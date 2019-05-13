Любовный гороскоп на сегодня 13 мая 2019 года для всех знаков зодиака



Любовный гороскоп на 13 мая 2019 Овен

Вы можете радостно потирать руки: все идет по вашему плану. Отношения развиваются ровно так, как вы этого хотели, препятствий, вроде, не предвидится, так что можете считать себя великим стратегом и интриганом. Кстати, вам с собой ещё не скучно? Разнообразия не хочется?



Наконец-то вы увидите истинное лицо своей половинки! Не потому что она вдруг отклеит ресницы или забудет надеть парик. Просто сегодня она поведет себя так, как ведет себя обычно, не при вас. Вот и оцените: нужен вам такой человек рядом или стоит поискать кого-нибудь другого.У вашей половинки есть для вас важная новость. Она касается непосредственно ваших отношений. Какой она будет – приятной или не очень – пока неизвестно. Лучше готовиться ко всему и настроиться на то, что в любом случае лучше сохранять спокойствие, твёрдость духа и уверенность в собственных силах.Хороший день для совместных бесед философического свойства. Когда если не сегодня поговорить с любимым человеком о бренности жизни, обсудить причины качания деревьев, задуматься о наличии жизни на Марсе. Только не обсуждайте ничего конкретного вроде покупки нового дивана: все равно ничего дельного не придумаете.В этот день ваша помощь может потребоваться вашему любимому человеку в любое время суток, поэтому будьте постоянно начеку: не выключайте мобильный телефон или компьютер, готовьтесь к тому, что вам придется довольно быстро и оперативно реагировать на происходящие события.Сложный период вашей жизни подходит к концу. Скоро и вы, и ваш любимый человек вздохнете с облегчением и сможете пожить, наконец, полной жизнью. Однако об этом пока думать рано. Продолжайте трудиться на благо Прекрасного Далеко и, если это возможно, не перегружайте вашего любимого человека свалившимися на вас проблемами.

Любовный гороскоп на 13 мая 2019 Весы

Если вы не вполне уверены в чувствах вашего любимого человека по отношению к вам, не стоит его знакомить с вашим лучшим другом или подругой: вполне возможно, что впоследствии вам придётся быть свидетелем на их свадьбе. Если вы уверены, что этот человек нужен именно вам, повремените со знакомством.



Любовный гороскоп на 13 мая 2019 Скорпион

Посмотрите на ваши отношения с любимым человеком со стороны, независимым взглядом. Всё ли вас устраивает как стороннего наблюдателя? Не хотелось ли бы что-нибудь подкорректировать или резко изменить? А теперь вернитесь на своё законное место внутри тандема. Вы по-прежнему хотите что-то менять?



Любовный гороскоп на 13 мая 2019 Стрелец

Неужели вас разлюбили? Сегодня все факты будут кричать об этом, и не поверить им будет просто невозможно. Впрочем, не спешите делать выводы. Возможно, у вашей половинки сейчас какие-то неприятности, и ей просто не до вас. Именно сейчас. А вскоре все решится, образуется, переменится, обкатается и перемелется.



Любовный гороскоп на 13 мая 2019 Козерог

Не забывайте сегодня искренне и открыто благодарить вашего любимого человека за все то хорошее, что он для вас сделал, а сделал он немало. Пусть сегодня он почувствует, что он действительно нужен вам и вам нужно все то, что он для вас делает. Тогда вам еще очень долго будет вместе хорошо...



Любовный гороскоп на 13 мая 2019 Водолей

Ваша задача – сделать так, чтобы и вашу половинку всё радовало. Представляете, как вам здорово и интересно будет радоваться вместе?.. Только сделать это будет не так просто, придётся приложить максимум моральных и, возможно, даже физических усилий.



Любовный гороскоп на 13 мая 2019 Рыбы

Будьте внимательны к тому, что вам говорит ваш любимый человек. Не потому что он скажет что-либо принципиально важное, а потому что однажды вы вспомните эти слова, к месту и вовремя, чем его приятно удивите. Людям всегда нравится, когда их цитируют.