Гороскоп на 22 мая 2019 года для всех знаков зодиака



Ближайшее новолуние: 3 июня 2019 года в 13:03. По лунному календарю ближайшее полнолуние 17 июня в 11:32

Фаза Луны 22 мая 2019 года - убывающая Луна.

Лунный день сегодня 22.05.2019 - 18 лунный день.

Луна в знаке зодиака 22.05.2019 - Луна в Козероге.



Остерегайся серьезных приобретений, лишних растрат. День амбиций и нетерпимости. Конфликты будут возникать на пустом месте. Люди перестанут доверять друг другу, особенно это будет явно выражено на рабочем месте, где все твои коллеги будут смотреть друг на друга как на врагов.Самое время поговорить со своим начальником на тему повышения зарплаты. Причем сделать это необходимо безотлагательно. Постарайся увидеть в детях в первую очередь своих единомышленников, нежели неразумных подопечных. Совместные игры принесут пользу как тебе, так и молодежи. Секс с любимым человеком доставит тебе незабываемые любовные переживания.Начало дня будет весьма непростым. У звезд сегодня нерабочий день, так что серьезных жизненных перипетий они тебе прогнозировать не собираются. Встреча с приятелями даст возможность узнать все последние слухи, от которых ты немножко призадумаешься. Сегодняшний день принесет тебе уверенности в себе и силы для новых свершений.

Гороскоп на 22 мая 2019 Рак

Старайся заботиться о здоровье, нормально питаться и спать, избавиться от вредных привычек. В конце дня будут полезны небольшие физические нагрузки. Не доверяй сегодня партнерам, все делай сама, даже самые, казалось бы, незначительные дела. Друзья, которых ты видишь каждый день, могут помочь тебе в финансовых неурядицах.



Гороскоп на 22 мая 2019 Лев

Хотя сегодняшний день не предназначен для трудовых подвигов, у тебя будет все с точностью до наоборот. Энергия будет хлестать через край, но только в том случае, если вчера ты прислушалась к советам звезд и сделала все правильно. Старайся не перегружать себя: у тебя нет необходимости завершить все задуманное немедленно. Будь последовательнее. Вечер этого дня будет довольно напряженным, твоя самоуверенность постоянно проявляет себя и ты редко прислушиваешься к чужому мнению.



Гороскоп на 22 мая 2019 Дева

Учти, что нежелательны нагрузки на зрение. Если утром все валится из рук, это еще не говорит о том, что весь день станет таким несуразным. Проверь себя в неизвестном, рискуй. Приближаются выходные - уже только мысль о них придает тебе бодрости. Ты могла запланировать чересчур много, вероятно, тебе придется отказаться от части намеченных дел, но не стоит из-за этого огорчаться.



Гороскоп на 22 мая 2019 Весы

Сегодня необычайно повысится твой шарм, магнетическое воздействие на окружающих. Звезды предполагают новые знакомства. Обрати внимание на приходящую через сновидения информацию, не упусти ничего ценного. Не стоит обращать внимание на неудачников, создающих сложности на пустом месте. Чувствуешь, что приближается депрессия. Может, попробуем обойтись народными средствами?



Гороскоп на 22 мая 2019 Скорпион

Сны, приснившиеся тебе этой ночью, вероятнее всего, не сбудутся. Включи интуицию, не стоит прислушиваться к взглядам окружающих. Вернись сегодня пораньше домой и пригласи своего друга в театр или на выставку. В этот день независимость и спокойствие в любой ситуации принесут заслуженное признание.





Гороскоп на 22 мая 2019 Стрелец

Вариантов пополнения бюджета пока не предвидится. Зато вероятны непредвиденные траты. Планируй расходы со всей тщательностью. Береги кошелек, нежелательны какие-либо покупки. Звезды говорят, что этот день станет удачным для рождения красивых и страстных отношений. Возможно, стоит приобрести что-то из нижнего белья (и домашней спальной атрибутики), облегающих юбок и брюк, верхней одежды.



Гороскоп на 22 мая 2019 Козерог

День очень напряженный, склоняет к поспешным решениям, иллюзиям, бесполезным тратам сил и средств. Зато он достаточно хорош для любых ремонтных работ, интеллектуальной деятельности. Тебе нужно разнообразить ваше общение с любимым. Сделай ему необычный подарок. В первой половине дня лучше не вступать в выяснение отношений с домочадцами. Не рекомендуется ничего запасать на длительный период, отмени запланированные на сегодня походы в магазин или на рынок за продуктами.



Гороскоп на 22 мая 2019 Водолей

Постарайся увидеть в детях в первую очередь своих друзей, нежели неразумных подопечных. Совместные игры принесут пользу как тебе, так и молодежи. Неприятный во многих отношениях день, веселиться поводов нет. Труды и заботы одолеют. Судьба посылает тебе испытания, проверяет на прочность твои жизненные принципы и взгляды.



Гороскоп на 22 мая 2019 Рыбы

Сегодняшнее утро - пора для серьезных и продуманных шагов. Отдохни, развлекись и восполни нехватку общения с интересными и приятными людьми. Планы на нерабочие дни будут оправданы, если ты их нормально сформулируешь. Не нужно ничего резко менять. Анализируя ситуацию, ты не сможешь почувствовать удовлетворения от проделанного.