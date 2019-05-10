Любовный гороскоп на сегодня 10 мая 2019 года для всех знаков зодиака
Любовный гороскоп на сегодня 10 мая 2019 года для всех знаков зодиака
Любовный гороскоп на 10 мая 2019 Овен
Не стоит заходить за черту и перегибать палку. Если ваш любимый человек не хочет вам о чем-то рассказывать, прячется от вас, закрывается – то не надо ни на чём настаивать. Правды вы всё равно не добьётесь, а вот на грубость нарваться можете. И вы даже не представляете на какую!
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В любой ситуации можно найти что-то хорошее, нужно только захотеть. Поэтому сегодня звезды рекомендуют вам с вашим любимым человеком вместе подумать, какая положительная сторона есть у ваших проблем, какую пользу можно извлечь из их наличия и так ли уж необходимо их срочно решать.
Любовный гороскоп на 10 мая 2019 Близнецы
Десять раз подумайте, прежде чем что-то сказать. Даже ваше самое безобидное слово может вызвать обиду у вашего любимого человека. Поэтому лучше держать язык за зубами: последствия от любой вашей фразы воистину непредсказуемы. Попробуйте изъясняться жестами.
Любовный гороскоп на 10 мая 2019 Рак
То, что начиналось как сказка, давно стало реальной жизнью, в которой вам приходится жить. Впрочем, и реальной жизни можно и нужно радоваться, причём желательно вместе с вашим любимым человеком. В конце концов, кто мешает вам сделать вашу реальность лучше всякой сказки?
Любовный гороскоп на 10 мая 2019 Лев
Сегодня вашему любимому человеку очень захочется понимать все, что вы хотите ему сказать и даже то, что почему-то сказать не решаетесь. Поэтому на всякий случай будьте готовы к допросу с пристрастием или к пристальному взгляду «глаза в глаза», выпытывающему, выведывающему.
Любовный гороскоп на 10 мая 2019 Дева
Главное в сегодняшней ситуации - это сила воли и выдержка. Без них вам не справиться, да и вашему любимому человеку тоже. Увы, в этот день вам придётся стать стержнем и опорой. Впрочем, плюсы в этом тоже есть: уже завтра ваша половинка посмотрит на вас с уважением и даже обожанием.
Любовный гороскоп на 10 мая 2019 Весы
Будьте сегодня готовы к различного рода сюрпризам, приятным и не очень. В первую очередь они коснутся вашей личной жизни и всего, что с нею так или иначе связано. Конечно, все предусмотреть вы не сможете, однако встать в боевую стойку, дабы достойно отразить удары, вполне в ваших силах.
Любовный гороскоп на 10 мая 2019 Скорпион
Если сегодня у вас с вашим любимым человеком возникнут какие-либо разногласия, вам на помощь придет ваш лучший друг. Возможно, он не даст никакого совета: вы даже не заговорите с ним на волнующую вас тему. Просто он поможет разрядить обстановку, заставит улыбнуться и махнуть на досадные мелочи рукой.
Любовный гороскоп на 10 мая 2019 Стрелец
В любой ситуации можно найти что-то хорошее, нужно только захотеть. Поэтому сегодня звезды рекомендуют вам с вашим любимым человеком вместе подумать, какая положительная сторона есть у ваших проблем, какую пользу можно извлечь из их наличия и так ли уж необходимо их срочно решать.
Любовный гороскоп на 10 мая 2019 Козерог
До спасительного рубежа, за которым у вас и вашего любимого человека все будет совсем хорошо, осталось совсем немного. Возможно, сегодня на вашем пути к заветной цели встанет самое последнее испытание. Как водится, самое трудное. Преодолеете его – и будет вам счастье!
Любовный гороскоп на 10 мая 2019 Водолей
Безжалостно выкидывайте все старое, рвите застоявшиеся отношения, от которых откровенно попахивает болотом и плесенью, и готовьтесь к новой, яркой жизни! Только в ажиотаже не избавьтесь случайно от чего-нибудь действительно ценного, важного и необходимого в вашей жизни.
Любовный гороскоп на 10 мая 2019 Рыбы
Сегодня любимый человек предложит вам какую-то очень оригинальную идею, которая будет способствовать поднятию вашего настроения и появлению широкой и искренней улыбки на вашем лице. Постарайтесь ее поддержать, а его – поблагодарить, искренне и от души.