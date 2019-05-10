Любовный гороскоп на сегодня 10 мая 2019 года для всех знаков зодиака



Любовный гороскоп на 10 мая 2019 Овен

Не стоит заходить за черту и перегибать палку. Если ваш любимый человек не хочет вам о чем-то рассказывать, прячется от вас, закрывается – то не надо ни на чём настаивать. Правды вы всё равно не добьётесь, а вот на грубость нарваться можете. И вы даже не представляете на какую!



В любой ситуации можно найти что-то хорошее, нужно только захотеть. Поэтому сегодня звезды рекомендуют вам с вашим любимым человеком вместе подумать, какая положительная сторона есть у ваших проблем, какую пользу можно извлечь из их наличия и так ли уж необходимо их срочно решать.Десять раз подумайте, прежде чем что-то сказать. Даже ваше самое безобидное слово может вызвать обиду у вашего любимого человека. Поэтому лучше держать язык за зубами: последствия от любой вашей фразы воистину непредсказуемы. Попробуйте изъясняться жестами.То, что начиналось как сказка, давно стало реальной жизнью, в которой вам приходится жить. Впрочем, и реальной жизни можно и нужно радоваться, причём желательно вместе с вашим любимым человеком. В конце концов, кто мешает вам сделать вашу реальность лучше всякой сказки?Сегодня вашему любимому человеку очень захочется понимать все, что вы хотите ему сказать и даже то, что почему-то сказать не решаетесь. Поэтому на всякий случай будьте готовы к допросу с пристрастием или к пристальному взгляду «глаза в глаза», выпытывающему, выведывающему.Главное в сегодняшней ситуации - это сила воли и выдержка. Без них вам не справиться, да и вашему любимому человеку тоже. Увы, в этот день вам придётся стать стержнем и опорой. Впрочем, плюсы в этом тоже есть: уже завтра ваша половинка посмотрит на вас с уважением и даже обожанием.

Любовный гороскоп на 10 мая 2019 Весы

Будьте сегодня готовы к различного рода сюрпризам, приятным и не очень. В первую очередь они коснутся вашей личной жизни и всего, что с нею так или иначе связано. Конечно, все предусмотреть вы не сможете, однако встать в боевую стойку, дабы достойно отразить удары, вполне в ваших силах.



Любовный гороскоп на 10 мая 2019 Скорпион

Если сегодня у вас с вашим любимым человеком возникнут какие-либо разногласия, вам на помощь придет ваш лучший друг. Возможно, он не даст никакого совета: вы даже не заговорите с ним на волнующую вас тему. Просто он поможет разрядить обстановку, заставит улыбнуться и махнуть на досадные мелочи рукой.



Любовный гороскоп на 10 мая 2019 Стрелец

В любой ситуации можно найти что-то хорошее, нужно только захотеть. Поэтому сегодня звезды рекомендуют вам с вашим любимым человеком вместе подумать, какая положительная сторона есть у ваших проблем, какую пользу можно извлечь из их наличия и так ли уж необходимо их срочно решать.



Любовный гороскоп на 10 мая 2019 Козерог

До спасительного рубежа, за которым у вас и вашего любимого человека все будет совсем хорошо, осталось совсем немного. Возможно, сегодня на вашем пути к заветной цели встанет самое последнее испытание. Как водится, самое трудное. Преодолеете его – и будет вам счастье!



Любовный гороскоп на 10 мая 2019 Водолей

Безжалостно выкидывайте все старое, рвите застоявшиеся отношения, от которых откровенно попахивает болотом и плесенью, и готовьтесь к новой, яркой жизни! Только в ажиотаже не избавьтесь случайно от чего-нибудь действительно ценного, важного и необходимого в вашей жизни.



Любовный гороскоп на 10 мая 2019 Рыбы

Сегодня любимый человек предложит вам какую-то очень оригинальную идею, которая будет способствовать поднятию вашего настроения и появлению широкой и искренней улыбки на вашем лице. Постарайтесь ее поддержать, а его – поблагодарить, искренне и от души.