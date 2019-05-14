Гороскоп на 14 мая 2019 года для всех знаков зодиака



Ближайшее новолуние: 3 июня 2019 года в 13:03. По лунному календарю ближайшее полнолуние 19 мая в 00:13.

Фаза Луны 14 мая 2019 года - растущая Луна.

Лунный день сегодня 14.05.2019 - 10-11 лунный день.

Луна в знаке зодиака 14.05.2019 - Луна в Деве.



Вас может переполнять кипучая энергия или же, наоборот, Вы ее почти не будет, в любом случае Вы должны сохранить ее на будущее. Вскоре Вам понадобятся все Ваши запасы внутренних сил и произойдет это весьма неожиданно. Подготовьтесь к этому и по возможности научитесь воспринимать и понимать новые идеи и новых людей, которые вскоре войдут в Вашу жизнь.Сегодня Вам необходимо поговорить с кем-то о том, что в последнее время занимает все Ваши мысли. Обсудите это с человеком, которому доверяете. Это не должен быть кто-то, кому Вы частенько изливаете душу - поищите собеседника, связанного с Вами более профессиональными отношениями.

Гороскоп на 14 мая 2019 Близнецы

Финансовые вопросы занимают все большее место в Вашей жизни, поэтому сегодня Вашей главной задачей должна стать экономия. Не обязательно кардинально менять свой образ жизни, но было бы хорошо отказаться от некоторых мелочей. Вместо большой порции кофе купите среднюю.



Гороскоп на 14 мая 2019 Рак

У Вас есть прекрасная возможность помочь своим близким, которые сейчас в этом нуждаются. Возможно, Вашему товарищу срочно необходимо куда-то съездить, а Вы являетесь счастливым обладателем автомобиля и при этом имеете пару часов свободного времени. А может, кому-то очень нужны деньги, а у Вас как раз есть заначка на черный день, которую Вы безболезненно можете одолжить на пару недель.



Гороскоп на 14 мая 2019 Лев

Да, силы воли Вам не занимать! Но если речь идет всего-то о том, чтобы избавиться от парочки лишних килограммов, нужно ли доводить себя до голодного изнеможения? Просто ешьте меньше сладкого и жирного, и при поддержке Меркурия результат не заставит себя долго ждать.



Гороскоп на 14 мая 2019 Дева

Пришла пора раз и навсегда распрощаться с пережитками своего прошлого. Удалите из телефона номер своей бывшей второй половинки, доведите до конца все свои давнишние начинания и переверните следующую страницу своей жизни!



Гороскоп на 14 мая 2019 Весы

Сегодня Вы легко сможете увидеть все самое лучшее в окружающих людях, а это значит, что Вы сможете увидеть лучшее и сами в себе. Ваше настроение в течение всего дня будет прекрасным, благодаря чему окружающие будут больше Вас замечать и находить Вас очень привлекательным человеком.



Гороскоп на 14 мая 2019 Скорпион

Настало время умиротворить обстановку дома. Всю рабочую неделю она была лишена гармонии, и это сказывалось на всем, даже на работе. Соберитесь с духом и приготовьтесь разобраться с некоторыми проблемными моментами, которые существуют в Вашей семье.



Гороскоп на 14 мая 2019 Стрелец

Вы всегда рады пообщаться с человеком, уровень интеллектуального развития которого не меньше Вашего. Если сегодня Вам удастся встретить такого собеседника, поищите для общения приятное тихое местечко.



Гороскоп на 14 мая 2019 Козерог

Постарайтесь уделить немного времени светским беседам, причем неважно, что станет темой разговора. Поищите человека, который будет умнее Вас, даже если Вы потратите на это весь день. Поговорите с ним по душам и задайте все интересующие Вас вопросы. Не стесняйтесь спрашивать прямо и без намеков.



Гороскоп на 14 мая 2019 Водолей

Вы можете рассчитывать на прекрасную форму, так как ни одно светило не будет оказывать прямого влияния на Ваше здоровья, а все звезды, имеющие отношение к здоровью и тонусу вообще, займут благоприятные позиции. Единственное, на что стоит обратить внимание - это повышенный риск травм и возможное нарушение координации движений под влиянием Марса и Юпитера. Не угодите себе молотком по пальцам.



Гороскоп на 14 мая 2019 Рыбы

Не забывайте о том, где находитесь. То, что было бы вполне приемлемо на работе, может не годиться для дома. Возьмите критичность, например. Самое бесполезное, что Вы можете делать, это придираться к своим родным безо всяких на то оснований.