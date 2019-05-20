Любовный гороскоп на сегодня 20 мая 2019 года для всех знаков зодиака



Если утром ничего не получается, это еще не означает, что весь сегодняшний день будет таким неуклюжим. Этот день звезды рекомендуют посвятить обыденным занятиям, без которых нельзя обойтись - например, домашнему хозяйству. Укладываясь спать, желательно обойтись без снотворного.В отношениях с любимым тебе хочется быть более независимой и самодостаточной. Не забывай о том, что семья - это твоя ответственность, и от твоих успехов во многом зависит ее благополучие. Главное сегодня - правильное питание, и не смотри на глобальные проблемы хотя бы в течение трапезы. Наступившее утро - время для активных и продуманных действий.Утро этого дня - очень подходящее время для того, чтобы временно отложить срочные дела, уделить побольше внимания семье и домашним делам, да и просто расслабиться и постараться поправить свое здоровье. Будь деятельной, помоги по хозяйству, попроси мужчину что-то починить, наконец займись собой. Уже сегодня можно составить некоторые планы на следующую неделю, поскольку на выходных будет явно не до этого.

Любовный гороскоп на 20 мая 2019 Рак

Постарайся быть более уверенной в себе. Придерживайся своей точки зрения. Даже близкие тебе люди вероятно, расстроятся из-за твоего нежелания взять на себя ответственность за свои поступки. Великолепный день, который обязательно следует посвятить себе и только себе.



Любовный гороскоп на 20 мая 2019 Лев

В этот день вам будет особенно непросто заставить себя объяснить ту или иную очевидную истину вашему любимому человеку. Вы почему-то будете на двести процентов уверены в том, что он вас всё равно не поймёт. Может быть, не стоит заранее ставить на нём крест, а для начала попробовать что-то сделать?..



Любовный гороскоп на 20 мая 2019 Дева

Сегодня вам захочется чем-то удивить вашего любимого человека, поэтому вы пойдете на довольно серьезные изменения. Например, сделаете новую прическу, выберете новый стиль одежды или новую манеру поведения. Главное, не испугать его окончательно, как бы не сбежал.



Любовный гороскоп на 20 мая 2019 Весы

В этот день какой-то представитель противоположного пола будет долго и откровенно рассказывать вам о себе, своей жизни и своих неприятностях. Интересно вам это будет или нет, выслушать всё равно придётся. Таким образом, вы сможете заполучить себе нового друга, а может быть, и кого-то более близкого.



Любовный гороскоп на 20 мая 2019 Скорпион

В этот день вам стоит поделиться с вашим любимым человеком вашими радостями. Они наверняка очень порадуют и его, поскольку ему в принципе не все равно, что происходит в вашей жизни. Однако задумайтесь о том, чтобы донести до него информацию понятным ему языком.



Любовный гороскоп на 20 мая 2019 Стрелец

Не надо слов — ограничьтесь красноречивым взглядом. Если вам покажется, что это не имело ни малейшего воздействия, можете использовать также язык цветов. Для вербального выражения своих чувств время не лучшее.





Любовный гороскоп на 20 мая 2019 Козерог

Сегодня постарайтесь в первую очередь учитывать ваши желания, а уж потом желания вашего любимого человека. Нет, их тоже стоит, разумеется, принимать в расчет, но только в том случае, если они кардинально противоречат вашим и потому приходится делать выбор «либо-либо».



Любовный гороскоп на 20 мая 2019 Водолей

Похоже, вашему дому срочно нужен капитальный ремонт, на работе очередной аврал, ребёнок нуждается в том, чтобы ему немедленно объяснили всю школьную программу по физике и ещё парочке наук, и со всем этим вы намерены разобраться одновременно. Что ж - желаем удачи.



Любовный гороскоп на 20 мая 2019 Рыбы

Сегодня вашему любимому человеку будет непросто понять, что вы бы хотели от него услышать или получить, поэтому он попытается угадать самостоятельно. Возможно, его попытки покажутся вам достаточно неуклюжими – а может быть, продемонстрируют редкостную проницательность.