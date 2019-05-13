Гороскоп на неделю с 13 мая по 19 мая 2019 года для всех знаков зодиака



Гороскоп на неделю с 13 мая по 19 мая 2019 года для Овна

Ваши энергия и напор окажут большое влияние на всех, с кем предстоит общение на этой неделе. Желание выделиться из общей толпы может привести Вас к давней цели. Если лимит на отпуска, отгулы и поездки подошел к концу, позаботьтесь о том, чтобы предложения о работе посыпались, как из рога изобилия.



Гороскоп на неделю с 13 мая по 19 мая 2019 года для Тельца

Работы окажется много, причем самой разнообразной, поэтому важно не искать для себя дополнительной нагрузки. Вторник лучше посвятить рутине, в четверг не стоит принимать скоропалительных решений, прежде необходимо все тщательно продумать. Общение с друзьями и единомышленниками порадует Вас новыми идеями и интересными перспективами.



Гороскоп на неделю с 13 мая по 19 мая 2019 года для Близнецов

На этой неделе обстоятельства будут зависеть от Ваших действий и умения сглаживать острые углы, в противном случае возможны некоторые осложнения во взаимоотношениях с начальством или подчиненными. В понедельник может поступить важная информация, которая Вам позволит найти выход из самой тупиковой ситуации.



Гороскоп на неделю с 13 мая по 19 мая 2019 года для Рака

Каких-либо непредвиденных проблем неделя не сулит. Реализация намеченных планов должна выстрелить на довольно высоком уровне. Чтобы не испортить отношений с родственниками, во вторник не принимайте ничего на веру, не предприняв шагов по проверке полученной информации.



Гороскоп на неделю с 13 мая по 19 мая 2019 года для Льва

Вокруг Вас образовалось насыщенное информационное поле, и Вы едва успеваете переваривать новые сведения, поступающие со всех сторон. От объема выполненной работы за эту неделю будет зависеть Ваше вознаграждение, но не забывайте об отдыхе, и не работайте в ущерб здоровью. Лидером быть нелегко, не стоит винить себя в том, что разладились отношения с некоторыми коллегами по работе.





Гороскоп на неделю с 13 мая по 19 мая 2019 года для Девы

Сосредоточьтесь на работе. Собранность и внимание просто необходимы, чтобы избежать критических замечаний и неприятностей. Возможно, в некоторых вопросах Вы допускаете ошибки - работайте над собой, учитесь возвращаться и исправлять их. Будьте терпеливее к незначительным недостаткам окружающих, иначе Ваши постоянные придирки по мелочам могут извести кого угодно.



Гороскоп на неделю с 13 мая по 19 мая 2019 года для Весов

Постарайтесь вести себя корректно с партнерами, иначе велика вероятность их потерять. Возможно, Вы станете жертвой обмана, особенно в вопросах, связанных с недвижимостью. Вспомните о старых друзьях - может быть, им понадобится Ваша помощь.



Гороскоп на неделю с 13 мая по 19 мая 2019 года для Скорпиона

Старайтесь не тратить драгоценное время попусту - на этой неделе оно будет на вес золота. Все задуманное может исполниться, если Вы спокойно и настойчиво будете продолжать свое дело. Прежде чем составить план действий, стоит проверить надежность тех, с кем Вы хотите скооперироваться.



Гороскоп на неделю с 13 мая по 19 мая 2019 года для Стрелеца

На этой неделе Вы можете достигнуть многого. Постарайтесь не обращать внимания на мелкие неприятности, сосредоточьтесь на самом главном - не стоит растрачивать драгоценную жизненную энергию на пустяки. Трудности текущего периода не настолько велики, чтобы закатывать истерики - они вполне преодолимы.



Гороскоп на неделю с 13 мая по 19 мая 2019 года для Козерога

На этой неделе появится реальный шанс осуществить свои замыслы. Единственное, что может помешать, - это Ваша собственная суетливость. Все или почти все Вы сможете реализовать, предпринимая решительные действия и проявляя логическую последовательность.



Гороскоп на неделю с 13 мая по 19 мая 2019 года для Водолея

В начале недели подведите итог Вашей деятельности за год и подумайте, как в будущем устранить недочеты и промахи. Неделя располагает к налаживанию и обновлению партнерских отношений, а также способствует расширению важных связей и контактов. Мысль обучиться чему-нибудь новому весьма здрава и своевременна.



Гороскоп на неделю с 13 мая по 19 мая 2019 года для Рыб

Прежде чем действовать, осознайте, каких результатов Вы ожидаете, а каких опасаетесь. Помните, что любое строительство требует последовательности и терпения, даже под сколь угодно скромное здание следует подвести фундамент. Во вторник Вам по силам найти оптимальное решение, благодаря которому Вы сможете вызвать к себе уважение окружающих.