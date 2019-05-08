Гороскоп на 8 мая 2019 года для всех знаков зодиака



Ближайшее новолуние: 3 июня 2019 года в 13:03. По лунному календарю ближайшее полнолуние 19 мая в 00:13.

Фаза Луны 8 мая 2019 года - растущая Луна.

Лунный день сегодня 8.05.2019 - 4-5 лунный день.

Луна в знаке зодиака 8.05.2019 - Луна в Раке.



Интригующие события в самом начале дня развеют Ваш пессимизм, и Вы поймете, что препятствия на Вашем пути — это лишь очередные головоломки, которые нужно решить, а вовсе не конец света. Ваши связи помогут Вам разработать первоначальное направление, и Вы увидите, как работа кипит под Вашим наблюдательным взором.Отвлекитесь от повседневности. Авантюрная энергия звезд подталкивает Вас двинуться в направлении, которое Вам больше всего нравится. Это может быть что-то простое, например, обед в новом ресторане, но в любом случае это придаст Вам смелости и вдохновит на новые свершения. Не сдерживайте своих порывов, особенно если они касаются творческих проектов.До конца понять человека, который очень сильно влияет на Вашу жизнь, может оказаться невозможной задачей. Вы, вероятно, будете пытаться свалить на этого человека ответственность за все происходящее или искать другие способы в этом разобраться. Пришло время успокоиться и просто жить, потому что именно благодаря этому человеку Вы знаете достаточно, чтобы Вас не покидало чувство безопасности.Сегодня Вы можете познакомиться с представителем другой страны или культуры, кто может многое Вам предложить - в частности, в сфере обучения. Этот человек может рассказать историю, которая изменит Ваши взгляды на что-то, что, как Вы думали, прекрасно понимаете. Ваш ум все еще открыт для того, чтобы узнать больше об окружающем мире, и Вы готовы воспринимать новую философию.Сегодня Вы будете сосредоточены на домашних и родительских заботах. Вы стремитесь к комфорту и времяпровождению дома, а также к общению с семьей. Посвятите побольше времени родственникам. Им необходимо знать все о людях, которые с ними взаимодействуют, и Вы можете внести в это свой вклад.Если Вы беретесь за новые начинания, нужно покончить со старыми условиями. Присмотритесь к своим предпочтениям и привычкам и оставьте позади ненужный багаж. Умственная деятельность сегодня будет усилена. Вы проявите интерес ко всему неизвестному и направите энергию на то, чтобы найти ответы на свои вопросы или решение проблем.Вы динамичны и уверены в себе в профессиональной, социальной и романтической сфере. Сейчас самое время для создания новых проектов или доведения старых до конца. Общение - Ваша сильная сторона, Вы можете высказать свои мысли четко и ясно. Возможно, сегодня Вы займетесь обучением людей своим методам.Возможно, для Вас планируется долгое путешествие. Даже если Вы работаете дома, Вам хочется выделить побольше времени и распланировать отпуск. Возможно, стоит провести опрос, чтобы каждый мог высказаться. Что бы Вы ни решили делать в ближайшем будущем, у Вас хватит на это самодисциплины.Коллеги сегодня заставят Вас много смеяться. Успехи и поражения в сочетании с чувством юмора очень важны для того, чтобы успешно справляться с работой. Вы можете оказаться одним из тех, кто организует новый проект, и люди доверятся Вам в том, что нужно делать. Возможны разговоры об очищении воздуха в офисе, ароматизаторе, защите от вирусов и других способах улучшить рабочее пространство.Сегодня Вы ощутите прилив уверенности в себе и будете активно пробовать новые и необычные вещи. Подобные эксперименты помогут Вам заметно приблизиться к достижению желаемых целей. Нынешний период станет периодом перемен и обретения новых знакомых и друзей. Он будет благоприятен в области технологий и развлечений. Любые Ваши новаторские замыслы и проекты будут приносить Вам очень хорошие плоды.Атмосфера этого дня будет наполнена духом безмятежности и оптимизма. Вы рискуете упустить из виду ряд довольно важных мелочей, поэтому будьте предельно внимательны, особенно при работе с различными контрактами и договорами. Объедините усилия с одним из Ваших коллег, чтобы каждый из вас мог проверять результаты работы другого. Это поможет Вам предотвратить все потенциальные ошибки и добиться довольно выдающихся результатов.Сегодня Вы можете столкнуться с рядом сложных вопросов и запутанных конфликтов, разрешение которых будет требовать от Вас незаурядной активности и целеустремленности. Старайтесь действовать в одной команде с другими людьми - особенно с теми, кто наделен влиянием и властью. Ваша неосмотрительность может привести к тому, что Вы получите травму.