Гороскоп на 15 мая 2019 года для всех знаков зодиака



Ближайшее новолуние: 3 июня 2019 года в 13:03. По лунному календарю ближайшее полнолуние 19 мая в 00:13.

Фаза Луны 15 мая 2019 года - растущая Луна.

Лунный день сегодня 15.05.2019 - 11-12 лунный день.

Луна в знаке зодиака 15.05.2019 - Луна в Весах.



Вы помогаете окружающим Вас людям намного больше, чем они помогают Вам. Но старайтесь не предъявлять им никаких претензий по этому поводу. В конце концов, Вам ведь нравится проявлять дополнительное усердие и инициативу в работе, тогда как они ограничиваются лишь выполнением своих повседневных обязанностей.Похоже, Вы отлично спелись со своим новым знакомым. Объединив свои энергетические потоки, Вы почувствовали себя всесильными и теперь упиваетесь властью. А не пора ли начать использовать свои возможности с умом? Тщательно изучите происходящее вокруг вас и пустите вход свою энергию.Похоже, Вы отлично спелись со своим новым знакомым. Объединив свои энергетические потоки, Вы почувствовали себя всесильными и теперь упиваетесь властью. А не пора ли начать использовать свои возможности с умом? Тщательно изучите происходящее вокруг вас и пустите вход свою энергию.Мысли Вашего начальника целиком и полностью поглощены проблемой сохранения своей власти и влияния. Ну что ж, это довольно распространенное явление. Сумеете ли Вы найти такой способ продемонстрировать ему свой профессионализм, чтобы у него не создавалось ощущения того, что Вы угрожаете его положению?Остерегайтесь неожиданных препятствий. Кто-то жаждет внимания и не остановится ни перед чем, чтобы его получить. Однако Вы достаточно умны, чтобы понимать, куда лучше направить свою энергию, так что не попадитесь на эту удочку. Сконцентрируйтесь на собственных приоритетах и не меняйте своих планов ради нужд и желаний кого-то другого.

Гороскоп на 15 мая 2019 Дева

Сегодняшний день прекрасно подходит для того, чтобы строить планы на будущее, даже если Вы и не вполне уверены в том, что Ваши друзья их поддержат. Вы сможете удержать в голове все мелкие детали этих замыслов, и они непременно согласятся за Вами последовать.



Гороскоп на 15 мая 2019 Весы

Вы определенно разбираетесь в происходящем намного лучше остальных своих друзей, но Вам вряд ли удастся убедить их в своей правоте, поэтому даже не пытайтесь. Позвольте им учиться на собственных ошибках, а впоследствии помогите устранить последствия промахов и просчетов.



Гороскоп на 15 мая 2019 Скорпион

Вас может переполнять кипучая энергия или же, наоборот, Вы ее почти не будет, в любом случае Вы должны сохранить ее на будущее. Вскоре Вам понадобятся все Ваши запасы внутренних сил и произойдет это весьма неожиданно. Подготовьтесь к этому и по возможности научитесь воспринимать и понимать новые идеи и новых людей, которые вскоре войдут в Вашу жизнь.



Гороскоп на 15 мая 2019 Стрелец

Сегодня окружающие Вас люди будут не слишком благосклонно воспринимать Ваши предложения и идеи, но только в тех случаях, когда Вы будете пытаться давать им советы относительно каких-то их стремлений и проектов. Никому не нравится, когда ему пытаются указывать, что делать, поэтому сконцентрируйтесь лучше на собственных делах.



Гороскоп на 15 мая 2019 Козерог

Сделать много дел - это очень хорошо, но еще лучше будет, если Вы будете в отличном настроении, когда ими займетесь. Позитивный настрой поможет Вам пройти долгий извилистый путь и, в конце концов, добиться желаемого без особого труда. Если Вы чувствуете себя разбитым, значит пришло время сделать паузу и немного отдохнуть.



Гороскоп на 15 мая 2019 Водолей

Похоже, что у Вас на душе тяжким грузом лежат какие-то вопросы или проблемы, и, к сожалению, Вам будет довольно непросто от них избавиться. Приготовьтесь к тому, что они будут докучать Вам еще какое-то время, но в конечном счете Вы сумеете с ними разобраться.



Гороскоп на 15 мая 2019 Рыбы

Звезды говорят Вам, что настало время перемен. Самое время избавиться от дурных привычек: бросить курить и переедать. Начните ложиться спать пораньше. Вы мигом почувствуете себя намного лучше! А еще научитесь делегировать полномочия, как на работе, так и в личных делах - Вы мигом перестанете уставать.