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Гороскоп на неделю с 20 мая по 26 мая 2019 года для всех знаков зодиака

Добавлено: 20.05.19
Просмотров: 96
Рубрика: Гороскоп
Теги: Гороскоп на неделю
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Гороскоп на неделю с 20 мая по 26 мая 2019 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на неделю с 20 мая по 26 мая 2019 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на неделю с 20 мая по 26 мая 2019 года для Овна
Постарайтесь быть предусмотрительными, и тогда Вы окажетесь готовы к внезапно изменившейся ситуации. С некоторыми партнерами будет сложно договориться, придется перенести сроки договоров. Перед Вами откроются возможности и новые источники информации. Не перегружайте себя работой, особенно в пятницу.

Гороскоп на неделю с 20 мая по 26 мая 2019 года для Тельца
На этой неделе Вас ждут удачные встречи с важными людьми, от которых будет зависеть судьба Ваших проектов. Вполне могут наладиться отношения с детьми и соседями. Наступает подходящее время для приобретения знаний, причем в любой области - от кулинарии до эзотерики.

Гороскоп на неделю с 20 мая по 26 мая 2019 года для Близнецов
Если Ваш отпуск успел уже закончиться или, наоборот, еще и не думал начитаться, то все Ваше внимание необходимо сосредоточить исключительно на вопросах, связанных с работой. При этом желательно посвящать силы и время только тем задачам, которые Вы в состоянии решить.

Гороскоп на неделю с 20 мая по 26 мая 2019 года для Рака
На этой неделе не пытайтесь решать все с помощью силы и не преувеличивайте значение воли, так как этим Вы только наживете себе врагов. Зато восприимчивость и гибкость позволят приобрести в лице сиюминутных партнеров настоящих единомышленников. В середине недели Вы можете оказаться перед необходимостью выбора - действуйте спокойно, обдуманно и без спешки.

Гороскоп на неделю с 20 мая по 26 мая 2019 года для Льва
Удача может оказаться на Вашей стороне, но на этой неделе она будет донельзя пуглива. Вам стоит реалистично посмотреть на некоторые вещи и принять не совсем приятные для Вас, но нужные решения. Некоторые люди из близкого окружения проявят свои истинные лица, что окажется весьма интересным зрелищем.

Гороскоп на неделю с 20 мая по 26 мая 2019 года для Девы
На этой неделе Вам стоит взять управление делами в собственные руки и начать налаживать новые контакты и деловые связи. Вам придется многое уточнять, а также конкретизировать и систематизировать стоящие перед Вами задачи. Заодно подумайте, что пора кое-что изменить в своей деятельности.

Гороскоп на неделю с 20 мая по 26 мая 2019 года для Весов
Есть вероятность, что на этой неделе Вы столкнетесь с социальными проблемами. За помощью лучше обращаться к друзьям или близким родственникам. Не бойтесь проявлять активность в борьбе за свои права, действуйте смело, ведь сейчас Ваши действия полностью соответствуют Вашим желаниям. В понедельник вероятно знакомство с людьми, которым окажутся интересны Ваши проблемы.

Гороскоп на неделю с 20 мая по 26 мая 2019 года для Скорпиона
На этой неделе стоит ориентироваться на собственные силы и возможности, а девизом послужит следующее: "Хочешь, чтобы было сделано хорошо - сделай сам". В понедельник возможны поездки, связанные с новыми делами. В четверг близкие люди могут отказаться Вам беспрекословно подчиняться, поэтому стоит запастись весомыми аргументами и убеждать, а не повелевать.

Гороскоп на неделю с 20 мая по 26 мая 2019 года для Стрельца
На этой неделе Вас ожидают перспективные встречи. Вы можете получить одобрение своих начинаний со стороны руководства. Постарайтесь быть собранными и аккуратными, проявлять терпение и выдержку. Только тогда окружающие смогут по достоинству оценить Ваши творческие замыслы.

Гороскоп на неделю с 20 мая по 26 мая 2019 года для Козерога
Прекрасная неделя для умственной работы, командировок и путешествий. В понедельник противопоказана суетливость - делайте все неспешно, если хотите избежать перенапряжения и нервных срывов. Во вторник лучше вообще воздержаться от активной деятельности, постарайтесь быть избирательным в контактах.

Гороскоп на неделю с 20 мая по 26 мая 2019 года для Водолея
Неуемная энергия не позволит Вам усидеть на месте. Наилучшим образом будет удаваться деятельность организаторская. На этой неделе у Вас появится возможность обернуть себе на пользу любое стечение обстоятельств, если подойдете к делу без суеты. Окружающие будут чаще замечать и по достоинству оценивать Ваши способности.

Гороскоп на неделю с 20 мая по 26 мая 2019 года для Рыб
На работе Вас может ожидать удача. Во многих делах Вы окажетесь просто незаменимы. Важно правильно спланировать свои действия на эту неделю, чтобы не перерасходовать силы. Ощутив прилив энергии, не стоит хвататься за много дел одновременно, лучше остановиться на чем-то одном, наиболее значимом.

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