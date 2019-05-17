Гороскоп на 17 мая 2019 года для всех знаков зодиака



Ближайшее новолуние: 3 июня 2019 года в 13:03. По лунному календарю ближайшее полнолуние 19 мая в 00:13.

Фаза Луны 17 мая 2019 года - растущая Луна.

Лунный день сегодня 17.05.2019 - 13-14 лунный день.

Луна в знаке зодиака 17.05.2019 - Луна в Скорпионе.



Звезды подсказывают, что сейчас хорошее время для воплощения разнообразных новых идей, главным образом в области коммерции. Осмотрительнее с холодными помещениями, твоя поясница сегодня уязвима. Отношения со свекровью могут резко ухудшится, если ты не найдешь способа сгладить обстановку.Утро приготовило что-то такое, что сложно было предвидеть вчера. Если ты ощущаешь свою вину в связи с какими-то недавними событиями, сегодня подходящий день, чтобы извиниться и забыть все обиды. Займись процедурами, дающими возможность немного сбросить напряжение.Сегодня день противоположностей: или с хорошим началом и плохим окончанием, или наоборот, с плохим началом и хорошим окончанием. Если сегодня утром ты почувствуешь себя стройнее, не удивляйся. Звезды говорят, что сегодняшний день ознаменован всплеском твоего обаяния.Не забывай, что пересыпать также плохо, как и недосыпать. Так что ставь вечером будильник и перебори с утра искушение отключить его и продолжать спать. Сегодня ты будешь твердо представлять, что хочешь получить в результате своих трудов. Следует направить все твое упорство, обаяние, красноречие на достижение материальных благ.Звёзды позволяют выбирать только те дела, которые не оторвут тебя от общения с твоими близкими. Не лишним будет уделить немного времени своей фигуре, если ты не желаешь, чтобы цифра на весах тебя расстроила. Распределение финансовых затрат сегодня будет очень кстати. На работе проблемы - это испытание твоей воли, твоих человеческих качеств.

Гороскоп на 17 мая 2019 Дева

На этот раз утро в основном будет благоволить мужчинам. Или тем женщинам, которые обладают несгибаемым характером и мужским подходом в делах. Мелкие огорчения - это не повод для того, чтобы винить окружающих во всех смертных грехах, звезды советуют обратить свои силы на более качественный уровень.



Гороскоп на 17 мая 2019 Весы

Звезды требуют осмотрительности в финансовых делах, поэтому перед тем, как принимать важное решение, все тщательно обдумай. Отсутствие контроля над денежными тратами может стать причиной финансового неблагополучия. Даже если сегодня твоя внешность не дотягивает до пятерки, не переживай. Ты же знаешь, что ты и так само совершенство.



Гороскоп на 17 мая 2019 Скорпион

Крайне полезным в этот день будет записаться на какие-нибудь курсы. Новые знания помогут тебе в будущем. Начало недели будет тяжелым, и уже с самого утра понедельника будут постоянно всплывать мелкие неприятности. Не забывай, что никогда нельзя подавлять свои творческие импульсы. Ближе к ночи, вероятно, создастся подходящая ситуация для наведения мостов с любимым мужчиной.



Гороскоп на 17 мая 2019 Стрелец

В личной жизни наметится некий пересмотр существующих отношений. Неожиданно откроется новая возможность для осуществления собственных интересов. Дети беспокоить не будут. Звезды говорят, что сегодня для тебя самым неудачным временем станет начало дня. Будь сдержаннее, терпимее, постарайся выслушивать людей, не перебивая их. Ты самоотверженно работала на протяжении недели, пора развлечься.



Гороскоп на 17 мая 2019 Козерог

Твое снисходительное отношение к сотрудникам может вызвать гнев начальника. Лучше, пока не поздно, постарайся взять себя в руки и что-то изменить в профессиональной сфере. собраться Главное сегодня не хвататься за заманчивые предложения - возможна зависть коллег. Сосредоточься практической части дел. Желание полежать на диване побудит тебя провести вечер с семьей, что наиболее предпочтительно для тебя.



Гороскоп на 17 мая 2019 Водолей

Обдумай список обязательных трат и постарайся следовать ему, потому что шаг влево, шаг вправо - и ты рискуешь пробить брешь в бюджете. Выходные существуют не затем, чтобы все свободное время разбираться с рабочими делами. Даже твои родственники вероятно, будут сегодня сильно расстроены из-за твоего нервозного состояния. На этот раз утро в основном будет благоприятствовать мужчинам.



Гороскоп на 17 мая 2019 Рыбы

Начало дня может принести неприятный сюрприз. Необходимо быть осторожной и внимательной при общении с электроприборами. Сегодня очень даже неплохой день для совместных вечеринок. Не будь уверена в том, что ты просто незаменима в этом мире. Не такая уж и незаменимая, правда, только в некоторых вопросах. Так что сбавь спесь и постарайся впредь уживаться с этим миром.