Любовный гороскоп на сегодня 21 мая 2019 года для всех знаков зодиака



Любовный гороскоп на 21 мая 2019 Овен

В этот день ностальгия станет вашим хорошим, верным и очень надёжным другом. Особенно если она будет одна на двоих с вашим любимым человеком, вы вместе вспомните всё то хорошее, что между вами было, и подумаете, как сделать ваше настоящее и будущее ещё лучше.



Сегодня ваша половинка будет напоминать старую, заезженную пластинку, ибо каждую мысль вы от нее услышите минимум дважды. Реагируйте на это занудство соответственно: тоже станьте заезженной пластинкой. Это позволит вам во всяком случае понимать друг друга и, если и раздражаться, то одновременно.В этот день ваш любимый человек очень захочет сделать для вас что-то особенное. Ваша задача – отреагировать на любое его действие максимально бурно и в полном соответствии с его ожиданиями. Тогда у вас получится настоящий праздник на двоих, и каждый из вас будет счастлив.Вам потребуется тепло, уют и уверенность в завтрашнем дне. Желание получить все это вместе и немедленно понятно и не предосудительно,но может заставить вас совершить ошибку. Обдумайте ваши намерения еще раз.

Любовный гороскоп на 21 мая 2019 Лев

Сегодня вам стоит вспомнить о том, какими были ваши первые свидания, что вы чувствовали, когда впервые брали за руку вашего любимого человека, когда впервые сказали ему, что любите его и почувствовали, что чувства ваши сильны и взаимны. Может быть, стоит попробовать вернуть все это?..



Любовный гороскоп на 21 мая 2019 Дева

Сегодня ваш любимый человек будет вас понимать как никто другой и даже немного лучше, чем вы сами. Поэтому если перед вами вдруг встанет какой-то вопрос без ответа, смело обращайтесь к нему – и ответ появится сам собой. Можете смело им пользоваться – он будет правильным



Любовный гороскоп на 21 мая 2019 Весы

Сегодня вам будет довольно сложно находиться вдали от вашего любимого человека, ибо каждая минута вдали от него будет восприниматься как пара-тройка високосных годов, наполненных тяжелым каторжным трудом и жуткими душевными испытаниями. Так что кредо этого дня – «С любимыми не расставайтесь».



Любовный гороскоп на 21 мая 2019 Скорпион

Сегодня вашему любимому человеку будет непросто остаться без вас хотя бы на минуту, поэтому он будет бесконечно вам звонить, слать вам СМС или просто думать о вас без устали. Впрочем, последнее вашей жизнедеятельности мешать не будет. Однако постарайтесь все же завершить свои дела побыстрее...



Любовный гороскоп на 21 мая 2019 Стрелец

Сегодня ваше мнение о вашем любимом человеке будет формироваться в основном под воздействием близких вам людей. Они будут говорить вам о том, что думают о вашей половинке, а вам останется лишь соглашаться или нет. В любом случае, встречаться с ним вам, а не им.





Любовный гороскоп на 21 мая 2019 Козерог

Сегодня ваши с вашим любимым человеком общие знакомые будут неблагоприятно вам о нём отзываться, что, естественно, вас не обрадует и не обнадёжит. Постарайтесь понять, кто вам важнее: знакомые или ваша половинка - и вести себя правильно в полном соответствии с этими выводами.



Любовный гороскоп на 21 мая 2019 Водолей

Выполнить обещание, которое вы дали вашему любимому человеку совсем недавно, вовсе не так трудно, как вам кажется. Даже если оно кажется вам нереализуемым, сегодня вам удастся увидеть эту проблему с другой стороны. В результате у вас получится сделать всё даже быстрее, проще и лучше.



Любовный гороскоп на 21 мая 2019 Рыбы

Если у вас были какие-то проблемы в личной жизни, то сегодня они начнут медленно, но верно сходить на «нет». Причём процесс будет проистекать совершенно независимо от вас и даже, возможно, незаметно. Однако результат будет очевиден, и вам придётся лишь в радостном изумлении развести руками.