причинам. Во-первых, потому, Вам хорошо — собственно говоря, великолепно — удается и первое, и второе, и третье, — а астрологический фуршет, который организовала для Вас вселенная, еще более усилит Ваши способности.В лучшую половину дня ситуация будет складываться для Вас довольно хорошо, особенно по отношению к рабочему проекту, которым Вы неотрывно занимаетесь, и до начала рабочего дня, и по его окончании. Ваше мастерство в работе с деталями Вам в этом поможет, поэтому обращайте внимание на каждое дерево в том пресловутом лесу.Когда дело касается сближения с кем-нибудь, Вам просто нет равных — во всех аспектах. Вы можете заставить любого человека немедленно ощутить себя непринужденно в Вашем обществе, будь то разговор или объятия, в которых этот человек (или Вы) нуждаетесь. Однако на этот раз, прежде чем Вы перейдете к своим волшебным заклинаниям, Вам придется завершить эту борьбу за главенство. Готовы ли Вы к этому?Как бы Вы ни были импульсивны, Вы получаете огромное удовольствие общаясь с людьми, которые настаивают на разговорах о том, возможно ли вообще любовь с первого взгляда. Вам это кажется ужасно смешным, поскольку Вы совершенно уверены в том, что только такая любовь и возможна. Если Вы не состоите в отношениях, то этот вот-вот изменится.Ваш амбиции слишком Вам мешают? Сегодня этого точно не скажешь. Благодаря своей амбициозности Вы сможете быстро продвинуться по карьерной лестнице. К тому же, все обстоятельства будут складываться в Вашу пользу. Пусть это станет Вашим главным приоритетом. Вечером Вы будете очень рады, что бросили на это все свои силы.