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Гороскоп на 16 мая 2019 года для всех знаков зодиака

Добавлено: 16.05.19
Просмотров: 146
Рубрика: Гороскоп
Теги: Гороскоп на сегодня
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Гороскоп на 16 мая 2019 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на 16 мая 2019 года для всех знаков зодиака

Ближайшее новолуние: 3 июня 2019 года в 13:03. По лунному календарю ближайшее полнолуние 19 мая в 00:13.
Фаза Луны 16 мая 2019 года - растущая Луна.
Лунный день сегодня 16.05.2019 - 12-13 лунный день.
Луна в знаке зодиака 16.05.2019 - Луна в Весах.

Гороскоп на неделю с 13 мая по 19 мая 2019 года для всех знаков зодиака

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Гороскоп на 16 мая 2019 Овен
День складывается очень удачно. События развиваются именно так, как вы ожидали, а это значит, что ничто не помешает вам реализовать планы, осуществить то, что было давно задумано. Напомнят о себе давние знакомые. У человека, с которым вас раньше связывали чисто деловые отношения, может возникнуть романтический интерес к вам.

Гороскоп на 16 мая 2019 Телец
Гороскоп обещает весомую поддержку от сильных мира сего. Финансовую, конечно же. Теперь вы не только успешно вложите деньги в товар, но и сохраните накопленные средства. Творческим людям нужно расширять кругозор и находить единомышленников.

Гороскоп на 16 мая 2019 Близнецы
Гороскоп на сегодня обещает исключительное везенье в любви, работе и деньгах. Такого прекрасного дня еще не было в новом году. Старайтесь сохранять спокойствие и не стирать голливудскую улыбку с лица, если вас вдруг покритикуют. Вечером ждите поддержки со стороны верных союзников и партнеров по бизнесу.

Гороскоп на 16 мая 2019 Рак
Вашей работоспособности можно только позавидовать! Энергия, бьющая через край, поможет завершить начатые дела. А вот в личной жизни наступит затишье. Хотя на данный момент это и к лучшему. У вас появится время для себя - потратьте его с пользой.

Гороскоп на 16 мая 2019 Лев
Гороскоп предсказывает неважное самочувствие. Можете все валить на погоду, но все-таки посетить врача не мешает. От командировки откажитесь, иначе положение со здоровьем станет хуже. Неожиданная и своевременная поддержка со стороны богатого друга поможет закрыть все долги и вылезти из сложной финансовой ситуации.

Гороскоп на 16 мая 2019 Дева
Гороскоп советует с особенно ответственностью подойти к работе, чтобы никто не придрался и не навел критику. Желательно, заниматься умственным трудом, он окажется продуктивнее. Хороший день для поездок, как развлекательных, так и делового плана.

Гороскоп на 16 мая 2019 Весы
Вам предстоит решать какую-то трудную задачу в финансах, чтобы не оказаться в убытках. Не нужно лезть в те дебри, из которых даже специалист не выберется. Посвятите день семье, воспитанию детей и культурным мероприятиям.

Гороскоп на 16 мая 2019 Скорпион
Ваш эмоциональный настрой сегодня зависит от возможности делиться своими идеями с вашим единомышленниками. Даже не с друзьями, а с теми, кто разделяет интересы того, чем вы, скорпионы, занимаетесь. Будьте открыты в это воскресенье, не зажимайтесь.

Гороскоп на 16 мая 2019 Стрелец
Приведите в полный порядок свои документы, разберите папку с названием «Свалка» на вашем рабочем столе, сорвите все просроченные наклейки-напоминалки с монитора компьютера. Почувствуйте себя свободным от всего старого и ненужного!

Гороскоп на 16 мая 2019 Козерог
Сегодня отличный день для того, чтобы позвать гостей. Только лучших друзей, только самых близких – вам по-настоящему необходимо отдохнуть душой. Про алкоголь вы помните. Кстати, есть возможность получить сегодня подарок от далекого друга.

Гороскоп на 16 мая 2019 Водолей
А вот с людьми можете быть смелее. Сегодня скорпионам положено диктовать свои правила в отношениях, четко предъявлять все накопившиеся претензии и побеждать в спорах. Готовьте речь.

Гороскоп на 16 мая 2019 Рыбы
Если вам будет худо в этот четверг, постарайтесь не испортить день вашим любимым. Вы способны сегодня окутать свои настроением окружающих людей – так кутайте хорошим настроением, попробуйте справиться со своей печалью самостоятельно.

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