Любовный гороскоп на сегодня 17 мая 2019 года для всех знаков зодиака



Любовный гороскоп на 17 мая 2019 Овен

Сегодня вашему любимому человеку будет непросто доказать себе необходимость того или иного действия. Ему было бы гораздо проще, если бы к его аргументам прибавились еще и ваши. Только они должны быть действительно убедительными и несокрушимыми, иначе грош им цена.



В этот день одна из ваших вредных привычек сыграет решающую роль в течении вашей личной жизни. Возможно, она привлечет к вам внимание человека, который является вашей Судьбой. А может быть, станет последней соломинкой, переломившей хребет верблюду, то есть именно из-за нее ваши отношения и перейдут на другой. давно ожидаемый уровень.Вам придётся целиком и полностью отвечать взаимностью на чувства вашего любимого человека и на его добрые действия по отношению к вам. Это порой будет непростой задачей, однако реализовать её будет в ваших силах. Тем более, что по-другому и не получится.Сегодня настроение вашего любимого человека будет целиком и полностью зависеть от того, как он себя будет чувствовать. А значит, погода в вашем доме или тандеме окажется в прямой зависимости от того, болит ли у него голова, живот или другая часть тела. Пожелаем ему здоровья!Этот день принесет вам множество сюрпризов, связанных с вашей личной жизнью. Некоторые из них сюрпризами назвать будет довольно сложно: все-таки их можно было логически предугадать. Однако некоторые повергнут вас в самый настоящий ментальный ступор. Впрочем, скорее приятный, нежели неприятный.

Любовный гороскоп на 17 мая 2019 Дева

Относитесь сегодня к вашим отношениям с юмором! Тогда вам будет гораздо проще пережить этот не самый легкий день в истории ваших отношений. А так вы от него, возможно, даже удовольствие получите. Причем немалое. Да и вашему любимому человеку будет легче, если он будет видеть в ваших глазах искорки, а не слезы.



Любовный гороскоп на 17 мая 2019 Весы

Не так просто быть любимым человеком, как вам это казалось раньше. Однако взялся за гуж – не говори, что не дюж, придется вам нести этот крест дальше. Сегодня он покажется вам особенно тяжелым, но уже завтра ситуация перестанет быть такой невыносимой. Потерпите немного.



Любовный гороскоп на 17 мая 2019 Скорпион

Сегодня заканчивается непростой период в вашей личной жизни – и завтра наступит другой. Он будет куда менее трудным и куда более интересным, если вы правильно сопоставите ваши силы и будете действовать с вашим любимым человеком сообща.



Любовный гороскоп на 17 мая 2019 Стрелец

Сегодня от вашего любимого человека помимо морального удовольствия и вселенского счастья вы можете получить еще что-то весьма материальное. Например, подарок какой-нибудь или вкусную еду. Правда, это может оказаться и мешок с мусором, который вам придется вынести, он тоже материален, не поспоришь.



Любовный гороскоп на 17 мая 2019 Козерог

Не самый удачный день, чтобы спорить о вкусах. Вы можете увлечься и результатом станет ссора на совершенно пустом месте. Вряд ли стоит рисковать хорошими отношениям из-за пустяков — уступите.



Любовный гороскоп на 17 мая 2019 Водолей

В этот день вам и вашему любимому человеку стоит заняться совместным рукоделием. Делать можете что угодно: от вешалки в ванную до декоративных салфеточек. Главное, чтобы руками работали оба и желательно в равной степени.



Любовный гороскоп на 17 мая 2019 Рыбы

Если сегодня вам уступили место в общественном транспорте, не спешите горевать по поводу своего возраста. Скорее всего, причиной сему проявлению внимания стали ваша привлекательность и желание уступившего познакомиться с вами поближе. Кстати, такой способ знакомства можно взять на заметку.