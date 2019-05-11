Гороскоп на 11 мая 2019 года для всех знаков зодиака



Ближайшее новолуние: 3 июня 2019 года в 13:03. По лунному календарю ближайшее полнолуние 19 мая в 00:13.

Фаза Луны 11 мая 2019 года - растущая Луна.

Лунный день сегодня 11.05.2019 - 7-8 лунный день.

Луна в знаке зодиака 11.05.2019 - Луна во Льве.



Первая половина дня едва ли будет легкой. В это время многие нуждаются в вашем внимании, вы же предпочли бы сосредоточиться на собственных делах, но это, к сожалению, не удается. Могут возникнуть финансовые проблемы: потребности ваших близких возрастают, вы не в силах отказать им, но не всегда распоряжаетесь деньгами рационально.Не давайте волю фантазии – сегодня она работает против вас. Не стоит также нарушать традиции, действовать вопреки сложившимся правилам. Чем более внимательно вы изучаете и анализируете чужой опыт, тем меньше ошибок совершаете сами.Появляются новые увлечения. Не откладывайте освоение нового хобби: этот день как нельзя лучше подходит для того, чтобы начать учиться чему-то интересному. Влюбленные проведут этот день спокойно, а вот для одиноких представителей знака он будет непростым: придется решать, стоит ли уделить внимание загадочному, но симпатичному новому знакомому.Решения, даже очень важные, сегодня даются вам легко – вы просто знаете, как следует поступить, хотя и не всегда можете объяснить, почему. Удается найти верный тон в общении с людьми, с которыми вы раньше не ладили. Едва ли сегодня отношения кардинально изменятся к лучшему, но ссор и конфликтов удастся избежать.

Гороскоп на 11 мая 2019 Лев

Взгляд на ситуацию становится более практичным. Есть тенденция к стабилизации материального положения, хорошим заработкам в настоящем или ближайшем будущем. Однако это лишь внешние условия, а конкретные решения и действия зависят от вас.



Гороскоп на 11 мая 2019 Дева

Не рискуйте, день для этого не подходит. Необходимы осторожность, внимание к деталям, особенно в работе. Появляется информация, касающаяся важного для вас бизнес-проекта. Пока она противоречива, но лучше постараться разобраться во всем сейчас, чем откладывать это на потом.



Гороскоп на 11 мая 2019 Весы

Все складывается удачно, и во многом это ваша заслуга. Вы принимаете правильные решения, полагаетесь именно на тех, кто заслуживает доверия, никому не позволяете загнать вас в ловушку. Возможны мелкие разногласия на работе, но вы сможете отстоять свою точку зрения, никого не обидев.



Гороскоп на 11 мая 2019 Скорпион

Избегайте ссор, открытых противостояний, старайтесь не принимать участия в спорах. Чем спокойнее вы будете сегодня, тем плодотворнее и благоприятнее сложится день. Могут напомнить о себе давние недруги; от открытого противостояния лучше уклониться, а поставленных целей добиваться с помощью хитрости, изворотливости.



Гороскоп на 11 мая 2019 Стрелец

Противоречивый день. С одной стороны, могут возникнуть трудности, и очень серьезные. В первую очередь это касается представителей знака, чья работа требует общения: люди вам сегодня встречаются отнюдь не самые приятные. К тому же вы очень резко реагируете на критику, от кого бы она ни исходила, идете на поводу у обиды, не скрываете своих негативных эмоций.



Гороскоп на 11 мая 2019 Козерог

Сегодня можно браться за работу без особого энтузиазма, так как высоких результатов от неё вы всё равно не получите, но следите за тем, чтобы не попасться руководству на глаза. Сегодня опасно нагнетать гнев людей способных повлиять на вас.



Гороскоп на 11 мая 2019 Водолей

Благоприятный день. Ставьте сегодня перед собой самые высокие цели, ведь именно сегодня отличный день, чтобы заложить крепкий фундамент для достижения этой цели. Сегодня вам могут помочь даже те люди, от которых вы не ожидали помощи.



Гороскоп на 11 мая 2019 Рыбы

Позитивный день. Сегодня удача на вашей стороне, в том числе и любовных интрижек. Даже если вам не свойственно проявлять инициативу в романтических отношениях, то сегодня стоит попробовать.