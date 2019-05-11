Любовный гороскоп на сегодня 11 мая 2019 года для всех знаков зодиака



Любовный гороскоп на 11 мая 2019 Овен

На самом деле, все не так сложно, как вам кажется. Ваших умений вполне хватит на то, чтобы решить все проблемы, скопившиеся в вашей личной жизни, а ваш любимый человек будет активно помогать вам своим участием и желанием быть рядом. Поэтому приготовьтесь к роли капитана – и на абордаж!



Не бойтесь решиться сегодня на рискованный, необдуманный и сумасшедший шаг. Скорее всего, он – это именно то, что вам сейчас нужно, что поможет вам развеять тоску, изменить что-либо в застоявшихся отношениях с вашим любимым человеком и почувствовать себя Личностью.Вашему консерватизму пора сдавать позиции. Не будьте столь строги к членам семьи - проявите мягкость и широту взглядов. Особенно это касается отношений с подросшими детьми, но, в конце концов, что вам мешает хотя бы из вежливости заинтересоваться хобби супруга?Звездам трудно заранее предположить, что с вами произойдет в этот день. Поэтому если вы хотите, чтобы они вам помогли, выйдите с вашей половинкой вечером под открытое небо и поднимите на них глаза. Нужное решение придет в голову само по себе. неожиданное, но единственно правильное.У вас сегодня просто потрясающий день! Вы даже и не подозревали, что вас так любят, причём столько людей одновременно. И искренне! И совершенно независимо друг от друга! Пожалуй, вам сегодня можно позавидовать.





Любовный гороскоп на 11 мая 2019 Дева

Ваш любимый человек - это ещё и ваш друг. А помимо него у вас есть еще много-много друзей. Звёзды советуют сегодня попробовать поиграть в кота Леопольда: расправить бант, улыбнуться и предложить всем жить дружно. Авось сработает. Тогда вы с вашей половинкой станете ещё ближе друг другу.



Любовный гороскоп на 11 мая 2019 Весы

Стоит весьма серьезно отнестись ко всему тому, что будет происходить между вами и вашим любимым человеком и направлять события в нужную вам колею, иначе сами они с рельс сойдут просто и окончательно.



Любовный гороскоп на 11 мая 2019 Скорпион

Встреча с любимым человеком будет довольно-таки непростой. Он очень изменился за тот период, что вы не виделись, пусть даже и прошло всего-то несколько часов. И с этим новым человеком вам предстоит общаться, быть рядом, целоваться… Испытание не из легких, но вы его пройдете с достоинством.



Любовный гороскоп на 11 мая 2019 Стрелец

Помните, что звезды есть всегда. Просто их иногда не видно за тучами. И если сейчас у вас какие-то проблемы на личном фронте в общем и с вашим любимым человеком в частности, это вовсе не значит, что все плохо и плохо будет всегда.



Любовный гороскоп на 11 мая 2019 Козерог

В тихом омуте черти водятся. Вам сегодня палец в рот лучше не класть: откусите по локоть, причём с милейшей улыбкой. Впрочем, некоторые ради вашей улыбки расстанутся со своим локтём с превеликим удовольствием. Вам осталось выяснить, кто именно – и применить максимум своего обаяния.



Любовный гороскоп на 11 мая 2019 Водолей

Ваш сегодняшний день будет грустен и безрадостен, поэтому вам стоит подготовиться к этому заранее и вашего любимого человека к этому подготовить. Пусть он не удивляется вашим стремительным перепадам настроениям и периодическим срывам на крик. И вы постарайтесь сдерживаться.



Любовный гороскоп на 11 мая 2019 Рыбы

Тот день, которого вы так ждете, стал еще ближе. Да, вам очень трудно усидеть на месте. Вашей половинке с вами будет сегодня особенно нелегко именно по этой причине: мысленно вы уже не с ней, а там, в заветном Прекрасном Далеко