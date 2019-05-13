Гороскоп на 13 мая 2019 года для всех знаков зодиака



Ближайшее новолуние: 3 июня 2019 года в 13:03. По лунному календарю ближайшее полнолуние 19 мая в 00:13.

Фаза Луны 13 мая 2019 года - растущая Луна.

Лунный день сегодня 13.05.2019 - 9-10 лунный день.

Луна в знаке зодиака 13.05.2019 - Луна в Деве.



Сегодняшний день прекрасно подходит для того, чтобы посвятить его тем начинаниям и проектам, которые доселе Вас так пугали. Вы будете невероятно решительны и тверды, и Вам не будет никакого дела до происков Ваших конкурентов. Вы с головой окунетесь в работу и добьетесь в ней невиданных успехов.Если Вы работаете в области здравоохранения, то сегодняшний трудовой день получится чрезвычайно насыщенным и продуктивным. Если же Вы обычный офисный работник, всегда держите под рукой аптечку. По каким-то причинам в этот день Ваши коллеги по работе в случае необходимости будут обращаться за первой помощью именно к Вам.Один из Ваших случайных знакомых захочет сблизиться с Вами, но спросите себя, есть ли в Вашей жизни место для еще одного друга? Возможно, это несколько некорректный вопрос, но он крайне важен. Если у Вас будет слишком много друзей, времени на всех попросту не хватит, что в конченом счете не лучшим образом отразится на отношениях с ними.Сделайте хоть что-то приятное для себя сегодня - ведите себя так, будто Вы сами себе лучший друг, если это необходимо. Иногда Вам нужно увидеть себя в максимально лучшем свете, чтобы добиться того, к чему Вы стремитесь.На Ваше здоровье будут оказывать влияние Марс и Юпитер, так что сил и энергии Вам будет не занимать. Тем не менее, Вы склонны будете требовать от себя чересчур много, и в результате рискуете переутомиться. Также стоит обратить внимание на состояние сосудов, особенно если по работе Вам приходится много стоять.

Гороскоп на 13 мая 2019 Дева

Со здоровьем у Вас не будет никаких проблем, кроме небольшого переутомления и возможного сильного напряжения нервов. Продолжайте заниматься спортом или начните это делать. А если есть возможность, устройте себе полуденную сиесту.



Гороскоп на 13 мая 2019 Весы

Сегодня Ваш начальник будет несколько молчаливее и замкнутее обычного. Если это будет Вас несколько настораживать, то проведите критическую оценку результатов своего труда и убедитесь в том, что они не являются причиной мрачного настроения Вашего руководителя.



Гороскоп на 13 мая 2019 Скорпион

Сегодня Вам будет идти на пользу все, что связано с водой, так как этот день управляется стихией Воды. Если страдаете каким-либо заболеванием, попробуйте талассотерапию - она способна сотворить чудо! Независимо от того, болеете Вы или здоровы, пейте много воды между приемами пищи, но очень мало - за столом.



Гороскоп на 13 мая 2019 Стрелец

Вам очень нравится, когда Ваш собеседник внимательно к Вам прислушивается, но чутье подсказывает Вам, что не следует открывать ему слишком много секретов. Это разумно. Нет смысла собственноручно предоставлять своим конкурентам дополнительные рычаги воздействия на Вас.



Гороскоп на 13 мая 2019 Козерог

Не забывайте о таких вещах, как релаксация, правильное питание и очищение организма: именно они как ничто другое помогут обрести хорошее самочувствие и душевное равновесие. Отличный способ восстановить силы - это обычный здоровый сон.



Гороскоп на 13 мая 2019 Водолей

На Ваше здоровье будет оказывать влияние Солнце, и это означает, что Вас ждет прекрасная форма на зависть многим. Идеальным способом применения энергии, которая Вас переполняет, будут регулярные занятия спортом. Если Вы еще не знаете, какой вид спорта выбрать, выбирайте тренировки на свежем воздухе.



Гороскоп на 13 мая 2019 Рыбы

Ваш начальник далеко не всегда одобряет проявление таких качеств, как открытость и прямота. Поэтому старайтесь деликатно обходить проблемы, с которыми Вы сталкиваетесь в работе, вместо того чтобы пытаться брать их "на таран".