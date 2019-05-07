Гороскоп на 7 мая 2019 года для всех знаков зодиака



Ближайшее новолуние: 3 июня 2019 года в 13:03. По лунному календарю ближайшее полнолуние 19 мая в 00:13.

Фаза Луны 7 мая 2019 года - растущая Луна.

Лунный день сегодня 7.05.2019 - 3-4 лунный день.

Луна в знаке зодиака 7.05.2019 - Луна в Близнецах.



Вам в голову может прийти по-настоящему гениальная идея. Дайте волю своему креативу - результаты очень Вас порадуют. Сегодня Вы легко будете находить общий язык с людьми старшего поколения. Внимательно вслушивайтесь в их истории, даже если они кажутся Вам абсолютно бессмысленными - наверняка Вы сможете почерпнуть из них что-то важное.Похоже, Вам необходимо расшевелить кого-то из своих друзей. Помогите ему сдвинуть свою жизнь с мертвой точки. Однако не забудьте упомянуть, что не стоит менять все кардинально - можно начать с мелочей. Если этот человек переусердствует, то может выставить себя на посмешище. Вряд ли Вы преследуете эту цель.Сегодня Вы будете полны оптимизма и уверенности в завтрашнем дне. Отлично! Потратьте переполняющую Вас энергию на накопившиеся за последнее время дела. Этот день отлично подходит для решения юридических вопросов и проведения деловых переговоров.Ваши новые обязанности могут потребовать концентрации всех Ваших сил. Возможно, это вызовет определенные конфликты в других сферах Вашей жизни. Сложившиеся обстоятельства помешают Вам заниматься любимым делом, в связи с чем Вы будете испытывать нарастающее раздражение.Сегодня возможны столкновения различных аспектов Вашей жизни. Вы ожидаете, что конкретные сферы будут сбалансированы, однако требуются определенные действия или жизненный опыт, чтобы справляться с вопросами, касающимися дома и семейной жизни.Вы упорно и успешно продвигаетесь к своей цели в сфере карьеры. Очень скоро Вы достигнете зрелости, необходимой для того, чтобы взять на себя власть и ответственности. Сегодня у Вас будет возможность изучить новые обязанности, связанные с Вашей работой. Этот день хорошо подходит для решения сложных задач, поставленные перед Вами.Сейчас самое время для самоорганизации и наведении порядка. Есть очень много полезных дел, которыми стоит заняться. Если Вы ищете работу, то сейчас самое время проявить больше активности. Если Вы хотите улучшить свою продуктивность и условия работы, это можно сделать сейчас. Вы вполне в силах заставить всю систему работать быстрее.Пересмотрите свои обязанности и права других сторон, прежде чем приступать к выполнению деловой договоренности. Подумайте, кто может оказать Вам помощь и стремится к тем же результатам, что и Вы. У Вас может появиться желание кардинально изменить свой образ жизни.Глобальные мысли очень важны, однако если Ваш ум все время будет занят только ими, как Вы будете справляться с повседневными задачами? Вернитесь к реальности. Сосредоточьтесь на мелких деталях жизни. Возобновите общение с друзьями, с которыми давно не виделись. Эти люди хотят знать, что происходит в Вашей жизни, и поделиться своими захватывающими новостями.Чем в эти дни заняты женщины в Вашей жизни? Настало отличное время узнать новости от Ваших друзей и родственников женского пола, особенно учитывая, что в такие дни, как сегодня, Ваши энергии идеально совпадают. Особенно благоприятны проекты, имеющие отношение к домашним бытовым вопросам.Обратите свое самое пристальное внимание на Ваше величество себя — точнее, на серьезные сердечные дела. Осмельтесь задать себе нелегкие вопросы, относительно давным-давно установленных правил поведения и отношений. Действительно ли все так, как и должно быть в Вашей жизни, или все так потому, что "всегда так было"?Вы хотите покататься на лошадях, а Ваши друзья хотят отправиться в кино. Потом Вы хотите пойти в китайский ресторан, а они предпочитают мексиканский. Что делать? В подобные времена, когда ваши желания и нужды прямо противоречат друг другу, было бы неплохо на время разойтись и встретиться позже. Почему бы не пройтись по району, изобилующему ресторанами, купить обед на вынос и встретиться в парке, чтобы каждый мог насладиться блюдами любимой кухни?