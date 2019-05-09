Гороскоп на 9 мая 2019 года для всех знаков зодиака



Ближайшее новолуние: 3 июня 2019 года в 13:03. По лунному календарю ближайшее полнолуние 19 мая в 00:13.

Фаза Луны 9 мая 2019 года - растущая Луна.

Лунный день сегодня 9.05.2019 - 5-6 лунный день.

Луна в знаке зодиака 9.05.2019 - Луна в Раке.



Похоже, что сегодня Вам не будет отбоя от глупых вопросов, поэтому не тратьте свое время впустую, пытаясь на них отвечать. Вашего внимания требует множество дел и забот, и Вам некогда распыляться на любезности и общаться с пустозвонами и болтунами! Если Вам действительно необходимо поделиться какой-то важной информацией с одним из окружающих Вас людей, то сделайте это.Сегодня никому не удастся Вас провести! В этот период Ваша интуиция будет как никогда чуткой и точной. Вы сумеете уловить те детали и тонкости, которые ускользают от других людей, что, в свою очередь, предоставит Вам полный контроль над ситуацией. На финансовом фронте Вы сумеете найти оптимальный путь инвестирования своих средств, и это принесет Вам прекрасные дивиденды.В этот период в Вас невероятно обострятся умственные способности и концентрация, и Вы сумеете справиться с любой задачей, которая будет перед Вами поставлена. Кроме того, в Вас проснется любознательность, и, как следствие, Вы будете уделять множество внимание изучению неизвестных Вам вопросов, отвлекаясь от своих рабочих обязанностей и дел.Сегодня отличный день для доведения начатых дел до конца - как в одиночку, так и вместе с другими, особенно если Вы в роли лидера. Логично выстроите порядок действий, и тогда даже несогласные проявят к Вам уважение. Сегодня Вас взаимно тянет к людям с большой силой воли. Возможно, придется пообщаться с начальством, чиновниками или старшими людьми.Вы работаете в спешке, в то время как остальные не обращают внимания на то, что ситуация требует срочных действий? Не стоит паниковать и бросать их на произвол судьбы - необходимо оставаться в команде, если Вы хотите преуспеть в выполнении задачи. Пока Вы терпеливо ждете остальных, займитесь проверкой уже выполненной работы.Сегодня в Вас бурлят негативные эмоции, и причина не так уж важна. А что имеет значение, так это то, как Вы собираетесь с ними справляться. Выразите то, что чувствуете. Если кто-то Вас расстраивает, не скрывайте это. Если Вы не можете разобраться в своих чувствах к кому-то, дайте этому человеку знать.Хвастовство - это плохо, но ложная скромность еще хуже! Если Вы сделали что-то хорошее, то расскажите об этом. Если Вы начнете скрывать свои достижения, то очень скоро начнете сами их не замечать. А это прямой путь к тому, чтобы разрушить себе самооценку. Не имеет значения, по какой причине Вы так скромны - возможно, Вы пытаетесь оберегать чьи-то чувства, или хотите выслужиться.Сегодня очень важно ставить под вопрос чужие полномочия - это покажет людям, что Вы не выполняете автоматически все, что Вам скажут, и напомнит, что с Вами стоит считаться. Здравое инакомыслие имеет большое значение, если Вы хотите улучшить процесс. Ведь как можно что-то починить, если никто не позволяет указать, что именно не работает?Вероятно, в этот активный период Вашей жизни Вы будете вести себя намного более уверенно в области интеллектуальных начинаний и стремлений. Возможно, Вы решите выступить в роли наставника для других людей или вступить с кем-нибудь в интеллектуальное состязание. Непродолжительные поездки будут доставлять Вам огромное удовольствие. Кроме того, этот период будет благоприятствовать отношениям с общественностью и связям со СМИ.Похоже, что сегодня Вы останетесь довольны результатами разрешения тех проблем, которые не давали Вам покоя. Вероятно, Вы будете пребывать в легком и приподнятом настроении. Вы будете независимы и оригинальны в своих занятиях и проектах. Этот период очень хорошо подходит для того, чтобы подыскать себе какие-нибудь новые интересы...Похоже, что сегодня все Ваши мысли и внимание будут посвящены продвижению в какой-то области Вашей жизни. Возможно, Вы захотите приобрести новый дом или посоветоваться с родными относительно продолжения своего образования. Вы будете преисполнены кипучей энергии и уверенности в себе. У Вас будет множество ярких увлекательных идей, и если Вы поделитесь ими со своими родными, то это поможет Вам придать им форму четко сформулированных конкретных целей на будущее.Похоже, что в этот период Вы будете пребывать в стоическом умонастроении и будете очень серьезно смотреть на свою жизнь. Самое время сесть и разобраться со многими скопившимися у Вас вопросами и делами. Кроме того, сегодня Вы будете очень много размышлять над тем, по какому пути Вы доселе шли, и по какому пути Вам следует пойти в будущем.