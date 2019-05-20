Любовный гороскоп на неделю с 20 мая по 26 мая 2019 года



Любовный гороскоп на неделю с 20 мая по 26 мая 2019 года Овен

На этой неделе вам настоятельно рекомендуется воздержаться от новых знакомств – велика вероятность, что вашего внимания станет добиваться мужчина, имеющий весьма неблаговидные намерения.



Любовный гороскоп на неделю с 20 мая по 26 мая 2019 года Телец

На этой неделе у вас может появиться потребность дистанцироваться от своей реальной или потенциальной партнерши и заняться активной самореализацией в области, никак не связанной с личной жизнью. Не исключено, что вы ограничите даже телефонные контакты с этой дамой, чтобы она не мешала вам в ваших начинаниях.



Любовный гороскоп на неделю с 20 мая по 26 мая 2019 года Близнецы

На этой неделе проявление кем-то амурного интереса к вашей персоне может показаться вам неуместным, о чем вы и уведомите добивающегося вас мужчину. Если же вы уже замужем, то не стоит пресекать чувственные порывы супруга и отказывать ему в нежности – тактильный контакт с вами будет ему необходим по психологическим причинам.





Любовный гороскоп на неделю с 20 мая по 26 мая 2019 года Рак

На этой неделе вы можете обидеть симпатизирующую вам даму какими-то неуместными высказываниями в ее адрес; будьте сдержаннее, даже если считаете, что правдой нельзя оскорбить. Если же вы уже женаты, то ваша супруга, возможно, потребует от вас в постели чего-то такого, к чему вы морально не готовы.



Любовный гороскоп на неделю с 20 мая по 26 мая 2019 года Лев

На этой неделе из-за какого-то мужчины, возможно, разрушатся все ваши представления о себе, о своем характере и о том, на что вы способны ради другого человека. На этих «руинах» вполне могут вырасти прекрасные цветы взаимной любви. Если же вы уже замужем, то, скорее всего, под влиянием какой-то ситуации поменяете свое мнение о супруге.



Любовный гороскоп на неделю с 20 мая по 26 мая 2019 года Дева

На этой неделе вы, скорее всего, сможете добиться от своей реальной или потенциальной партнерши всего, чего хотите. Велика вероятность, что эта дама во всем пойдет вам навстречу, с радостью примет любую вашу инициативу, будет активно демонстрировать готовность поддержать вас и желание доставить вам удовольствие.



Любовный гороскоп на неделю с 20 мая по 26 мая 2019 года Весы

Тем, чьи отношения пока что не определены, придется на этой неделе решать, куда двигаться дальше, и решать не по своей инициативе. А поскольку они ненавидят давление, скорее всего, решение будет отрицательным.



Любовный гороскоп на неделю с 20 мая по 26 мая 2019 года Скорпион

Довольно милая неделя, потому что и вы сами довольно милы. Вы даже способны к компромиссу и не выглядите танками, которые все давят на своем пути. Одинокие представители знака будут притягивать к себе внимание: в это ненадежное время серьезные Козероги выглядят, словно спасительная шлюпка в бурном море.





Любовный гороскоп на неделю с 20 мая по 26 мая 2019 года Стрелец

Вы захотите продлить себе праздники. Имеете право. Устройте своим супругам среди недели романтическое свидание, отложите все разговоры о бытовых проблемах. Одинокие представители будут активны в поиске, но гарантировать что-то серьезное звезды вам пока не могут.



Любовный гороскоп на неделю с 20 мая по 26 мая 2019 года Козерог

Те отношения, которые висят на волоске, скорее всего, будут разорваны. Семейные представители знака иногда будут несносны для своих домочадцев, призывая всех к совершенству. Подумайте на досуге, что понятия о совершенстве у каждого свои.



Любовный гороскоп на неделю с 20 мая по 26 мая 2019 года Водолей

Есть опасность, что вы начнете искать виноватых на стороне. Постарайтесь не обсуждать родителей своего супруга или супруги и то, как они влияют на собственных внуков.



Любовный гороскоп на неделю с 20 мая по 26 мая 2019 года Рыбы

Если вы одиноки, то сейчас категорически не рекомендуется начинать новые отношения. В случае, если вы недавно решили расстаться с некогда любимым человеком и вам не дает покоя ваше «безбрачное состояние», не тянитесь к телефону, чтобы набрать хорошо знакомый номер.