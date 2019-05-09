Любовный гороскоп на сегодня 9 мая 2019 года для всех знаков зодиака



Любовный гороскоп на 9 мая 2019 Овен

Этот день вы проведете со случайными и малознакомыми людьми, что вам либо очень понравится, либо очень не понравится. В любом случае, равнодушным к происходящему вы явно не останетесь. Равно как и ваш любимый человек: он будет либо в восторге, либо не в восторге от происходящего.



Проведите совместный вечер за рисованием. Даже если рисовать не умеете. Просто возьмите много-много красок и фломастеров, огромный лист бумаги – и нарисуйте свою любовь. Чем ярче, необычнее, интереснее она получится – тем лучше. Не забудьте потом купить рамочку для совместного шедевра.День благоприятен для походов всем семейством на охоту или рыбалку. Впрочем, если вам очень жалко бедных зверюшек и несчастных ершей, вполне можно удочки и ружья с собой не брать и из автобуса не выходить. Если же выйти из него все-таки хочется, захватите с собой фотоаппарат.Не стесняйтесь лишний раз позвонить любимому человеку, спросить о его делах, напомнить о своих чувствах. Звезды не призывают вас это делать по 125 раз на дню, однако один-два раза значительно повысят вас в глазах вашей половинки и даже заставят похвастаться перед друзьями таким сокровищем, как вы.Признайтесь себе в собственных чувствах. Вы слишком долго скрывали их от себя, и сегодня пришла наконец пора узнать правду. Признав её в душе, вам будет проще ориентироваться в ваших отношениях с представителями противоположного пола, делать правильные шаги в сторону нужного человека.Не стоит быть слишком мнительным и пугливым, даже если поведение вашего любимого человека этим чувствам способствует. Не тратьте жизненную энергию на то, чтобы переживать. В худшем случае она вам пригодится для того, чтобы пережить случившееся, но ничего плохого случиться не должно.Не все начинания вашего любимого человека в этот день будут плодотворны, интересны и полезны для вашего совместного будущего. Постарайтесь сделать все возможное для того, чтобы не расстроить его в любом случае и не помешать ему в дальнейшем строить новые планы.Попробуйте прожить сегодняшний день в соответствии с правилами этикета. Сервируйте стол к ужину, разговаривайте вежливо и изысканно, будьте внимательны и предупредительны. Это позволит вам значительно вырасти в глазах вашей половинки. Да и сами вы себя после этого дня очень зауважаете.А ведь вы, оказывается, уже успели соскучиться по вашему любимому человеку, несмотря на то, что не так давно его видели в последний раз. Срочно позвоните ему, напишите, а ещё лучше - приедьте в гости, чтобы воссоединить разлучённые сердца хотя бы ненадолго.Есть вероятность того, что ваш партнёр может вам изменить, причём с человеком, которого вы хорошо знаете. Сможете ли вы простить измену? В любом случае звёзды советуют вам не поддаваться панике - ведите себя спокойно и благородно.Помните, как вы в детстве отмечали первый день нового учебного года? Почему бы не повторить то же самое в той же компании? Среди друзей вполне может оказаться тот человечек, в которого вы давно были влюблены, а с родственниками можно ради такого дела и вашу нынешнюю любовь познакомить.Будьте романтичны. Букет цветов стоит не так уж дорого. А приготовление вкусного ужина занимает совсем немного времени. Вам почти не нужно прикладывать усилий для того, чтобы сделать вашу половинку немного счастливее!