Гороскоп на 21 мая 2019 года для всех знаков зодиака



Ближайшее новолуние: 3 июня 2019 года в 13:03. По лунному календарю ближайшее полнолуние 17 июня в 11:32

Фаза Луны 21 мая 2019 года - убывающая Луна.

Лунный день сегодня 21.05.2019 - 17-18 лунный день.

Луна в знаке зодиака 21.05.2019 - Луна в Козероге.



Сегодня постарайся уделить больше внимания своей личной жизни. Предстань в глазах любимого в совершенно ином образе. Изменись, ты ведь способная актриса, можешь играть всевозможные роли. Перевоплотись в коварную соблазнительницу! Нужен соответствующий роли костюм. Для пикантности не одевай белье. Намекни любимому о твоем секрете.Утро - хорошее время для восстановления взаимопонимания. Сегодня звезды советуют сохранять эмоциональную сдержанность, а избыток энергии потратить на полезные физические упражнения. К вечеру ты получишь нужную информацию, которую ты давно ждала, и настроение повысится.Сегодня дети будут нуждаться в заботе и понимании. В сфере финансов ты можешь выйти на какие-то нечестные отношения или на тайные механизмы процессов, о которых давно подозревала. А это, в свою очередь, может изменить ход многих событий и диспозицию сил. Во второй половине дня лучше воздержаться от подписания финансовых документов.

Гороскоп на 21 мая 2019 Рак

Утро ты проведешь в обычной суете: позавтракать, отправить мужа на работу, быстренько собраться самой и заспешить по делам. В этот день жизнь не будет благосклонна к скрытным людям - если у тебя есть ощущение чего-то важного, говори об этом, это поможет избежать множества проблем в будущем. Вероятно, вечером может произойти встреча с человеком, о котором ты давно мечтала, хотя и не признавалась себе в этом.



Гороскоп на 21 мая 2019 Лев

Учти, что твой новый знакомый в будущем может принести не очень приятные проблемы. Вероятно, сегодня вечером создастся благоприятная обстановка для намеченного разговора с близкими людьми. Ожидается успех в решении денежных вопросов. Только будь реалистичнее, относись повнимательнее к своим тратам.



Гороскоп на 21 мая 2019 Дева

Если уж так вышло, что этот день - нерабочий, тебе нужно отдохнуть, развлечься и восполнить недостаток общения с близкими. Главное сегодня - не забыть вовремя поесть, и оставь без внимания серьезные дела хотя бы в течение обеда. Посмотри попристальнее на самочувствие детей. Они нуждаются сейчас в твоей заботе.



Гороскоп на 21 мая 2019 Весы

Тебе нужно немного оживить ваше общение с любимым. Сделай ему какой-нибудь сюрприз. Здоровье отличное. А если это не так - сегодня неплохой день для его восстановления. Все будет замечательно! Представь, как необходимо измениться, чтобы нравится самой себе, и старайся этому соответствовать.



Гороскоп на 21 мая 2019 Скорпион

Один из самых важных моментов сегодняшнего дня - это твои любовные отношения. В твоих силах разрешить все проблемы, которые приносят несчастье в вашу совместную жизнь и дают тебе повод для беспокойства о вашем совместном будущем. Начало дня внесет немало встреч, поездок, краткосрочных дел. Будет лучше, если ты вспомнишь о подарках заранее, чтобы не ввести себя в большие расходы, которые повлекут за собой необходимость извиняться.





Гороскоп на 21 мая 2019 Стрелец

День хороший, легкий и веселый. Главный символ этого дня любовь. Постарайся не упустить момент. В самом начале рабочего дня необоснованные придирки шефа повергнут тебя в полное уныние, помни, что только трезвая голова поможет тебе все преодолеть. Обходи неприятности стороной и смотри на мир более трезвыми глазами.



Гороскоп на 21 мая 2019 Козерог

Твоим отношениям с любимым человеком можно только искренне порадоваться. Сегодня можешь спросить у него совета, если у тебя что-то не заладится, он тебе с удовольствием поможет. Не самый удачный день: ты не сможешь хоть как-нибудь управлять ходом событий. Даже не пытайся, напрасно потратишь время и силы.



Гороскоп на 21 мая 2019 Водолей

Обмен веществ напрямую связан с состоянием жидкости в организме, поэтому сегодня уязвимое место - это лимфатическая система, потовые железы и все выделительные функции, связанные с ними; при нарушении обмена веществ могут развиваться заболевания почек и мочевыводящих путей. Для этого дня чрезвычайно подходит аутореннинг и занятия йогой - возможно, тебе стоит это попробовать.



Гороскоп на 21 мая 2019 Рыбы

Если утром все валится из рук, это еще не значит, что весь день будет таким несуразным. Но это все мелочи. Сегодняшний день открывает для тебя возможность выяснить о себе кое-что очень необычное. Постарайся не упустить этот момент.