Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » Любовный гороскоп на неделю с 13 мая по 19 мая 2019 года

Любовный гороскоп на неделю с 13 мая по 19 мая 2019 года

Добавлено: 13.05.19
Просмотров: 124
Рубрика: Гороскоп
Теги: Любовный гороскоп на неделю
Комментарии (0)
Загрузка...
Любовный гороскоп на неделю с 13 мая по 19 мая 2019 года

Любовный гороскоп на неделю с 13 мая по 19 мая 2019 года

Любовный гороскоп на неделю с 13 мая по 19 мая 2019 года Овен
Отношения со второй половинкой будут радовать. Даже самый несговорчивый партнер станет уступчивым. Если ранее ваши попытки сагитировать его отправиться в совместную поездку или путешествие (купить вам новое платье и сумочку/начать ремонт/завести еще одного питомца - выберите свое) оказывались безуспешными.

Любовный гороскоп на неделю с 13 мая по 19 мая 2019 года Телец
Во второй половине месяца звезды советуют вам не слишком-то зацикливаться на собственных заботах, а обратить повышенное внимание на то, что происходит в жизни любимого человека - на работе, в общении с родственниками и друзьями.

Любовный гороскоп на неделю с 13 мая по 19 мая 2019 года Близнецы
Вторая половинка то и дело будет придираться к тому, как вы выглядите. Экстравагантная одежда и вызывающий макияж произведут на любимого человека совсем не то впечатление, на которое вы рассчитываете.

Любовный гороскоп на неделю с 13 мая по 19 мая 2019 года Рак
Что до новых знакомств, то они более вероятны во второй половине мая. Вы можете рассчитывать на увлекательное времяпрепровождение в компании нового приятеля - вас будут объединят общие увлечения, хобби - но вот романтических чувств между вами не возникнет.

Любовный гороскоп на неделю с 13 мая по 19 мая 2019 года Лев
Оставьте гордость и расскажите партнеру о том, что вас на самом деле беспокоит. Он тоже будет предельно откровенен и наверняка даст ответы на вопросы, которые ранее вам получить не удавалось. После этого вы вздохнете с облегчением.

Любовный гороскоп на неделю с 13 мая по 19 мая 2019 года Дева
Общаться с вами будет настолько приятно, что из поклонников может выстроиться очередь! Звезды остерегают давать надежду тем, кто не сумел произвести впечатление при первой встрече: едва ли и в будущем между вами проскочит искра.

Любовный гороскоп на неделю с 13 мая по 19 мая 2019 года Весы
Энергия недели поможет избавиться от иллюзий, которые вы долгое время питали, пересмотреть отношение к некоторым людям и событиям, оставить позади то, что мешает двигаться вперед. Звезды настаивают: вы, и только вы, решаете, куда направить свою лодку!

Любовный гороскоп на неделю с 13 мая по 19 мая 2019 года Скорпион
Взывать к совести или давить на жалость будет бесполезно. Не давайте себя в обиду! Реагируйте агрессией на агрессию! Показав характер, вы тем самым осадите тех, кто пытался поступить с вами нечестно. Им ничего не останется, как попросить прощения.

Любовный гороскоп на неделю с 13 мая по 19 мая 2019 года Стрелец
Если в текущих отношениях вас что-то не устраивает, откровенно скажите об этом партнеру. Скорее всего, вы преувеличиваете значимость проблемы. Настала пора пролить свет на реальное положение вещей.

Любовный гороскоп на неделю с 13 мая по 19 мая 2019 года Козерог
В недавно начавшиеся отношения придется вкладываться с удвоенной силой, если вы, конечно, хотите, чтобы они имели продолжение. Не требуйте от любимого человека слишком многого и чаще сами проявляйте инициативу - начиная от вопроса, где и как провести вечер, заканчивая интимной сферой.

Любовный гороскоп на неделю с 13 мая по 19 мая 2019 года Водолей
Сопротивляться переменам - это худшее из того, что вы можете сделать в конце июня. Вселенная то и дело будет посылать вам события и людей, которые призваны перевернуть ваше отношение к себе и жизни в целом.

Любовный гороскоп на неделю с 13 мая по 19 мая 2019 года Рыбы
Вы почувствуете себя невероятно желанными, и настроение ваше отразится на всем, что вы делаете. Удивительно, но даже привычные блюда у вас станут получаться вкуснее, чем прежде! Что до свободных представителей знака, то им сейчас не рекомендуется что-то менять в своей жизни.

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читайте также
Любовный гороскоп на неделю с 6 мая по 12 мая 2019 года
Гороскоп
Любовный гороскоп на неделю с 6 мая по 12 мая 2019 года
Любовный гороскоп на неделю с 22 апреля по 28 апреля 2019 года
Гороскоп
Любовный гороскоп на неделю с 22 апреля по 28 апреля 2019 года
Любовный гороскоп на неделю с 8 апреля по 14 апреля 2019 года
Гороскоп
Любовный гороскоп на неделю с 8 апреля по 14 апреля 2019 года
Любовный гороскоп на неделю с 1 апреля по 7 апреля 2019 года
Гороскоп
Любовный гороскоп на неделю с 1 апреля по 7 апреля 2019 года
Любовный гороскоп на неделю с 14 по 20 января 2019 года
Гороскоп
Любовный гороскоп на неделю с 14 по 20 января 2019 года
Любовный гороскоп на неделю с 24 по 30 декабря 2018 года
Гороскоп
Любовный гороскоп на неделю с 24 по 30 декабря 2018 года
Любовный гороскоп на неделю с 19 по 25 ноября 2018 года
Гороскоп
Любовный гороскоп на неделю с 19 по 25 ноября 2018 года
Любовный гороскоп на неделю с 5 по 11 ноября 2018 года
Гороскоп
Любовный гороскоп на неделю с 5 по 11 ноября 2018 года
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: