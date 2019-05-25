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Гороскоп на 25 мая 2019 года для всех знаков зодиака

Добавлено: 25.05.19
Просмотров: 101
Рубрика: Гороскоп
Теги: Гороскоп на сегодня
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Гороскоп на 25 мая 2019 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на 25 мая 2019 года для всех знаков зодиака

Ближайшее новолуние: 3 июня 2019 года в 13:03. По лунному календарю ближайшее полнолуние 17 июня в 11:32
Фаза Луны 25 мая 2019 года - убывающая Луна.
Лунный день сегодня 25.05.2019 - 20-21 лунный день.
Луна в знаке зодиака 25.05.2019 - Луна в Водолее.

Гороскоп на неделю с 20 мая по 26 мая 2019 года для всех знаков зодиака

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Гороскоп на 25 мая 2019 Овен
Сегодня звезды не сопутствуют финансовым делам, посему постарайся сегодня избегать рискованных операций с деньгами. Поддержка родных даст тебе еще больше сил либо подтолкнет к принятию неординарных решений. Подходящее время убедить начальство в том, что у тебя есть творческий потенциал. Если в настоящее время ты занимаешься финансовыми делами, то ничего не стоит получить максимум прибыли.

Гороскоп на 25 мая 2019 Телец
Этот день будет наиболее удачным для рождения серьезных отношений с мужчиной твоей мечты. Даже не пытайся заниматься рабочими делами, которые ты решила оставить на субботу-воскресенье - в любом случае ты не сможешь настроиться на рабочий лад. Возможны трения, некоторые материальные осложнения в семье. Если ты давно потеряла контакт с кем-то из знакомых, то в начале дня тебе удастся вернуть ваши хорошие отношения.

Гороскоп на 25 мая 2019 Близнецы
Будильник разбудит тебя ровно в то время, когда ты будешь видеть удивительный сон. Будет ужасно жалко! Сделай перерыв в работе, развлекись и восполни недостаток общения с друзьями. Во второй половине дня вероятна неординарная встреча, не упусти эту возможность, возможно, ты найдешь свою половинку, или по крайней мере, проведешь вечер с приятным во всех отношениях человеком.

Гороскоп на 25 мая 2019 Рак
Возможно в отношениях с любимым возникнут неопределенные моменты. Некоторые недоразумения в ваших взаимных отношениях способны свести на нет все твои мысли о примирении. Ты очень чувствительная и нежная, и в этом секрет твоей привлекательности. Если ты - сова, и накануне заснула практически под утро, то встать с кровати тебе будет непросто. Но тебе нужно стряхнуть сонливость, а то пропустишь что-нибудь важное.

Гороскоп на 25 мая 2019 Лев
Благоприятный день, который будет сопряжен с преодолением беспокойства, получением и переработкой информации. Тебе самой предстоит разрешить возникшие семейные проблемы, поскольку если ты постараешься привлечь к этому маму, она может сделать из мухи слона. Не стоит увлекаться новыми проектами, о которых тебе наболтает подружка за чаем, особенно, если они связаны с крупными вкладами денег.

Гороскоп на 25 мая 2019 Дева
Звезды не отрицают вероятности обострения простуды. В этот день не упусти шанс показать свое великолепие и обворожить каждого, кто будет находиться в пределах видимости. Сейчас еще остались в памяти забавные происшествия прошедшего уик-энда. Задействуй воображение, не нужно так серьезно относиться к взглядам привычных авторитетов.

Гороскоп на 25 мая 2019 Весы
Возможно, когда проснёшься, у тебя будет побаливать голова - не отчаивайся, день только начался, а голова довольно быстро пройдёт. Тебе нужно быть более собранной. Вспомни, возможно, ты забыла что-то важное - с кем-то пообщаться или поздравить с праздником. Во второй половине дня тебя может ожидать удивительная встреча, воспользуйся этим случаем, есть вероятность, что ты встретишь мужчину своей мечты, или в крайнем случае, у тебя будет еще один достойный вариант, если конечно ты вообще кого-то ищешь.

Гороскоп на 25 мая 2019 Скорпион
Сегодня твое здоровье нуждается в заботе. Будь осторожна и внимательна. Не перетруждай свой организм напряженной работой, берись только за посильные задачи. Удели чуть больше своего времени своему молодому человеку - окутай его любовью и теплом. Можешь тонко намекнуть, что от него ожидается в будущем такое же проявление романтических чувств.

Гороскоп на 25 мая 2019 Стрелец
Сегодня дети не доставят особого беспокойства, все связанные с ними проблемы будут решаемы. Первая половина дня - благоприятное время для решения всех конфликтов. Стать членом закрытого клуба или общественной организации лучше сегодня, если у тебя есть такое желание.

Гороскоп на 25 мая 2019 Козерог
Если ты будешь внимательна к своим ощущениям, тебе удастся узнать новые удивительные стороны своего любимого. Если в настоящее время ты занимаешься финансовыми делами, то тебе удастся существенно поднять свою репутацию. Соберись. В любой момент сегодня тебя ожидает каверза со стороны близких. И тебе будет больно, если ты не подготовишься к этому заранее.

Гороскоп на 25 мая 2019 Водолей
Неплохой день, чтобы заняться своей внешностью, ты будешь в восторге от результата, да и времени это займёт немного. В первой половине дня тебе необходимо проявить всю свою сдержанность, чтобы не наделать глупостей. Сегодня звезды советуют быть сдержанной, а избыток эмоций израсходовать на решение накопившихся проблем.

Гороскоп на 25 мая 2019 Рыбы
Ты можешь выставить свои слабые стороны на вид, это вызовет недовольство окружающих. Необходимо соблюдать нейтралитет в напряженных ситуациях, а лучше вообще сегодня стараться не вмешиваться в конфликты. У чувствительных дам может появиться во второй половине дня беспричинная тоска. В общем, есть масса приятных вещей, которые ждут тебя.

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