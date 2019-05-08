Любовный гороскоп на сегодня 8 мая 2019 года для всех знаков зодиака



Любовный гороскоп на 8 мая 2019 Овен

Ваши отношения можно назвать лишь грустным словом «сосуществование». Вы терпите друг друга и с трудом сдерживаетесь, чтобы не высказать вашей половинке все то нелестное, что вы о ней думаете. Особенно заметно это будет сегодня. Этот период скоро кончится, нужно только потерпеть.



Ваша половинка будет хотеть от вас чего-то непонятного даже ей самой. Как в старой доброй сказке: пойди туда, не знаю куда; принеси то, не знаю что. Вам придется либо проявить чудеса телепатии и выполнить-таки ее желание, либо стоически терпеть капризы и придирки. В конце концов, они не навсегда.Сегодня сложный день, особенно для тех, у кого медовый месяц давно позади. Уметь прощать - очень важно. Ещё важнее забывать обиды. Поберегите нервы сегодня, если Ваш партнер вас каким-то образом огорчит. Всё проходит, а настоящая любовь остаётся.А не завоевать ли сегодня чье-нибудь сердце? Самый благоприятный для этого день. Неважно, кто этот человек – но если он вам нужен, то в этот день просто необходимо сделать решительный и романтический шаг! Результат должен превзойти все ожидания.Как бы вы с вашим любимым человеком ни были близки по духу друг другу, все же люди вы разные. Сегодня при решении некоторых вопросов этот фактор обязательно надо будет учесть. В противном случае кто-то из вас двоих останется недоволен результатом и вечер для него будет испорчен.Невинный флирт с привлекательным представителем противоположного пола вполне может окончиться серьезным предложением супового набора, то есть руки и сердца. Так что заранее приготовьте фразу и выражение лица, при помощи которых вы будете принимать или отвергать столь заманчивое предложение.Неожиданную радость принесет любая совместная деятельность, от выбора нового дивана до починки старого запорожца. Вы сегодня будете работать в одном ритме и читать мысли друг друга, да так, что вам экстрасенсы позавидуют. И владельцы иномарок, когда вы всё же отремонтируете свой запорожец.Ваш труд оценят по достоинству, вы можете заработать славу, деньги, а может - и то, и другое. Что ж, солидному гонорару следует найти достойное применение - и обмывать оный никак нельзя без участия членов семьи. Кстати, звёзды настоятельно рекомендуют этим своё внимание к семье не ограничивать.Не торопитесь давать обещания! Слово потом держать придется, а вот желание это делать скорее всего пропадет. Сами понимаете, к чему это может привести в ваших отношениях. Так что если с вас что-то требуют, лучше мягко, но решительно скажите «нет».В этот день для вас главное – сохранять спокойствие и не выйти в стратегический момент из себя. Особенно актуально это будет в том, что касается ваших отношений с вашим любимым человеком. Вспомните советы мудрого Карлсона и повторяйте для себя в самые трудные минуты, что дело-то всё житейское...Сегодня вам стоит очень быстро расквитаться с вашими делами, чтобы уделить наконец как можно больше времени вашему любимому человеку. Ему настолько не хватает вашего внимания, что каждая совместная минутка будет восприниматься им как самое настоящее счастье.Если ваш любимый человек еще не стал членом семьи, то, вполне возможно, скоро им станет. А посему его надо знакомить с родителями, дядями, тетями, братьями и сестрами. Если вы действительно считаете, что это необходимо, поторопитесь: сегодня самый подходящий для подобных знакомств день.