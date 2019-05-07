Любовный гороскоп на сегодня 7 мая 2019 года для всех знаков зодиака
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Любовный гороскоп на сегодня 7 мая 2019 года для всех знаков зодиака
Любовный гороскоп на 7 мая 2019 Овен
Благоприятный день для знакомства. Знакомиться вы можете где угодно: на улице, в метро, в сети или на работе. Условие всего одно: будьте оригинальны. Тирады о погоде, например, устарели как идея и давно никого не удивляют.
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Звёзды рекомендуют не гадать, не мучить судьбу бессмысленными вопросами, а правильно сформулировать их для вашего любимого человека. Из его ответа можно будет сделать куда больше правильных выводов.
Любовный гороскоп на 7 мая 2019 Близнецы
Сегодня вы как никогда почувствуете свою ответственность за того, кого приручили – за вашего любимого человека. Вам захочется огородить его ото всех неприятностей, от всего чёрного и злого, что есть в этом мире. Ваше желание похвально, однако не будьте слишком навязчивы в своей заботе.
Любовный гороскоп на 7 мая 2019 Рак
Не грустите и не теряйте надежду: с наступлением следующего дня кардинальные перемены вас не ожидают. Во всяком случае, сразу. Поэтому не стоит таким трагичным взором смотреть на вашего любимого человека: что бы ни случилось, он в завтрашний день войдет вместе с вами. Во всяком случае, в вашем сердце точно.
Любовный гороскоп на 7 мая 2019 Лев
День исключительно хорош для того, чтобы завести новый непринуждённый роман или оживить старые отношения, которые грозят вот-вот развалиться. Звёзды рекомендуют вам сегодня держать себя в тонусе и иметь позитивный настрой.
Любовный гороскоп на 7 мая 2019 Дева
Поменьше думайте — нынче это может привести к весьма печальным последствиям, так как думать вы будете в основном жуткие глупости. Самой популярной мыслью обещает быть классическое «меня никто не любит», следом за нею — всевозможные вариации на тему измены.
Любовный гороскоп на 7 мая 2019 Весы
«Вроде я не глухой и она не немая… Почему же друг друга мы не понимаем? Почему наши правды расходятся вспять? Не хотим – потому и не можем понять». Все ваши беды от того, что вы зациклились на своей точке зрения и не хотите посмотреть на ситуацию глазами вашей половинки.
Любовный гороскоп на 7 мая 2019 Скорпион
В этот день вас ждёт радостная встреча с вашим давним поклонником, которого вы тысячу лет не видели. Возможно, была бы ваша воля, вы бы его не видели ещё столько же, но судьба вашего мнения почему-то не спросила. Поэтому если даже вам совсем не приятно видеть перед собой это лицо, наберитесь терпения и улыбайтесь. В конце концов, всё это ненадолго.
Любовный гороскоп на 7 мая 2019 Стрелец
Устройте с любимым человеком день воспоминаний. Переберите старые фотографии и видеозаписи, повествующие о ваших первых днях вместе. Постарайтесь припомнить, что чувствовал каждый из вас в день знакомства. Посмейтесь над тем, какими вы были молодыми и наивными. Сегодня - день ностальгии.
Любовный гороскоп на 7 мая 2019 Козерог
Этот день для вашего тандема будет спокойным и безоблачным. Солнце будет светить вам ярко и одинаково, температура окажется умеренной и благоприятной для совместной жизнедеятельности… В общем, вполне приятный штиль, которым можно наслаждаться, благо он ненадолго.
Любовный гороскоп на 7 мая 2019 Водолей
Не грустите сегодня ни в коем случае, что бы с вами ни приключилось. Даже если будут нелады с вашим любимым человеком (а они вполне могут быть), жизнь на этом не заканчивается, да и ваши отношения тоже. Просто вскоре вас ждет примирение, а после него – блаженное затишье. Ибо после бури всегда наступает штиль.
Любовный гороскоп на 7 мая 2019 Рыбы
Относитесь сегодня к вашим отношениям с юмором! Тогда вам будет гораздо проще пережить этот не самый легкий день в истории ваших отношений. А так вы от него, возможно, даже удовольствие получите. Причем немалое. Да и вашему любимому человеку будет легче, если он будет видеть в ваших глазах искорки, а не слезы.
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