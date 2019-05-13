Любовный гороскоп на неделю с 13 мая по 19 мая 2019 года



Любовный гороскоп на неделю с 13 мая по 19 мая 2019 года Овен

Отношения со второй половинкой будут радовать. Даже самый несговорчивый партнер станет уступчивым. Если ранее ваши попытки сагитировать его отправиться в совместную поездку или путешествие (купить вам новое платье и сумочку/начать ремонт/завести еще одного питомца - выберите свое) оказывались безуспешными.



Любовный гороскоп на неделю с 13 мая по 19 мая 2019 года Телец

Во второй половине месяца звезды советуют вам не слишком-то зацикливаться на собственных заботах, а обратить повышенное внимание на то, что происходит в жизни любимого человека - на работе, в общении с родственниками и друзьями.



Любовный гороскоп на неделю с 13 мая по 19 мая 2019 года Близнецы

Вторая половинка то и дело будет придираться к тому, как вы выглядите. Экстравагантная одежда и вызывающий макияж произведут на любимого человека совсем не то впечатление, на которое вы рассчитываете.



Любовный гороскоп на неделю с 13 мая по 19 мая 2019 года Рак

Что до новых знакомств, то они более вероятны во второй половине мая. Вы можете рассчитывать на увлекательное времяпрепровождение в компании нового приятеля - вас будут объединят общие увлечения, хобби - но вот романтических чувств между вами не возникнет.



Любовный гороскоп на неделю с 13 мая по 19 мая 2019 года Лев

Оставьте гордость и расскажите партнеру о том, что вас на самом деле беспокоит. Он тоже будет предельно откровенен и наверняка даст ответы на вопросы, которые ранее вам получить не удавалось. После этого вы вздохнете с облегчением.



Любовный гороскоп на неделю с 13 мая по 19 мая 2019 года Дева

Общаться с вами будет настолько приятно, что из поклонников может выстроиться очередь! Звезды остерегают давать надежду тем, кто не сумел произвести впечатление при первой встрече: едва ли и в будущем между вами проскочит искра.



Любовный гороскоп на неделю с 13 мая по 19 мая 2019 года Весы

Энергия недели поможет избавиться от иллюзий, которые вы долгое время питали, пересмотреть отношение к некоторым людям и событиям, оставить позади то, что мешает двигаться вперед. Звезды настаивают: вы, и только вы, решаете, куда направить свою лодку!





Любовный гороскоп на неделю с 13 мая по 19 мая 2019 года Скорпион

Взывать к совести или давить на жалость будет бесполезно. Не давайте себя в обиду! Реагируйте агрессией на агрессию! Показав характер, вы тем самым осадите тех, кто пытался поступить с вами нечестно. Им ничего не останется, как попросить прощения.



Любовный гороскоп на неделю с 13 мая по 19 мая 2019 года Стрелец

Если в текущих отношениях вас что-то не устраивает, откровенно скажите об этом партнеру. Скорее всего, вы преувеличиваете значимость проблемы. Настала пора пролить свет на реальное положение вещей.



Любовный гороскоп на неделю с 13 мая по 19 мая 2019 года Козерог

В недавно начавшиеся отношения придется вкладываться с удвоенной силой, если вы, конечно, хотите, чтобы они имели продолжение. Не требуйте от любимого человека слишком многого и чаще сами проявляйте инициативу - начиная от вопроса, где и как провести вечер, заканчивая интимной сферой.



Любовный гороскоп на неделю с 13 мая по 19 мая 2019 года Водолей

Сопротивляться переменам - это худшее из того, что вы можете сделать в конце июня. Вселенная то и дело будет посылать вам события и людей, которые призваны перевернуть ваше отношение к себе и жизни в целом.



Любовный гороскоп на неделю с 13 мая по 19 мая 2019 года Рыбы

Вы почувствуете себя невероятно желанными, и настроение ваше отразится на всем, что вы делаете. Удивительно, но даже привычные блюда у вас станут получаться вкуснее, чем прежде! Что до свободных представителей знака, то им сейчас не рекомендуется что-то менять в своей жизни.