Гороскоп на 24 мая 2019 года для всех знаков зодиака

Ближайшее новолуние: 3 июня 2019 года в 13:03. По лунному календарю ближайшее полнолуние 17 июня в 11:32

Фаза Луны 24 мая 2019 года - убывающая Луна.

Лунный день сегодня 24.05.2019 - 19-20 лунный день.

Луна в знаке зодиака 24.05.2019 - Луна в Водолее.



Отнесись с пониманием к поведению своих близких. Не забывай, что идеальных людей не бывает, у нас у всех есть недостатки. Неожиданные поручения от начальника повергнут тебя в полное уныние, появившись как из ниоткуда. Денег ожидать не стоит. Возможны незапланированные затраты. Постарайся запланировать все расходы на ближайший период.Сегодня звезды советуют не вступать в половые контакты с тем, с тем, кого не так давно узнала. Будут полезными все процедуры, связанные с водой. Утро не принесет радостных известий, но за день ситуация изменится к лучшему и ближе к вечеру ты вполне можешь приятно отдохнуть. Не списывай неудачи на нехватку внимания и понимания.Множество крупных несостыковок может произойти сегодня утром. Постарайся закончить работу в срок, это позволит тебе избежать лишних трудностей. Ты хорошо трудилась всю неделю, самое время передохнуть. Позвони молодому человеку и отправляйся в любимый клуб. Удачный день для обучения работе с механизмами. Как ни странно, но все железяки станут тебе чуточку роднее в этот день.

Гороскоп на 24 мая 2019 Рак

Утром не залёживайся в постели, сегодня тебя ожидает много дел. Однако, если ты потрудишься с утра, к вечеру у тебя освободится время для приятного отдыха. Не рекомендуется делать запасы впрок, отмени запланированные на сегодня походы в магазин или на рынок за продуктами. Твои идеи по поводу вечера будут поддержаны, стало быть не медля заканчивай все, казалось бы, неотложные дела , так как именно тебе суждено быть заводилой.



Гороскоп на 24 мая 2019 Лев

Своевременные профилактические меры позволят тебе предотвратить коварную простуду. В этот день звезды приносят удачу всем влюбленным, поэтому всем окрыленным парам сегодня рекомендуется строить планы на будущее, совершать помолвку, сообщать своим родителям о том, что вы решили связать свою жизнь узами Гименея.



Гороскоп на 24 мая 2019 Дева

Твое будущее счастье зависит во многом от тебя. Необходимо заниматься четким планированием финансовых моментов. Хотя есть вероятность денежных поступлений. Не забывай - в искусстве любви не место любым комплексам и страхам. Выбрось сомнения, которые мешают тебе раскрепоститься и испытывать наслаждение.



Гороскоп на 24 мая 2019 Весы

Если ты сегодня желаешь забыть все на свете ради дальнейших гармоничных отношений с близким тебе человеком, то не упусти блестящий шанс познакомиться именно с тем, кто тебе сейчас нужен. Наступивший день станет днем твоей красоты и неотразимости. Привлекай, соблазняй, кокетничай. Сегодня ты с тяжелым чувством примешься наводить домашний уют.





Гороскоп на 24 мая 2019 Скорпион

Сегодня особо уязвимы зубы и кости. Визиты к стоматологу или специалисту по мануальной терапии следует перенести на другой день. Удачный день для творческой деятельности. Утро не принесет радости: сперва все будет валиться из рук, потом череда неприятных сюрпризов потреплет твои нервы. Единственное, чего не стоит делать в этой ситуации - это терять спокойствие.



Гороскоп на 24 мая 2019 Стрелец

Твоей внешности не достает шарма. Учти это, ты сможешь повысить самооценку. Самое начало дня пройдет в суете: накормить близких завтраком, собрать детей в школу, быстренько собраться самой и заспешить по делам. Сегодня днем лучше не обольщаться на многообещающие предложения, будь осторожнее, контролируй свою речь.



Гороскоп на 24 мая 2019 Козерог

Дома сложилась нормальная обстановка: старшие члены семьи заняты больше своими проблемами и не стараются указывать, что тебе делать и с кем общаться. Пища становится жиром, если она избыточна. Утром лучше есть немного или вообще не завтракать. Нельзя позволять беспокойству из-за денег ломать свои планы. Сегодня весь день пойдет наперекосяк.



Гороскоп на 24 мая 2019 Водолей

Сегодня утром внезапно может разболеться голова, и мир покажется тебе грустным и унылым. Не нужно сразу поддаваться плохому настроению, лучше прими обезболивающее и все будет не так плохо, как могло показаться. Важно сохранить о себе приятное впечатление у тех, от кого ты зависима. В решении деловых вопросов тебе придется использовать тактичность и обаяние. Остерегайся экстравагантных покупок, неоправданных растрат.



Гороскоп на 24 мая 2019 Рыбы

Твой бюджет требует немедленного пополнения. И, как всегда, рассчитывать придется только на себя, но для тебя это не первый раз! Практичность и правильный расчет помогут тебе избежать недостатка денежных средств. День хорош для для активного применения твоих творческих способностей. В отношении своего образа больше экспериментируй с цветом, запахом, формой.