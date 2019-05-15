Любовный гороскоп на сегодня 15 мая 2019 года для всех знаков зодиака



Любовный гороскоп на 15 мая 2019 Овен

Хороший день для совместных бесед философического свойства. Когда если не сегодня поговорить с любимым человеком о бренности жизни, обсудить причины качания деревьев, задуматься о наличии жизни на Марсе. Только не обсуждайте ничего конкретного вроде покупки нового дивана: все равно ничего дельного не придумаете.



В этот день у вас совместно с вашим любимым человеком замечательно получится воспитать маленького ребенка. Или хотя бы провести с ним день. Если это будет ваш ребенок, он может искренне удивиться, с чего бы папа и мама вдруг стали ему лучшими друзьями.Постарайтесь сегодня говорить с вашим любимым человеком только на те темы, которые ему действительно интересны. В противном случае вы с тем же успехом можете пообщаться со стенкой или с его фотографией. Если вам удастся добиться его внимания и благосклонности, считайте, что в этот день вы стали победителем!Когда вы последний раз радовались тому, что любите и любимы? Для вас это нечто совершенно естественное – как дышать или пить чай. А ведь любовь – это волшебство, чудо, настоящий подарок судьбы! Рядом с вами – самый замечательный в мире человек! Так порадуйтесь этому и поблагодарите свою судьбу!В этот день вам не захочется разбираться ни в своих чувствах, ни в чувствах вашего партнера. Только жить каждой минутой рядом с ним, радоваться, грустить, быть его частью, его половинкой, его счастьем и горем. Может быть, растворяться подобным образом – это не так и плохо?..

Любовный гороскоп на 15 мая 2019 Дева

В этот день не стоит надеяться, что ваш любимый человек сам догадается, чего вы от него ждете и хотите, и предложит вам это с радостью и светлой улыбкой. Придется попросить его об этом, причем может статься так, что неоднократно. Если это не противоречит вашим принципам, разумеется.



Любовный гороскоп на 15 мая 2019 Весы

Не бойтесь ваших оригинальных мыслей и идей, даже если они вам кажутся совершенно сумасшедшими. В любом случае, ваша половинка их поддержит и сделает всё возможное и невозможное для того, чтобы они воплотились в жизнь. Если это, конечно, не идеи о скорейшем расставании навечно.



Любовный гороскоп на 15 мая 2019 Скорпион

Сегодня вашему любимому человеку очень захочется какой-то определенности в ваших отношениях. Звезды советуют ему ее дать, хотя бы в небольших количествах, иначе впоследствии удержать вашу половинку будет довольно сложно: она уйдет искать определенность в другом месте.



Любовный гороскоп на 15 мая 2019 Стрелец

В этот день только номер телефона вашего любимого человека поможет вам разобраться в ваших чувствах. Сложите его с вашим собственным и попытайтесь разделить полученную сумму на какое-либо число кроме самого себя и единицы. Чем больше делителей для числа найдётся, тем больше у вас шансов на то, чтобы стать действительно идеальной парой.



Любовный гороскоп на 15 мая 2019 Козерог

У вас сегодня просто потрясающий день! Вы даже и не подозревали, что вас так любят, причём столько людей одновременно. И искренне! И совершенно независимо друг от друга! Пожалуй, вам сегодня можно позавидовать.



Любовный гороскоп на 15 мая 2019 Водолей

Поменьше отрицательных эмоций. Вы нынче будете несчастны ровно настолько, насколько позволите себе таковым быть. Не лучше ли поменять плюс на минус и почувствовать себя счастливым?



Любовный гороскоп на 15 мая 2019 Рыбы

Будьте готовы к тяжелой борьбе с мелкими бытовыми неприятностями в большом количестве. Самой трудной задачей при этом будет не выйти победителем, а не разругаться в порыве крайнего раздражения в пух и прах с близкими.