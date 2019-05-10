Гороскоп на 10 мая 2019 года для всех знаков зодиака



Ближайшее новолуние: 3 июня 2019 года в 13:03. По лунному календарю ближайшее полнолуние 19 мая в 00:13.

Фаза Луны 10 мая 2019 года - растущая Луна.

Лунный день сегодня 10.05.2019 - 6-7 лунный день.

Луна в знаке зодиака 10.05.2019 - Луна в Раке.



Похоже, что сегодня Ваша удача изменится - что может быть очень радостной новостью, если в последнее время Вам не везло. И, наоборот, это обстоятельство может Вас расстроить, если Вам в последнее время все давалось само собой. Ну что же, просто примите это как данность и будьте готовы в случае необходимости пересмотреть свои планы.Сегодня Вы можете получить сразу несколько заманчивых предложений работы, связанной с издательством, преподаванием, путешествиями, международной торговлей, правом, больницами или церковью. Технические новинки дома или на работе могут заметно облегчить жизнь и улучшить результат.Вы можете принять более активное участие в совместных финансах, бизнесе, страховании, вопросах завещания и наследства, налогов и алиментов. Это может входить или нет в круг Ваших профессиональных обязанностей. Возможно, Вам захочется больше свободы и радости в дружеских отношениях и общении с окружающими.Если Вы ищете работу, то сегодняшний день будет очень успешным. Вы будете рады узнать, что предстоящее собрание поможет Вам получить много полезной информации. Профессиональная деятельность сегодня может пересечься с личными делами - возможно, речь идет о семейном бизнесе.

Гороскоп на 10 мая 2019 Лев

Сегодня Вам будет хорошо удаваться любая работа, требующая точного мышления и концентрации. Вы не будете смотреть на общую картину, а сосредоточитесь на мелких деталях. Однако не позволяйте, чтобы такое настроение изолировало Вас от других людей, иначе Вы почувствуете себя одиноко.

Благодаря упорной работе и хорошей самоорганизации Вы последовательно увеличиваете свои накопления. Сейчас самое время сконцентрироваться на обеспечении своего благосостояния. Вы хотите путешествовать, и сегодняшний день отлично подходит для планирования будущего отпуска. Возможно, наилучшим вариантом будет отдых у воды.Ваше жизнелюбие и оптимизм сейчас сильны как никогда. Вы можете предпринять конструктивные шаги для расширения своих финансовых, профессиональных или образовательных возможностей. Вы можете заключить выгодную сделку или совершить удачную покупку. Сейчас удачное время для путешествий, спорта, деятельности на свежем воздухе и общения с иностранцами.Если в этот период Вы займетесь повышением своей квалификации или примете участие в работе над каким-нибудь незнакомым Вам проектом в роли "подмастерья", то это поможет Вам развить в себе новые навыки, которые откроют перед Вами недоступные доселе возможности в области карьеры.В этот период ряд неожиданных перемен может нарушить привычный ход Вашей жизни. Вероятно, Вы будете стремиться получить несколько большее пространство для свободы и творчества в работе, но для этого Вам будет нужно добиться внимания со стороны руководства.Сегодняшний день просто прекрасно подходит для того, чтобы найти полезное применение своей смекалке и умению думать на ходу. Перед Вами откроется ряд неожиданных возможностей, которые станут достойным и весьма интересным испытанием для Ваших способностей. Для того чтобы достичь поставленных целей, Вам, вероятно, будет нужно проявить решительность и смелость.Похоже, что сегодня в области бизнеса и общения с другими людьми Вам будет нужно сохранять дипломатичность и такт. Не переживайте: Вы сумеете справиться со всем, что выпадет на Вашу участь. Приготовьтесь ко встрече со множеством ярких увлекательных людей, а также к знакомству с рядом весьма новаторских идей. Вы сумеете взглянуть на свои старые проблемы в новом свете.Похоже, что этот день будет одним из тех удивительных дней, когда все в Вашей жизни складывается как по маслу. Вы будете преисполнены уверенности в себе и будете смотреть на вещи только с самой светлой стороны. Если сегодня Вы будете иметь дело с широкой публикой, то без особого труда сумеете расположить свою аудиторию к себе.



