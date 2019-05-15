Гороскоп на 15 мая 2019 года для всех знаков зодиака
Гороскоп на 15 мая 2019 года для всех знаков зодиака
Ближайшее новолуние: 3 июня 2019 года в 13:03. По лунному календарю ближайшее полнолуние 19 мая в 00:13.
Фаза Луны 15 мая 2019 года - растущая Луна.
Лунный день сегодня 15.05.2019 - 11-12 лунный день.
Луна в знаке зодиака 15.05.2019 - Луна в Весах.
Вы помогаете окружающим Вас людям намного больше, чем они помогают Вам. Но старайтесь не предъявлять им никаких претензий по этому поводу. В конце концов, Вам ведь нравится проявлять дополнительное усердие и инициативу в работе, тогда как они ограничиваются лишь выполнением своих повседневных обязанностей.
Гороскоп на 15 мая 2019 Телец
Похоже, Вы отлично спелись со своим новым знакомым. Объединив свои энергетические потоки, Вы почувствовали себя всесильными и теперь упиваетесь властью. А не пора ли начать использовать свои возможности с умом? Тщательно изучите происходящее вокруг вас и пустите вход свою энергию.
Гороскоп на 15 мая 2019 Близнецы
Похоже, Вы отлично спелись со своим новым знакомым. Объединив свои энергетические потоки, Вы почувствовали себя всесильными и теперь упиваетесь властью. А не пора ли начать использовать свои возможности с умом? Тщательно изучите происходящее вокруг вас и пустите вход свою энергию.
Гороскоп на 15 мая 2019 Рак
Мысли Вашего начальника целиком и полностью поглощены проблемой сохранения своей власти и влияния. Ну что ж, это довольно распространенное явление. Сумеете ли Вы найти такой способ продемонстрировать ему свой профессионализм, чтобы у него не создавалось ощущения того, что Вы угрожаете его положению?
Гороскоп на 15 мая 2019 Лев
Остерегайтесь неожиданных препятствий. Кто-то жаждет внимания и не остановится ни перед чем, чтобы его получить. Однако Вы достаточно умны, чтобы понимать, куда лучше направить свою энергию, так что не попадитесь на эту удочку. Сконцентрируйтесь на собственных приоритетах и не меняйте своих планов ради нужд и желаний кого-то другого.
Гороскоп на 15 мая 2019 Дева
Сегодняшний день прекрасно подходит для того, чтобы строить планы на будущее, даже если Вы и не вполне уверены в том, что Ваши друзья их поддержат. Вы сможете удержать в голове все мелкие детали этих замыслов, и они непременно согласятся за Вами последовать.
Гороскоп на 15 мая 2019 Весы
Вы определенно разбираетесь в происходящем намного лучше остальных своих друзей, но Вам вряд ли удастся убедить их в своей правоте, поэтому даже не пытайтесь. Позвольте им учиться на собственных ошибках, а впоследствии помогите устранить последствия промахов и просчетов.
Гороскоп на 15 мая 2019 Скорпион
Вас может переполнять кипучая энергия или же, наоборот, Вы ее почти не будет, в любом случае Вы должны сохранить ее на будущее. Вскоре Вам понадобятся все Ваши запасы внутренних сил и произойдет это весьма неожиданно. Подготовьтесь к этому и по возможности научитесь воспринимать и понимать новые идеи и новых людей, которые вскоре войдут в Вашу жизнь.
Гороскоп на 15 мая 2019 Стрелец
Сегодня окружающие Вас люди будут не слишком благосклонно воспринимать Ваши предложения и идеи, но только в тех случаях, когда Вы будете пытаться давать им советы относительно каких-то их стремлений и проектов. Никому не нравится, когда ему пытаются указывать, что делать, поэтому сконцентрируйтесь лучше на собственных делах.
Гороскоп на 15 мая 2019 Козерог
Сделать много дел - это очень хорошо, но еще лучше будет, если Вы будете в отличном настроении, когда ими займетесь. Позитивный настрой поможет Вам пройти долгий извилистый путь и, в конце концов, добиться желаемого без особого труда. Если Вы чувствуете себя разбитым, значит пришло время сделать паузу и немного отдохнуть.
Гороскоп на 15 мая 2019 Водолей
Похоже, что у Вас на душе тяжким грузом лежат какие-то вопросы или проблемы, и, к сожалению, Вам будет довольно непросто от них избавиться. Приготовьтесь к тому, что они будут докучать Вам еще какое-то время, но в конечном счете Вы сумеете с ними разобраться.
Гороскоп на 15 мая 2019 Рыбы
Звезды говорят Вам, что настало время перемен. Самое время избавиться от дурных привычек: бросить курить и переедать. Начните ложиться спать пораньше. Вы мигом почувствуете себя намного лучше! А еще научитесь делегировать полномочия, как на работе, так и в личных делах - Вы мигом перестанете уставать.