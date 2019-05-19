Любовный гороскоп на сегодня 19 мая 2019 года для всех знаков зодиака



Любовный гороскоп на 19 мая 2019 Овен

Не стоит так волноваться за любимого человека и рисовать себе в воображении страшные картины его настоящего и будущего. Да, в этот день следовать данному совету будет сложновато, однако для сохранения и ваших нервов, и нервов вашей половинки - просто необходимо.



Неблагоприятный день для выяснения отношений, расстановок всех точек над i и скандалов в воспитательных целях. Сегодняшний день лучше перетерпеть, скрежеща зубами или подсолив немного подушку. Любые попытки что-либо изменить только усугубят создавшуюся ситуацию.Очевидно, в этот день вашего партнёра что-то так сильно расстроит, что вы впервые за долгое время можете увидеть его слёзы. И это наверняка произведёт на вас сильное впечатление. Принесите платок и говорите, говорите, говорите... Ничто не успокаивает лучше слов. Только ни в коем случае голос не повышайте.В этот день вам будет казаться, что вы нашли-таки объяснение нелогичному поведению вашего любимого человека. Однако не стоит быть настолько уверенным в своих силах и правильности своих выводов. Они могут оказаться ложными, что повлечет за собой весьма неприятные последствия.Сегодня вашему любимому человеку будет непросто понять, что вы хотите ему сказать и, главное, с какой целью. Однако он приложит максимум усилий для того, чтобы всё же выяснить причину вашего поведения, его подоплёку и глубинный смысл. Звёзды предлагают на всякий случай начать бояться.

Любовный гороскоп на 19 мая 2019 Дева

В ваши отношения нынче может войти некто третий. Скорее всего, вы от этого будете совсем не в восторге — но делать нечего, свое неудовольствие придется проглотить. Эта личность по той или иной причине дорога вашей половинке. Постарайтесь отнестись к этому с пониманием.



Любовный гороскоп на 19 мая 2019 Весы

Сегодня вам во всем будет сопутствовать удача, поэтому не бойтесь планировать самые невероятные эксперименты в области личной жизни, отношений с близкими и не только. Однако не забывайте о том, что эта капризная дама может изменить в любой момент.



Любовный гороскоп на 19 мая 2019 Скорпион

В этот день велика вероятность конфликта вашего любимого человека с вашими родителями. Вполне возможно, он будет заочным, то есть кому-то что-то не понравится исключительно исходя из ваших рассказов. Однако недовольства какой-либо из сторон не избежать. Придётся вам всех мирить…



Любовный гороскоп на 19 мая 2019 Стрелец

Ваши чувства по отношению к вашей половинке сегодня будут соответствовать музыке Баха: торжественной, сложной, немного тревожной, переливающейся и безумно красивой. Впрочем, классические произведения плохо поддаются словесному описанию: лучше послушайте сами. Будете иметь представление, с чем имеете дело.



Любовный гороскоп на 19 мая 2019 Козерог

В этот день стоит внимательно прислушаться ко всему, что говорит вам ваш любимый человек. Хотя бы для того, чтобы потом вам было, что ему ответить, когда он будет спрашивать, почему вы поступили по-своему, а не так, как он вам советовал. Кстати, следовать совету или не следовать – решать только вам!



Любовный гороскоп на 19 мая 2019 Водолей

В этот день любой сбой в работе техники будет восприниматься вами как величайшее благо, ибо даст, наконец, вам с вашим любимым человеком возможность остаться наедине и не прерывать задушевный разговор на общение с родственниками, коллегами и друзьями.



Любовный гороскоп на 19 мая 2019 Рыбы

В этот день вашим отношениям с вашим любимым человеком будут активно завидовать все окружающие и друзья. Постарайтесь сделать всё возможное для того, чтобы зависть эта была обоснованной, то есть некое основание под ней всё же было. Чтобы окружающие не любовались мыльным пузырем.